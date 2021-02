Die Nachwirkungen des COVID-Analabstriches bei Kindern?!

Ein Video aus China verbreitet sich rasant im Internet, das die Nachwirkungen von COVID-Analabstrichen bei Kindern zeigen soll.

Das auf Twitter gepostete Video zeigt mehrere Kinder, die sich offensichtlich unwohl fühlen und wie Pinguine laufen, nachdem sie sich angeblich dem Verfahren unterzogen haben:

Einige, einschließlich der Chi-Com-Behörden, dementierten die Behauptung und wiesen darauf hin, dass das Video die Nachwirkungen von Beschneidungen zeigt.

China says people won't waddle 'like penguins' after COVID anal swabs



China shut down a viral clip that shows people walking strangely in a hospital



via @MailOnline https://t.co/bFRos0nG1a — Amrita Bhinder (@amritabhinder) February 1, 2021

Forbes bemerkt das “Chinesische Beamte die Öffentlichkeit beruhigte und dass der neu eingeführte Analabstrich für den Covid-Test nicht die Ursache ist das sie sich wie watscheln Pinguine bewegen.”

Der Bericht fährt fort: “Die Behörden wiesen auch darauf hin, dass ein Video von Menschen, die aus einem Krankenhaus herauswatscheln, das Berichten zufolge millionenfach angesehen wurde, bevor es zensiert wurde, keine Menschen zeigt, die dem analen Abstrich-Test unterzogen wurden.”

Die chinesische Regierung bezeichnete das Video als “manipuliert und gefälscht”, gab aber keine Erklärung ab, was es tatsächlich zeigt.

Mehrere chinesische Nachrichtenseiten berichteten jedoch, dass das Video nach der Durchführung von Analabstrichen aufgenommen wurde:

Some people say this is the result of circumcision surgery. I don't know which it true. I did check it before I tweeted. Many big Chinese websites also posted this video as what happened after anal swab testing. 有我說這是割包皮造成的。我本人不懂,查大陸網站,有不少說是核酸檢測 pic.twitter.com/oNccQGr4A6 — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) January 30, 2021

Der anale Abstrichtest wurde in China als bevorzugte Methode zur Untersuchung auf Coronaviren eingeführt, nachdem die Gesundheitsbehörden behauptet hatten, dass er effektiver ist als der Nasen-/Rachenabstrich:

China has rolled out anal swab testing for those at high COVID-19 risk as part of a measure that sparked strong controversy on Chinese social media. One user on Weibo commented "Low risk of harm; high risk of humiliation”



Read more at https://t.co/XhBkdhcEEU. Photos: @AP pic.twitter.com/RJbyDlliRn — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) January 27, 2021

Wird die westliche Welt es akzeptieren, wie Pinguine mit Masken herumzuwatscheln?