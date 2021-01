Die ungeborenen Babys, die für die Entwicklung des Impfstoffs verwendet wurden, waren bei der Gewebeentnahme noch am Leben

Heute hatte ich das große Vergnügen, mich mit Pamela Acker zusammenzusetzen, einer der kenntnisreichsten Personen der Welt in Bezug auf Impfstoffe und auf das, was in ihnen steckt. Acker verbrachte tatsächlich neun Monate in einem Impfstoff-Forschungslabor, bevor sie auf das ethische und moralische Problem der HEK-293-Zelllinie stieß.

Unser heutiges Gespräch war eines der aufschlussreichsten, aber auch zutiefst verstörenden Interviews, die ich je für meinen Podcast The John-Henry Westen Show geführt habe.

Acker ist Biologe und Autor des kürzlich erschienenen (und äußerst informativen) Buches Vaccination: A Catholic Perspective“. Darin zeigt sie genau auf, wie Katholiken über Impfstoffe denken sollten. Sie können es von unseren Freunden vom Kolbe Center for the Study of Creation kaufen.

Leider – wirklich deprimierend – hat der Vatikan unter Papst Franziskus die Bedeutung der Bioethik weitgehend heruntergespielt, wenn nicht sogar ganz ignoriert.

Franziskus selbst hat erst letzte Woche den COVID-19-Impfstoff gebilligt und gesagt, dass „es getan werden muss“.

Acker und ich haben heute über eine Stunde lang über viele Themen gesprochen. Bitte sehen Sie sich das gesamte Interview an, wenn Sie können. Der aufschlussreichste Aspekt unseres Gesprächs war, so glaube ich, als wir die verschiedenen fötalen Zelllinien diskutierten, speziell die in Impfstoffen verwendet werden.

Es gibt eine Reihe von fötalen Zelllinien, die im Moment existieren. Es gibt WI-38, MRC-5, HEK-293, PER C-6 und WALVAX-2; WALVAX-2 wird derzeit nicht in Impfstoffen verwendet, hat aber das Potenzial dazu und wird derzeit in therapeutischen Behandlungen eingesetzt. Wie Acker und ich übereinstimmend feststellten, haben die meisten Leute das Verständnis, dass es ein oder zwei Babys waren, die gestorben sind und werden diese Zelllinien einfach abtun.

Acker spricht über ihre Forschung an der HEK-293-Zelllinie im Speziellen und spricht über die Zahl, die am Ende des Namens dieser Zelllinie steht. „HEK“ steht für Human Embryonic Kidney und das „293“ verrät eigentlich die Anzahl der Experimente, die ein bestimmter Forscher durchgeführt hat, um diese Zelllinie zu entwickeln.

„Es bedeutet nicht, dass es zweihundertdreiundneunzig Abtreibungen gab, aber für zweihundertdreiundneunzig Experimente bräuchte man sicherlich weit mehr als eine Abtreibung. Wir reden hier wahrscheinlich von Hunderten von Abtreibungen“, teilt Acker mit.

Acker fährt fort zu erörtern, warum Forscher eine fötale Zelllinie gegenüber einer adulten (Erwachsene) Zelllinie wählen würden. Die Details laufen auf eine Antwort hinaus: Weil sie länger halten und eine viel längere Lebensspanne haben. Allerdings treten bei diesen Zelllinien einige gefährliche Nebenwirkungen auf, wie z.B. dass sie krebsfördernde Gene erhalten (aber dazu mehr im Interview).

Acker räumt mit dem Mythos auf, dass diese Zelllinien mit Hilfe von Spontanabtreibungen erzeugt werden, indem er einfach erklärt, dass diese Zellen innerhalb von fünf Minuten nach der Abtreibung gewonnen werden müssen. Eine Fehlgeburt würde einfach keine Zellen liefern, die lebendig genug sind, damit die Forscher sie verwenden können.

An dieser Stelle wird es sehr beunruhigend, denn in den meisten Fällen handelt es sich nicht um eine „einfache Abtreibung“, sondern, so Acker:

„Sie werden diese Babys tatsächlich per Kaiserschnitt entbinden. Die Babys sind noch am Leben, wenn die Forscher mit der Entnahme des Gewebes beginnen; bis zu dem Punkt, an dem ihr Herz noch schlägt, und sie bekommen in der Regel keine Narkose, weil das die Zellen stören würde, die die Forscher zu entnehmen versuchen.

Sie entfernen also dieses Gewebe, während das Baby noch lebt und extreme Schmerzen hat. Das macht es also noch sadistischer.“

Unsere Diskussion ist zwar breit angelegt, aber wir beleuchten speziell die Impfstoffe Moderna und Pfizer für COVID. Das oben genannte ist eine kleine Auswahl der wichtigen Informationen, die Pamela Acker und ich heute diskutiert haben. Ich ermutige jeden von Ihnen, sich das ganze Interview anzuhören und es mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu teilen.