Die Untersuchung des US-Senats zeigt, dass die Obama-Administration wissentlich eine Al-Qaida-Organisation finanziert hat

Die gemeinnützige humanitäre Organisation World Vision United States hat 2014 mit Genehmigung der Obama-Regierung unangemessen mit der Islamic Relief Agency (ISRA) Geschäfte getätigt und Regierungsgelder an eine Organisation geschickt, die laut einem neuen Bericht wegen ihrer Verbindungen zum Terrorismus sanktioniert worden war.

Der Vorsitzende des Finanzausschusses des Senats, Chuck Grassley (R., Iowa), hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der die Ergebnisse einer von seinen Mitarbeitern im Februar 2019 begonnenen Untersuchung der Beziehung zwischen World Vision und ISRA detailliert darstellt.

Die Untersuchung ergab, dass World Vision nicht wusste, dass ISRA seit 2004 von den USA sanktioniert worden war, nachdem sie etwa 5 Millionen Dollar an Maktab al-Khidamat, den von Osama Bid Laden kontrollierten Vorläufer von Al-Qaida, weitergeleitet hatte.

Diese Unwissenheit war jedoch auf unzureichende Überprüfungspraktiken zurückzuführen, so der Bericht.

„World Vision arbeitet, um Menschen in Not auf der ganzen Welt zu helfen, und diese Arbeit ist bewundernswert,“ sagte Grassley in einer Erklärung. „Obwohl sie es nicht gewusst haben mag, dass ISRA auf der Sanktionsliste stand oder dass es wegen seiner Verbindung zum Terrorismus gelistet wurde, hätte es das wissen müssen. Unwissenheit kann nicht als Entschuldigung ausreichen. Die Änderungen von World Vision bei den Überprüfungspraktiken sind ein guter erster Schritt, und ich freue mich auf die weiteren Fortschritte.“

Auslöser der Untersuchung war ein Artikel der National Review vom Juli 2018, in dem Sam Westrop, der Direktor der Islamist Watch des Middle East Forum, die Ergebnisse der MEF ausführlich darlegte, wonach die Obama-Regierung der ISRA einen Zuschuss von 200.000 US-Dollar an Steuergeldern genehmigt hatte.

Regierungsbeamte genehmigten ausdrücklich die Freigabe von „mindestens 115.000 Dollar“ dieses Zuschusses, selbst nachdem sie erfahren hatten, dass es sich um eine designierte Terrororganisation handelt, schrieb Westrop.

Laut dem Senatsbericht reichte World Vision am 21. Januar 2014 bei der United States Agency for International Development (USAID) einen Zuschussantrag für die Durchführung des Blue Nile Recovery Program ein. Das vorgeschlagene Programm zielte darauf ab, Nahrungsmittelsicherheit, sanitäre Einrichtungen und Gesundheitsdienste in den vom Konflikt schwer betroffenen Gebieten in der Region Blue Nile im Sudan bereitzustellen.

USAID gewährte World Vision einen Zuschuss von 723.405 US-Dollar für das Programm. Im darauffolgenden Monat erklärte sich ISRA bereit, für World Vision humanitäre Dienstleistungen in Teilen der Blue Nile Region zu erbringen, wie es in dem Bericht heißt. Die beiden Organisationen hatten auch in den Jahren 2013 und 2014 bei mehreren Projekten zusammengearbeitet.

World Vision entdeckte erst, dass ISRA sanktioniert war, nachdem die evangelikale humanitäre Non-Profit-Organisation eine Partnerschaft mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) für ein separates humanitäres Projekt im Sudan diskutiert hatte. Bei der routinemäßigen Überprüfung von World Vision und seinen Partnern entdeckte IOM den Sanktionsstatus von ISRA und wandte sich an das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Compliance Team, um dies zu bestätigen.

Nach Erhalt der Bestätigung durch das OFAC lehnte IOM das Angebot von World Vision zur Zusammenarbeit ab, heißt es in dem Bericht.

Die Rechtsabteilung von World Vision wurde im September 2014 über den potenziellen Status von ISRA als sanktionierte Einrichtung informiert und stellte sofort alle Zahlungen an die Organisation ein, während sie diese untersuchte.

Die Non-Profit-Organisation schickte am 19. November 2014 einen Brief an das OFAC, in dem sie um eine Klärung des Status von ISRA bat und darum bat, im Falle einer Sanktionierung von ISRA eine temporäre Lizenz zu erhalten, um den bestehenden Vertrag der Organisation zu beenden.

Zwei Monate später antwortete das Finanzministerium und bestätigte, dass ISRA sanktioniert ist und lehnte den Antrag auf eine Lizenz für die Zusammenarbeit mit der Organisation ab, da dies „nicht mit der OFAC-Politik vereinbar“ sei.

Einen Monat später beantragte World Vision erneut eine Lizenz für die Zusammenarbeit mit ISRA, um 125.000 Dollar für erbrachte Dienstleistungen zu zahlen, da sonst rechtliche Konsequenzen und eine mögliche Ausweisung aus dem Sudan drohten.

Am 4. Mai 2015 empfahl das Außenministerium der Obama-Regierung der OFAC, dem Antrag von World Vision auf eine Transaktionslizenz stattzugeben. Am nächsten Tag erteilte die OFAC die Lizenz, ISRA 125.000 Dollar für erbrachte Dienstleistungen zu zahlen, und schickte der gemeinnützigen Organisation später ein „Verwarnungsschreiben“, in dem sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ihre Zusammenarbeit mit ISRA offenbar gegen die Global Terrorism Sanction Regulations verstoßen habe.

In dem Bericht heißt es, die Untersuchung habe „keine Beweise dafür gefunden, dass World Vision durch die Zusammenarbeit mit ISRA absichtlich versucht hat, die US-Sanktionen zu umgehen.“

„Wir haben auch keine Beweise dafür gefunden, dass World Vision wusste, dass ISRA eine sanktionierte Organisation war, bevor wir die Mitteilung vom Finanzministerium erhielten“, heißt es in dem Bericht weiter. „Basierend auf den vorgelegten Beweisen kommen wir jedoch zu dem Schluss, dass World Vision Zugang zu den entsprechenden öffentlichen Informationen hatte und hätte wissen müssen, wie man ISRA als Sub-Grantnehmer ordnungsgemäß überprüft, es aber versäumt hat, was dazu führte, dass US-Steuergelder an eine Organisation mit einer umfangreichen Geschichte der Unterstützung von terroristischen Organisationen [sic] und Terroristen, einschließlich Osama Bin Laden, überwiesen wurden.“

Der Bericht nennt World Vision’s System zur Überprüfung von potentiellen Sub-Grantnehmern „grenzwertig fahrlässig“ und sagt, dass die Organisation „elementare Untersuchungsprozeduren ignoriert hat.“

Nachdem World Vision von der IOM über den Sanktionsstatus von ISRA informiert wurde, verbrachte die Organisation Wochen damit, die Behauptung zu untersuchen und war nicht in der Lage, zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, da sie sich auf eine Logik verließ, die man nur als fehlerhaft bezeichnen kann“, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht beschuldigt World Vision, die Schuld von sich weisen zu wollen, und stellt fest, dass IOM „in der Lage war, ISRA schnell zu überprüfen und ihren Status als sanktionierte Organisation zu bestimmen.“

„Hätte World Vision die gleiche Sorgfaltspflicht und ähnliche Methoden wie IOM angewandt, hätten Steuergelder nicht die Hände mit einer Organisation gewechselt, von der bekannt ist, dass sie terroristische Organisationen finanziert“, so der Bericht.

Obwohl World Vision zusätzliche Überprüfungsmethoden eingeführt hat, „haben die Mitarbeiter des Finanzausschusses Vorbehalte“ bezüglich der Fähigkeit, ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden, heißt es in dem Bericht.

„World Vision hat die Pflicht, sicherzustellen, dass Gelder, die von der US-Regierung erworben oder von Amerikanern gespendet wurden, nicht zur Unterstützung terroristischer Aktivitäten verwendet werden“, heißt es in dem Bericht. „Besonders besorgniserregend für das Komitee ist der Versuch von World Vision, die Schuld für die eigene Unfähigkeit, einen Unterauftragnehmer ordnungsgemäß zu überprüfen, auf die Bundesregierung abzuwälzen. Ein robusteres und grundlegend solides System der Überprüfung und Kontrolle ist notwendig, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen, dass Spenden an World Vision nicht zur Finanzierung illegaler Organisationen dienen.“

„Darüber hinaus, obwohl wir keinen Grund finden, die Behauptung von World Vision anzuzweifeln, dass die Gelder in ihrer Gesamtheit von ISRA für humanitäre Zwecke verwendet wurden, unterstützt dieses Geld unweigerlich ihre terroristischen Aktivitäten“, heißt es abschließend.

World Vision sagte in einer Erklärung, dass es „unsere Compliance-Verpflichtungen ernst nimmt und das Ziel von Sen. Grassley und den Mitarbeitern des Komitees für gute Haushalterschaft teilt.“

„Wir wissen es zu schätzen, dass der Bericht des Ausschussstabs an den Vorsitzenden ‚keine Beweise dafür gefunden hat, dass World Vision wusste, dass ISRA eine sanktionierte Organisation war, bevor wir die Mitteilung vom Finanzministerium erhielten'“, heißt es weiter. „Terrorismus widerspricht allem, wofür World Vision als Organisation steht, und wir verurteilen jeden Akt des Terrorismus oder die Unterstützung solcher Aktivitäten aufs Schärfste.“