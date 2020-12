Die Türkei rückt in das Zentrum des neuen grossen Spiels

Pepe Escobar

Wenn es darum geht, Spaltung zu säen – und davon zu profitieren -, ist Erdogans Türkei ein ziemlicher Superstar.

Unter dem reizvollen Namen Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) verhängte die Trump-Administration Sanktionen gegen Ankara, weil es wagte, russische S-400 Boden-Luft-Raketenabwehrsysteme zu kaufen. Die Sanktionen konzentrierten sich auf die türkische Beschaffungsbehörde für Verteidigungsgüter, die SSB.

Die Antwort des türkischen Außenministers Mevlut Cavusoglu kam prompt: Ankara wird nicht zurückweichen – und überlegt, wie es reagieren soll.

Die europäischen Pudel mussten zwangsläufig nachlegen. So einigte man sich nach der sprichwörtlichen, endlosen Debatte in Brüssel auf „begrenzte“ Sanktionen – und fügte eine weitere Liste für einen Gipfel im März 2021 hinzu. Doch diese Sanktionen konzentrieren sich eigentlich auf noch nicht identifizierte Personen, die an Offshore-Bohrungen in Zypern und Griechenland beteiligt sind. Sie haben nichts mit S-400 zu tun.

Was sich die EU ausgedacht hat, ist in Wirklichkeit ein sehr ehrgeiziges, globales Menschenrechtssanktionsregime nach dem Vorbild des Magnitsky Act der USA. Das bedeutet Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten von Personen, die einseitig für Völkermord, Folter, außergerichtliche Tötungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich gemacht werden.

Die Türkei ist in diesem Fall nur ein Versuchskaninchen. Die EU zögert immer gewaltig, wenn es darum geht, ein NATO-Mitglied zu sanktionieren. Was die Eurokraten in Brüssel wirklich wollen, ist ein zusätzliches, mächtiges Werkzeug, um vor allem China und Russland zu schikanieren.

Unsere Dschihadisten, sorry, „gemäßigten Rebellen“

Faszinierend ist, dass Ankara unter Erdogan immer eine Art „Devil may care“ (Den Teufel wird es vielleicht interessieren-Haltung) an den Tag zu legen scheint.

Nehmen Sie die scheinbar unlösbare Situation im Kessel von Idlib im Nordwesten Syriens. Die Chefs der Jabhat al-Nusra – auch bekannt als al-Qaida in Syrien – verhandeln nun vor den Augen türkischer Offizieller „geheim“ mit von der Türkei unterstützten bewaffneten Banden wie Ahrar al-Sharqiya. Das Ziel: die Zahl der Dschihadisten, die sich in bestimmten Schlüsselgebieten konzentrieren, soll erhöht werden. Die Quintessenz: Eine große Anzahl davon wird von Jabhat al-Nusra kommen.

Ankara steht also praktisch weiterhin voll hinter den Hardcore-Dschihadisten im Nordwesten Syriens – getarnt unter der „unschuldigen“ Marke Hayat Tahrir al-Sham. Ankara hat absolut kein Interesse daran, diese Leute verschwinden zu lassen. Moskau ist sich dieser Machenschaften natürlich voll bewusst, aber die schlauen Strategen des Kremls und des Verteidigungsministeriums ziehen es vor, die Sache vorerst auf sich beruhen zu lassen, in der Annahme, dass der von Russland, dem Iran und der Türkei geteilte Astana-Prozess einigermaßen fruchtbar sein kann.

Gleichzeitig spielt Erdogan meisterhaft mit dem Eindruck, dass er sich voll und ganz auf den Schwenk nach Moskau einlässt. Er ist überschwänglich, dass „sein russischer Kollege Wladimir Putin“ die – ursprünglich von Aserbaidschan eingebrachte – Idee einer regionalen Sicherheitsplattform unterstützt, die Russland, die Türkei, Iran, Aserbaidschan, Georgien und Armenien vereint. Erdogan sagte sogar, dass, wenn Eriwan Teil dieses Mechanismus ist, „eine neue Seite aufgeschlagen werden könnte“ in den bisher hartnäckigen Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien.

Es wird natürlich helfen, dass Erdogan auch unter Putins Vorherrschaft einen sehr wichtigen Sitz am Tisch dieser vermeintlichen Sicherheitsorganisation haben wird.

Das grosse Bild ist sogar noch faszinierender – denn es legt verschiedene Aspekte von Putins Eurasien-Ausgleichsstrategie dar, die als Hauptakteure Russland, China, Iran, die Türkei und Pakistan einbezieht.

Am Vorabend des ersten Jahrestages der Ermordung von General Soleimani ist Teheran alles andere als eingeschüchtert und „isoliert“. In der Praxis drängt es die USA langsam aber sicher aus dem Irak. Die diplomatischen und militärischen Verbindungen des Irans zum Irak, zu Syrien und zum Libanon sind weiterhin solide.

Und mit weniger US-Truppen in Afghanistan ist es eine Tatsache, dass der Iran zum ersten Mal seit der Ära der „Achse des Bösen“ weniger vom Pentagon umgeben sein wird. Sowohl Russland als auch China – die wichtigsten Knotenpunkte der eurasischen Integration – stimmen dem voll zu.

Natürlich ist der iranische Rial gegenüber dem US-Dollar kollabiert, und die Öleinnahmen sind von über 100 Milliarden Dollar pro Jahr auf etwa 7 Milliarden Dollar gefallen. Aber die Nicht-Öl-Exporte gehen weit über 30 Milliarden Dollar pro Jahr.

Alles wird sich bald zum Besseren wenden. Der Iran baut eine ultra-strategische Pipeline vom östlichen Teil des Persischen Golfs zum Hafen von Jask im Golf von Oman – unter Umgehung der Straße von Hormuz, und bereit, bis zu 1 Million Barrel Öl pro Tag zu exportieren. China wird der Hauptabnehmer sein.

Präsident Rouhani sagte, dass die Pipeline bis zum Sommer 2021 fertig sein wird und fügte hinzu, dass der Iran plant, im nächsten Jahr über 2,3 Millionen Barrel Öl pro Tag zu verkaufen – mit oder ohne die von Biden-Harris gelinderten US-Sanktionen.

Den Goldenen Ring beobachten

Der Iran ist gut mit der Türkei im Westen und Zentralasien im Osten verbunden. Ein zusätzliches wichtiges Element auf dem Schachbrett ist die Aufnahme von Güterzügen, die die Türkei über Zentralasien direkt mit China verbinden – unter Umgehung von Russland.

Anfang dieses Monats verließ der erste Güterzug Istanbul für eine 8.693 km lange, 12-tägige Reise, die unterhalb des Bosporus durch den brandneuen, vor einem Jahr eingeweihten Marmary-Tunnel führt, dann entlang des Ost-West-Mittelkorridors über die Baku-Tbilisi-Kars (BTK)-Eisenbahn durch Georgien, Aserbaidschan und Kasachstan.

In der Türkei ist dies als Seidenbahn bekannt. Es war die BTK, die den Gütertransport von der Türkei nach China von einem Monat auf nur 12 Tage reduzierte. Die gesamte Strecke von Ostasien nach Westeuropa kann nun in nur 18 Tagen zurückgelegt werden. Die BTK ist der wichtigste Knotenpunkt des so genannten Mittleren Korridors von Peking nach London und der Eisernen Seidenstraße von Kasachstan in die Türkei.

All das passt voll und ganz in die Agenda der EU – vor allem in die Deutschlands: die Umsetzung eines strategischen Handelskorridors, der die EU unter Umgehung Russlands mit China verbindet.

Dies sollte schließlich zu einem der wichtigsten Bündnisse führen, die in den Rasenden Zwanzigern gefestigt wurden: Berlin-Beijing.

Um dieses vermeintliche Bündnis zu beschleunigen, heißt es in Brüssel, dass die Eurokraten vom turkmenischen Nationalismus, dem Pan-Turkismus und der jüngsten entente cordiale zwischen Erdogan und Xi profitieren würden, wenn es um die Uiguren geht. Doch es gibt ein Problem: So mancher turkophone Volksstamm bevorzugt ein Bündnis mit Russland.

Außerdem ist Russland unausweichlich, wenn es um andere Korridore geht. Nehmen Sie zum Beispiel einen japanischen Warenstrom, der nach Wladiwostok und dann über die Transsib nach Moskau und weiter in die EU geht.

Die Bypass-Russland-EU-Strategie war in Armenien-Aserbaidschan nicht gerade ein Hit: Was wir hatten, war ein relativer Rückzug der Türkei und ein faktischer russischer Sieg, wobei Moskau seine militärische Position im Kaukasus verstärkte.

Jetzt kommt ein noch interessanterer Schachzug ins Spiel: die strategische Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Pakistan, die jetzt in den Bereichen Handel, Verteidigung, Energie, Wissenschaft und Technologie sowie Landwirtschaft auf Hochtouren läuft. Islamabad hat übrigens Baku in der Berg-Karabach-Frage unterstützt.

Sowohl Aserbaidschan als auch Pakistan haben sehr gute Beziehungen zur Türkei: eine Sache des sehr komplexen, ineinandergreifenden türkisch-persischen Kulturerbes.

Und sie könnten sich sogar noch weiter annähern, da der Internationale Nord-Süd-Verkehrskorridor (INTSC) zunehmend nicht nur Islamabad mit Baku, sondern auch beide mit Moskau verbindet.

Daher die zusätzliche Dimension des neuen, von Baku vorgeschlagenen Sicherheitsmechanismus, der Russland, die Türkei, den Iran, Aserbaidschan, Georgien und Armenien vereint: Alle Top Vier hier wollen engere Beziehungen zu Pakistan.

Der Analyst Andrew Korybko hat ihn treffend als „Goldenen Ring“ bezeichnet – eine neue Dimension der zentral-eurasischen Integration, die Russland, China, Iran, Pakistan, die Türkei, Aserbaidschan und die zentralasiatischen „Stans“ umfasst. Das alles geht also weit über eine mögliche Triple Entente hinaus: Berlin-Ankara-Beijing.

Sicher ist, dass das wichtige Verhältnis Berlin-Moskau eiskalt bleiben wird. Der norwegische Analyst Glenn Diesen brachte es auf den Punkt: „Die deutsch-russische Partnerschaft für Groß-Europa wurde durch die chinesisch-russische Partnerschaft für Groß-Eurasien ersetzt“.

Sicher ist auch, dass Erdogan, ein Meister des Pivotings, Wege finden wird, gleichzeitig von Deutschland und Russland zu profitieren.