Die kommende neue Ordnung

Seit vielen Jahren haben eine Handvoll Leute postuliert, dass diejenigen, die die Industrie, die Finanzwelt und die Regierungen kontrollieren, im Wesentlichen dieselben Leute sind – eine Art Kabale, die über Generationen hinweg ihre Beziehungen gefestigt haben, um mehr Reichtum und Macht zu erlangen, während sie die Existenz des freien Marktes systematisch immer schwieriger machen.

Aber warum sollte das so sein? Sicherlich sind Unternehmensführer leidenschaftlicher kapitalistisch als jeder andere?

Nun, oberflächlich betrachtet mag das einen Sinn ergeben, aber sobald eine bedeutende Machtposition erreicht ist, erkennen diejenigen, die sie erreicht haben, dass sich das Hauptanliegen ändert, da sie bereits an der Spitze angekommen sind. Von da an wird die Hauptsorge die Versicherung, dass kein anderer so hoch klettern kann wie sie selbst.

An diesem Punkt erkennen sie, dass ihr wichtigstes Bestreben ein Vorstoß in Richtung Korporatismus sein muss – die Verschmelzung der Macht zwischen Regierung und Wirtschaft.

Dies ist eine natürliche Ehe. Die politische Welt ist eine parasitäre Welt. Sie ist auf einen kontinuierlichen Fluss von Finanzmitteln angewiesen. Die Welt des Großkapitals ist eine Studie über Exklusivität – die Fähigkeit, es Thronanwärtern unmöglich zu machen, aufzusteigen. Das Großkapital liefert also das Geld; die Regierung sorgt für eine schützende Gesetzgebung, die die Bevorzugung derer an der Spitze sicherstellt.

In den meisten Fällen bedeutet diese zweite Hälfte der Gleichung nicht ein Monopol für nur einen Konzern, sondern ein Monopol für eine Kabale – eine elitäre Gruppe von Konzernen.

Diese korporatistische Beziehung hat in den USA tiefe Wurzeln, die über hundert Jahre zurückreichen. Bis heute haben jene elitären Familien, die vor einem Jahrhundert die Kontrolle über Öl, Stahl, Banken, Kraftfahrzeuge und andere Industrien übernommen haben, bald darauf auch die Übernahme der höheren Bildung (Universitäten), der Gesundheit (Big Pharma) und der „Verteidigung“ (der militärisch-industrielle Komplex) erreicht.

Durch die Gesetzgebung wurden die USA dann umgestaltet, um sicherzustellen, dass all diese Interessen bedient werden, wodurch Generationen der Kontrolle und des Profits geschaffen wurden.

Natürlich sollte „Profit“ kein böses Wort sein, aber unter dem Vetternwirtschaft-Kapitalismus wird es zu einer Abscheulichkeit – eine Verzerrung des freien Marktes und der Tod der Laissez-Faire-Wirtschaft.

Sicherlich ist diese Art von Kollektivismus nicht das, was Karl Marx im Sinn hatte, als er von einem Arbeiterparadies träumte, in dem die Unternehmer das gesamte Risiko und die Verantwortung für die Gründung und den Aufbau von Unternehmen behielten, während die Arbeiter das letzte Wort darüber hatten, wie die Einnahmen an die Arbeiter selbst verteilt werden sollten.

Herr Marx hat es versäumt, objektiv genug zu sein, um zu verstehen, dass, wenn der Unternehmensgründer das ganze Risiko und die Verantwortung übernimmt, aber die Möglichkeit aufgibt, zu entscheiden, was mit den Einnahmen passiert, er sich niemals die Mühe machen würde, ein Unternehmen zu eröffnen. Selbst ein Schuhputzjunge würde eine solche Vorstellung ablehnen und sich dafür entscheiden, auf die Straße zu gehen, anstatt zu arbeiten.

Marx wollte eher die Erfolgreichen zu Fall bringen, als die Unerfolgreichen aufzurichten, und doch schuf er unwissentlich eine neue Idee – den Konzernkollektivismus -, bei dem genau die Leute, die er herabsetzen wollte, die Anziehungskraft der kollektivistischen Rhetorik nutzten, um sowohl die Freiheiten als auch den Wohlstand des durchschnittlichen Arbeiters zu schmälern.

Oberflächlich betrachtet mag dies als hart zu verkaufen erscheinen – um den Pöbel ins Netz zu bekommen -, aber in Wirklichkeit ist es ganz einfach und hat sich immer wieder bewährt.

Hitlers Neue Ordnung war ein solches Konstrukt – das Versprechen, Deutschland zu Größe und das deutsche Volk zu Wohlstand zurückzuführen, durch zunehmend drakonische Gesetze, Kriegsführung und eine wirtschaftliche Drehtür zwischen Regierung und Industrie.

Natürlich war ein großer Kapitalzufluss erforderlich – Milliarden von Dollar – und dieser wurde eifrig von der US-Industrie und den Banken bereitgestellt. Die Chefs der New Yorker Banken finanzierten nicht nur die Nazi-Industrie; Familien wie die Fords, Rockefellers, Morgans usw. saßen in den Vorständen der deutschen Unternehmen.

Die Bemühungen der Nazis scheiterten, da sie den russischen Willen, bis zum Tod zu kämpfen, unterschätzten. (Achtzig Prozent aller Todesopfer der deutschen Armee waren auf den Russlandfeldzug zurückzuführen.)

Aber die New Yorker konnten sich neu gruppieren und waren die ersten in der Warteschlange für die Umstrukturierung der deutschen Industrie nach dem Krieg und profitierten schließlich stattlich.

Aber am wichtigsten ist, dass die Idee des korporatistischen Kollektivismus nicht gestorben ist. Schon vor dem Krieg hatte dieselbe Gruppe von Familien und Konzernen den Plan für Franklin Roosevelts „New Deal“ ausgearbeitet.

Roosevelt war ein eingefleischter Wall-Street-Mann und ein Direktor der New Yorker Banken. In den 1930er und frühen 1940er Jahren schuf er als Präsident eine Drehtür, die große Konzerne begünstigte, während der durchschnittliche Amerikaner durch staatliche Ansprüche bewusst am Existenzminimum gehalten wurde.

Die Masche funktionierte. Kurzsichtige Amerikaner waren ihm nicht nur dankbar, sie vergötterten ihn dafür.

Auch John Kennedys „New Frontier“ versuchte, das Konzept wiederzubeleben, ebenso wie Lyndon Johnsons „Great Society“: Gebt den kleinen Leuten Berechtigungen, die sie klein halten. Besteuert kleinere Unternehmen und schafft einen Fluss von Steuergeldern an die Elite-Industrien, die wiederum die politische Klasse mit Geldgeschenken versorgen.

Der „Grüne New Deal“ ist lediglich das neueste korporative, kollektivistische Schema auf der Liste.

Unternehmenskollektivismus kann als ein System definiert werden, in dem die wenigen, die die legalen Monopole der Finanzen und der Industrie halten, eine übergeordnete Kontrolle über alle anderen erlangen und dabei systematisch Reichtum aus ihnen herausziehen.

Heute ist dieses System so raffiniert geworden, dass der Durchschnittsamerikaner zwar einen Flachbildfernseher und ein teures Smartphone hat, aber keine 400 Dollar aufbringen kann, um einen Notfall in seinem Leben zu decken. Er ist praktisch ständig bankrott, funktioniert aber immer noch in einer zombieartigen Existenz der ständigen Abhängigkeit.

Oberflächlich betrachtet mag dies nicht allzu gefährlich erscheinen, aber wer sich nicht aus einer kleinen Notlage herauskaufen kann, wird leicht kontrolliert. Erzeugen Sie einfach einen Notfall, wie z. B. einen Über-Virus, und diese Tatsache wird schnell beleuchtet werden.

Um die Gefolgschaft in einer Bevölkerung zu maximieren, maximieren Sie ihre Abhängigkeit.

Wie oben erwähnt, ist dieses Bestreben schon seit Generationen im Spiel. Aber es erreicht jetzt ein Crescendo. In den meisten Ländern der ehemals freien Welt ist es jetzt in vollem Gange, und diejenigen, die die Fäden in der Hand halten, sind bereit für einen großen Schritt vorwärts im Konzernkollektivismus.

Im kommenden Jahr werden wir dramatische Veränderungen sehen, die in schwindelerregender Geschwindigkeit auftreten. Kapitalverkehrskontrollen, Migrationskontrollen, interne Bewegungskontrollen, Steuererhöhungen, Beschlagnahmung von Vermögenswerten und die Abschaffung „unveräußerlicher“ Rechte werden alle in Kraft treten – und zwar so schnell, dass, bevor die Bevölkerung die neuesten Beschränkungen überhaupt begreifen kann, neue aufgehäuft werden.

Im Zuge dieser Entwicklung werden wir Zeuge der Erosion des Nationalstaates. Die Kontrolle wird von globalen Behörden wie der UN, dem IWF und dem WEF ausgehen. Organisationen, die keine formale Autorität über Nationen haben, werden zunehmend das Sagen haben und die Menschen werden sich fragen, wie das möglich ist. Gewählte Beamte werden immer mehr zu reinen Handlangern, die die Befehle einer nicht gewählten herrschenden Klasse ausführen.

Die Veränderungen, die stattfinden, werden nicht unähnlich einer Decke sein, die über die Menschheit geworfen wird.

Die Frage wird dann sein, ob man a) dieser Macht nachgibt, b) dagegen ankämpft und ihr höchstwahrscheinlich zum Opfer fällt, oder c) einen Weg sucht, nicht unter Decke zu verschwinden.