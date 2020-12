Die NATO ist entschlossen, Bedrohungen und Herausforderungen zu finden, die ihre Existenz rechtfertigen

Die Regierungs- und Medienpropaganda hat die meisten Bürger des Westens fest davon überzeugt, dass Russland auf die Krim eingedrungen ist, und die Wahrheit hat sich in dem wirbelnden Miasma aufgelöst, das die Anti-Russland-Bewegung als Geschichte bezeichnet hat.

Im März 2014 erklärte die ethnisch russische Provinz Krim, dass sie von der Ukraine getrennt sei. Es gab ein Referendum über die Souveränität ihrer 2,4 Millionen Einwohner, und während des gesamten Prozesses gab es nicht einen einzigen Fall von Blutvergießen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wurde von der Regierung der Krim gebeten, Vertreter zur Überwachung des Referendums zu entsenden, weigerte sich jedoch, dies zu tun, und die Entwicklung wurde von den Vereinigten Staaten scharf verurteilt. 90 Prozent der Bewohner der Krim sind russischsprachig, russischkultiviert und russischgebildet, und sie stimmten dafür, „die politischen Bande, die sie miteinander verbunden haben, aufzulösen“, um sich wieder Russland anzuschließen. Es wäre seltsam, wenn sie den Beitritt zu einem Land wünschten, das nicht nur ihre Verwandtschaft, ihr Einfühlungsvermögen und ihre Loyalität begrüßt, sondern sich auch wirtschaftlich wohlwollend über ihre Zukunft äußert.

Nichtsdestotrotz hält die Propagandawelle an, und die jüngsten Wellen wurden durch ein faszinierendes Grundsatzpapier mit dem Titel NATO 2030; United for a New Era“ ausgelöst, in dem klargestellt wird, dass das Militärbündnis USA-NATO nun die Absicht hat, die politische Rolle der NATO und die einschlägigen Instrumente zur Bewältigung der gegenwärtigen und künftigen Gefahren und Herausforderungen für die Sicherheit des Bündnisses, die von allen strategischen Richtungen ausgehen, zu stärken“.

Dieses weitreichende Ziel öffnet der NATO die Tore, sich noch tiefer in die Angelegenheiten von Nationen einzumischen, die nichts mit dem Nordatlantik zu tun haben, und ihre Konfrontation mit Russland fortzusetzen, indem sie den militärischen Aufbau um ihre Grenzen herum intensiviert und provokative Operationen auf dem Land-, See- und Luftweg eskaliert.

In dem Papier „Vereint für eine neue Ära“ wird an prominenter Stelle behauptet, dass „die NATO das erfolgreichste Bündnis der Geschichte ist“, was Kommentar und Heiterkeit verdient. Dies ist die militärische Gruppierung, die jetzt stolpert und sich ihren Weg aus Afghanistan herausfindet, wo sie genau nichts erreicht hat, was der Herstellung von Stabilität im Wege steht. Am 17. November versuchte Generalsekretär Stoltenberg, den Trümmern des demütigenden Rückzugs der NATO das beste Gesicht zu geben, indem er erklärte: „Wir stehen jetzt vor einer schwierigen Entscheidung. Wir sind seit fast 20 Jahren in Afghanistan, und kein NATO-Verbündeter will länger als nötig bleiben. Aber gleichzeitig könnte der Preis für einen zu frühen oder unkoordinierten Rückzug sehr hoch sein“.

Was er nicht sagte, war, dass Präsident Trump weder mit ihm noch mit einem NATO-Mitglied über seine Entscheidung, einen überstürzten Abzug der US-Truppen einzuleiten, gesprochen hatte und dass sich das Land, wie der Rat für Auswärtige Beziehungen feststellte, in einem „sich verschlechternden“ Bürgerkriegszustand befindet. Der Ort nähert sich der Anarchie, und so schreibt beispielsweise die New York Times, dass in der Zeit vom 22. bis 26. November „mindestens 19 regierungsfreundliche Kräfte und 33 Zivilisten in der vergangenen Woche in Afghanistan getötet wurden. Der tödlichste Angriff fand in Bamiyan statt, das als eine der sichersten Provinzen Afghanistans gilt, bei dem 18 Menschen getötet und 59 weitere in der Provinzhauptstadt durch Explosionen verwundet wurden. In der Hauptstadt Kabul wurden 10 Zivilisten getötet und 51 weitere verwundet, als 23 Raketen von einem Kleinlaster abgefeuert wurden. Die Raketen trafen verschiedene Gebiete in der ganzen Stadt“.

Und Stoltenberg rühmt sich damit, dass die Nato „das erfolgreichste Bündnis der Geschichte ist, das fast eine Milliarde Menschen und die Hälfte des globalen BIP umfasst“. Aber nach zwanzig Jahren in Afghanistan kann es nicht verhindern, dass ein paar Banden zerlumpter Guerillas ein paar Raketen auf die Hauptstadt des Landes abfeuern.

Später in der 67-seitigen Nato 2030 gibt es einen Hinweis auf Libyen. Und es ist bemerkenswert, dass das Land im gesamten Dokument nur einmal erwähnt wird: „Die Instabilität in Libyen, im Irak, in Syrien und in Afghanistan führt weiterhin zu illegaler Migration, die in ganz Europa, insbesondere aber bei den Bündnispartnern am Mittelmeer, akut spürbar ist. Dies ist zwar sicherlich richtig, aber es wird nicht erwähnt, wie und warum Libyen instabil wurde und welche Rolle die Nato bei der Zerstörung des Landes und damit bei dem massiven Leid gespielt hat, das zahllose unschuldige Menschen in der Region jetzt erfahren müssen.

Am 19. März 2011 begannen die Vereinigten Staaten und andere Nato-Nationen (Deutschland weigerte sich, dem Jamboree beizutreten) mit ihren Flugzeug- und Raketenangriffen gegen die Regierung von Muammar Gaddafi. In den sieben Monaten bis zum abscheulichen Mord an Gaddafi am 20. Oktober gab es 9.658 Luftangriffe auf das Land, das dann in einen Bürgerkrieg versank. Es sei daran erinnert, dass zwei Trottel, Ivo Daalder, der Ständige Vertreter der Vereinigten Staaten im NATO-Rat von 2009 bis 2013, und Admiral James G. Stavridis, der Oberste Alliierte Befehlshaber Europa der Vereinigten Staaten (der militärische Kommandeur der NATO) im gleichen Zeitraum, dem Atlantikrat und der Welt im Februar 2012 mitteilten, dass „die Operation der NATO in Libyen zu Recht als beispielhafte Intervention gefeiert worden ist. Das Bündnis reagierte rasch auf eine sich verschlechternde Situation, die Hunderttausende von Zivilisten bedrohte, die sich gegen ein Unterdrückungsregime auflehnten. Es gelang ihm, diese Zivilisten zu schützen und schließlich die Zeit und den Raum bereitzustellen, die für die lokalen Streitkräfte erforderlich waren, um Muammar al-Qaddafi zu stürzen“ (welche Interpretation seiner Ermordung im Widerspruch zu der kichernden Feststellung der damaligen Außenministerin Hillary Clinton steht, dass „Wir kamen; wir sahen; er starb“).

Nach Angaben der unabhängigen Online-Medienorganisation Fanack ist die Situation in Libyen derzeit so, dass “ … das Land zerfällt. Libyen entwickelt sich zu einem Mosaik aus staatenlosen Regionen, Stadtstaaten und von Stämmen kontrollierten Gebieten. Das Land ist auch ein Stützpunkt für Waffen- und Menschenschmuggel, Drogenhändler und andere Gesetzlose . . . Für die Europäische Union ist Libyen, das einst aufgrund seines Reichtums an natürlichen Ressourcen attraktiv war, heute ein großes Problem, da die Möglichkeit von Angriffen auf europäische Schiffe oder Küstenstädte, die Gefahr der Infiltration in die Länder des Kontinents und die Aussicht auf massive Flüchtlingswellen – sowohl Araber als auch Afrikaner – auf ihrem Weg durch Libyen in den Süden Europas und darüber hinaus besteht“.

Ich danke Ihnen, „dem erfolgreichsten Bündnis der Geschichte“, dass Sie ein Land in einen Zustand anarchischen Chaos versetzt haben. Was können wir als nächstes im Nato-Playbook erwarten?

Russland und China, natürlich.

In der Nato 2030-Travestie wird behauptet: „Nach dem Ende des Kalten Krieges versuchte die NATO, eine sinnvolle Partnerschaft mit Russland aufzubauen“, ohne zu erwähnen, dass die Nato 1999 Polen, Ungarn und die Tschechische Republik aufnahmen, um bei der Einkreisung Russlands zu helfen. Im Jahr 2004 kamen dann Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien hinzu. Um die Netzziehung um die Grenzen Russlands zu verstärken, kamen 2009 Albanien und Kroatien hinzu, und zuletzt kamen 2017 die Witze von Montenegro und im März dieses Jahres Nordmakedonien hinzu. Stabilität, irgendjemand?

Die Welt wurde gewarnt, dass das Militärkonglomerat U.S.-Nato zwar eine inkompetente und katastrophal destabilisierende Kraft in seinen militärischen Fandangos ist, dass es aber nach Bedrohungen und Herausforderungen sucht, um seine Existenz zu rechtfertigen. Es wird sie nicht finden – weil es sie nicht gibt -, aber das wird es nicht davon abhalten, zu suchen und zu toben und damit noch mehr Instabilität rund um den Globus zu schaffen, während die Nato „vereint für eine neue Ära“ steht.