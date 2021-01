Die Seychellen öffnen sich für den Urlauber… Aber nur für die Geimpften

In einem Schritt, der nur dazu dienen wird, die Bedenken über die mögliche Einführung von „Impfpässen“ zu verstärken, haben die Seychellen wieder für Touristen aus aller Welt geöffnet, aber nur für diejenigen, die zwei Dosen des Covid-19-Impfstoffs erhalten haben.

Der London Telegraph berichtet, dass „Besucher ein authentisches Zertifikat ihrer nationalen Gesundheitsbehörde als Nachweis der Impfung vorlegen müssen“.

The Seychelles is leading the way, giving an example of how travel can restart post-vaccine. Travel having had the vaccine now, or when they have completed their programme, everyone can go (with conditions). https://t.co/W4Fn7UPfQO#Seychelles #Berkhamsted #TravelAgent pic.twitter.com/6F49zojdR1