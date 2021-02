Die Lebensmittelpreise steigen Global auf ein 6-Jahres-Hoch!

Die Preise auf dem Weltmarkt für Lebensmittel sind im Januar den achten Monat in Folge gestiegen, angeführt von Getreide, Pflanzenölen und Zucker, so ein Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).

Die FAO sagte, dass ihr Lebensmittelpreisindex einen Anstieg von 4,3 Prozent gegenüber Dezember verzeichnete und damit den höchsten Stand seit Juli 2014 erreichte. Der Index verfolgt die monatlichen Veränderungen der internationalen Preise für häufig gehandelte Lebensmittel.

Der Preisindex für Getreide zeigte einen starken monatlichen Anstieg von 7,1 Prozent, angeführt von einem globalen Preisanstieg für Mais.

Die Preise für Mails stiegen um 11,2 Prozent und liegen nun 42,3 Prozent über dem Niveau vom Januar 2020, “was auf ein zunehmend knappes globales Angebot zurückzuführen ist, das durch umfangreiche Käufe Chinas und niedriger als erwartete Produktions- und Bestandsschätzungen in den USA sowie eine vorübergehende Aussetzung von Maisexportregistrierungen in Argentinien verursacht wurde.”

