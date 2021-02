Die große Null-Kohlenstoff-Verbrecher-Verschwörung

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin “New Eastern Outlook”

Das globalistische Weltwirtschaftsforum in Davos verkündet die Notwendigkeit, bis 2050 ein weltweites Ziel von „net zero carbon“ zu erreichen. Das klingt für die meisten weit in der Zukunft und wird daher weitgehend ignoriert. Doch die Veränderungen, die von Deutschland über die USA bis hin zu zahllosen anderen Volkswirtschaften im Gange sind, schaffen die Voraussetzungen für die Schaffung dessen, was in den 1970er Jahren als „Neue Internationale Wirtschaftsordnung“ bezeichnet wurde. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Blaupause für einen globalen technokratischen totalitären Korporativismus, der riesige Arbeitslosigkeit, Deindustrialisierung und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch verspricht. Betrachten Sie einige Hintergründe.

Klaus Schwabs World Economic Forum (WEF) wirbt derzeit für sein Lieblingsthema, den Great Reset der Weltwirtschaft. Der Schlüssel zum Ganzen ist das Verständnis dessen, was die Globalisten mit Net Zero Carbon bis 2050 meinen. Die EU führt das Rennen an, mit einem kühnen Plan, der erste „kohlenstoffneutrale“ Kontinent der Welt bis 2050 zu werden und seine CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu reduzieren.

In einem Beitrag in seinem Blog im August 2020 schrieb der selbsternannte globale Impfstoff-Zar Bill Gates über die kommende Klimakrise: „So schrecklich diese Pandemie auch ist, der Klimawandel könnte noch schlimmer sein… Der relativ geringe Rückgang der Emissionen in diesem Jahr macht eines deutlich: Wir können nicht einfach – oder auch nur größtenteils – durch weniger Fliegen und Fahren zu null Emissionen kommen.“

Mit einem virtuellen Monopol auf die Mainstream-Medien sowie die sozialen Medien konnte die Global Warming-Lobby einen Großteil der Welt zu der Annahme verleiten, dass es das Beste für die Menschheit ist, Kohlenwasserstoffe einschließlich Erdöl, Erdgas, Kohle und sogar die „kohlenstofffreie“ Kernenergie bis 2050 zu eliminieren, damit wir hoffentlich einen Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur um 1,5 bis 2 Grad Celsius vermeiden können. Dabei gibt es nur ein Problem. Es ist der Deckmantel für einen kriminellen Hintergedanken.

Ursprünge der ‘Globalen Erwärmung’

Viele haben die ursprüngliche wissenschaftliche These vergessen, die aufgestellt wurde, um eine radikale Umstellung unserer Energiequellen zu rechtfertigen. Sie lautete nicht “Klimawandel”. Das Erdklima ändert sich ständig, was mit Veränderungen in der Emission von Sonneneruptionen oder Sonnenfleckenzyklen zusammenhängt, die das Erdklima beeinflussen. Um die Jahrtausendwende, als der vorangegangene sonnenbedingte Erwärmungszyklus nicht mehr erkennbar war, haben Al Gore und andere das Narrativ in einem sprachlichen Taschenspielertrick von der globalen Erwärmung auf den “Klimawandel” umgestellt. Jetzt ist das Angst-Narrativ so absurd geworden, dass jedes ausgefallene Wetterereignis als “Klimakrise” behandelt wird. Jeder Hurrikan oder Wintersturm wird als Beweis dafür angeführt, dass die Klimagötter uns sündige CO2-emittierende Menschen bestrafen.

Aber halt! Der gesamte Grund für den Übergang zu alternativen Energiequellen wie Sonne oder Wind und den Verzicht auf Kohlenstoff-Energiequellen ist ihre Behauptung, dass CO2 ein Treibhausgas ist, das irgendwie in die Atmosphäre aufsteigt, wo es eine Decke bildet, die angeblich die Erde von unten erwärmt – die globale Erwärmung. Laut der US-Umweltschutzbehörde stammen die Treibhausgasemissionen hauptsächlich aus CO2. Daher der Fokus auf “Kohlenstoff-Fußabdrücke”.

Was fast nie gesagt wird, ist, dass CO2 nicht aus Autoabgasen oder Kohlekraftwerken oder anderen vom Menschen verursachten Quellen in die Atmosphäre aufsteigt. Kohlendioxid ist kein Kohlenstoff oder Ruß. Es ist ein unsichtbares, geruchloses Gas, das für die Photosynthese der Pflanzen und alle Lebensformen auf der Erde, einschließlich uns, unerlässlich ist. CO2 hat ein Molekulargewicht von etwas über 44, während Luft (hauptsächlich Sauerstoff und Stickstoff) ein Molekulargewicht von nur 29 hat. Das spezifische Gewicht von CO2 ist etwa 1,5 Mal größer als das von Luft. Das würde darauf hindeuten, dass CO2-Abgase von Fahrzeugen oder Kraftwerken nicht in die Atmosphäre von ca. 20 Kilometer oder mehr über der Erde aufsteigen und den gefürchteten Treibhauseffekt bilden.

Maurice Strong

Um zu verstehen, was für ein kriminelles Treiben sich heute um Gates, Schwab und die Befürworter einer angeblich “nachhaltigen” Weltwirtschaft abspielt, müssen wir ins Jahr 1968 zurückgehen, als David Rockefeller und seine Freunde eine Bewegung rund um die Idee schufen, dass der menschliche Konsum und das Bevölkerungswachstum das Hauptproblem der Welt seien. Rockefeller, dessen Reichtum auf Öl basierte, gründete den neomalthusianischen Club of Rome in der Rockefeller-Villa in Bellagio, Italien. Ihr erstes Projekt war die Finanzierung einer Junk-Studie am MIT mit dem Titel Limits to Growth (Grenzen des Wachstums) im Jahr 1972.

Ein wichtiger Organisator von Rockefellers “Null-Wachstum”-Agenda in den frühen 1970er Jahren war sein langjähriger Freund, ein kanadischer Ölmann namens Maurice Strong, ebenfalls ein Mitglied des Club of Rome. Im Jahr 1971 wurde Strong zum Unterstaatssekretär der Vereinten Nationen ernannt und war Generalsekretär der Stockholmer Konferenz zum Tag der Erde im Juni 1972. Er war auch ein Treuhänder der Rockefeller Foundation.

Maurice Strong war ein wichtiger früher Propagandist der wissenschaftlich unbegründeten Theorie, dass die vom Menschen verursachten Emissionen von Verkehrsmitteln, Kohlekraftwerken und der Landwirtschaft einen dramatischen und sich beschleunigenden globalen Temperaturanstieg verursachen, der die Zivilisation bedroht, die so genannte globale Erwärmung. Er erfand den dehnbaren Begriff “nachhaltige Entwicklung”.

Als Vorsitzender der Stockholmer UN-Konferenz zum Tag der Erde 1972 warb Strong für Bevölkerungsreduktion und Senkung des Lebensstandards auf der ganzen Welt, um “die Umwelt zu retten.” Einige Jahre später erklärte derselbe Strong:

“Ist nicht die einzige Hoffnung für den Planeten, dass die industrialisierten Zivilisationen zusammenbrechen? Liegt es nicht in unserer Verantwortung, das herbeizuführen?”

Dies ist die Agenda, die heute als “Great Reset” oder UN-Agenda 2030 bekannt ist. Strong gründete daraufhin das UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ein politisches Gremium, das die unbewiesene Behauptung aufstellt, dass die vom Menschen verursachten CO2-Emissionen unsere Welt in eine unumkehrbare ökologische Katastrophe stürzen würden.

Der Mitbegründer des Club of Rome, Dr. Alexander King, gab einige Jahre später in seinem Buch “The First Global Revolution” den wesentlichen Betrug ihrer Umweltagenda zu. Er erklärte:

Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereinen sollte, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die Bedrohung durch die globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dazu passen würden … All diese Gefahren werden durch menschliches Eingreifen verursacht, und nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen können sie überwunden werden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.

King gab zu, dass die “Bedrohung durch die globale Erwärmung” lediglich ein Trick sei, um einen Angriff auf die “Menschheit selbst” zu rechtfertigen. Dies wird nun als “Great Reset” und als “Net Zero Carbon”-Trick ausgerollt.

Die Katastrophe der Alternativen Energie

2011 verhängten Angela Merkel und die deutsche Regierung auf Anraten von Joachim Schnellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ein totales Verbot von Atomstrom bis 2022, als Teil einer Regierungsstrategie von 2001, die Energiewende genannt wurde, um auf Solar- und Windkraft und andere “erneuerbare Energien” zu setzen. Das Ziel war es, Deutschland zur ersten Industrienation zu machen, die “kohlenstoffneutral” ist.

Die Strategie war eine wirtschaftliche Katastrophe. Von einem der stabilsten, kostengünstigsten und zuverlässigsten Stromerzeugungsnetze der Industriewelt ist Deutschland heute zum teuersten Stromerzeuger der Welt geworden. Spätestens im Jahr 2023, wenn das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet wird, droht Deutschland laut dem Bundesverband der Deutschen Energiewirtschaft (BDEW) eine Stromlücke. Gleichzeitig wird die Kohle, die größte Stromquelle, schrittweise abgeschafft, um Net Zero Carbon zu erreichen. Traditionelle energieintensive Industrien wie die Stahl-, Glas-, Grundstoff-, Papier- und Zementherstellung sehen sich mit steigenden Kosten und Schließungen oder Offshoring und dem Verlust von Millionen qualifizierter Arbeitsplätze konfrontiert. Die energieineffiziente Wind- und Solarenergie kostet heute etwa 7- bis 9-mal mehr als Gas.

Da Deutschland im Vergleich zu tropischen Ländern wenig Sonne hat, gilt Wind als die wichtigste Quelle für grünen Strom. Für die Herstellung von Solar- oder Windparks wird ein riesiger Aufwand an Beton und Aluminium benötigt. Das braucht billige Energie – Gas, Kohle oder Kernkraft – um es zu produzieren. Wenn diese ausläuft, werden die Kosten unerschwinglich, selbst wenn keine zusätzlichen “Kohlenstoffsteuern” erhoben werden.

In Deutschland gibt es bereits 30.000 Windkraftanlagen, mehr als irgendwo sonst in der EU. Die gigantischen Windturbinen haben ernsthafte Probleme mit Lärm oder Infraschall, die die Gesundheit der Anwohner in der Nähe der riesigen Strukturen gefährden, sowie Wetter- und Vogelschäden. Bis 2025 werden schätzungsweise 25 % der bestehenden deutschen Windräder ersetzt werden müssen, und die Abfallentsorgung ist ein kolossales Problem. Die Unternehmen werden verklagt, während die Bürger erkennen, was für eine Katastrophe sie sind. Um die Ziele bis 2030 zu erreichen, hat die Deutsche Bank kürzlich zugegeben, dass der Staat eine “Öko-Diktatur” errichten muss.

Gleichzeitig ist der deutsche Vorstoß, den Benzin- oder Dieseltransport bis 2035 zugunsten von E-Fahrzeugen zu beenden, auf dem besten Weg, Deutschlands größte und profitabelste Industrie, den Automobilsektor, zu zerstören und Millionen von Arbeitsplätzen zu vernichten. Die mit Lithium-Ionen-Batterien betriebenen Fahrzeuge haben eine Gesamt-“Klimabilanz”, wenn man die Auswirkungen des Abbaus von Lithium und der Produktion aller Teile einbezieht, die schlechter ist als die von Dieselautos. Und die Menge an zusätzlichem Strom, die für ein kohlenstofffreies Deutschland bis 2050 benötigt wird, wäre weitaus größer als heute, da Millionen von Batterieladegeräten Netzstrom mit zuverlässiger Leistung benötigen werden. Nun beginnen Deutschland und die EU, neue “Kohlenstoffsteuern” zu erheben, angeblich um den Übergang zu Null Kohlenstoff zu finanzieren. Die Steuern werden Strom und Energie nur noch teurer machen und den schnelleren Zusammenbruch der deutschen Industrie sicherstellen.

Entvölkerung

Laut den Befürwortern der Null-Kohlenstoff-Agenda ist es genau das, was sie sich wünschen: die Deindustrialisierung der fortschrittlichsten Volkswirtschaften, eine kalkulierte, jahrzehntelange Strategie, wie Maurice Strong sagte, um den Zusammenbruch der industrialisierten Zivilisationen herbeizuführen.

Die gegenwärtige industrielle Weltwirtschaft in eine holzverbrennende, Windräder drehende Dystopie zurückzudrehen, in der Stromausfälle zur Norm werden, wie jetzt in Kalifornien, ist ein wesentlicher Teil einer Großen Reset-Transformation im Rahmen der Agenda 2030: UN Global Compact for Sustainability.

Merkels Klimaberater, Joachim Schnellnhuber, ein Atheist, präsentierte 2015 die radikal grüne Agenda von Papst Franziskus, die Enzyklika Laudato Si , als Franziskus’ Beauftragter für die Päpstliche Akademie der Wissenschaften. Und er beriet die EU bei ihrer grünen Agenda. In einem Interview aus dem Jahr 2015 erklärte Schnellnhuber, dass “die Wissenschaft” inzwischen festgestellt habe, dass die maximale Tragfähigkeit einer “nachhaltigen” menschlichen Bevölkerung bei etwa sechs Milliarden Menschen weniger liege:

“Auf eine sehr zynische Weise ist das ein Triumph für die Wissenschaft, weil wir endlich etwas stabilisiert haben – nämlich die Schätzungen für die Tragfähigkeit des Planeten, nämlich unter 1 Milliarde Menschen.”

Um das zu erreichen, muss die industrialisierte Welt abgebaut werden. Christiana Figueres, Agenda Contributor des Weltwirtschaftsforums und ehemalige Exekutivsekretärin der UN-Klimarahmenkonvention, enthüllte das wahre Ziel der UN-Klimaagenda in einer Pressekonferenz im Februar 2015 in Brüssel, wo sie erklärte: “Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir uns die Aufgabe stellen, das wirtschaftliche Entwicklungsmodell, das seit der industriellen Revolution herrschte, absichtlich zu verändern.”

Figueres’ Bemerkungen von 2015 werden heute vom französischen Präsidenten Macron auf der “Davos Agenda” des Weltwirtschaftsforums im Januar 2021 aufgegriffen, wo er behauptete, dass “unter den gegenwärtigen Umständen das kapitalistische Modell und die offene Wirtschaft nicht mehr machbar sind.” Macron, ein ehemaliger Rothschild-Banker, behauptete, dass der “einzige Weg, um aus dieser Epidemie herauszukommen, darin besteht, eine Wirtschaft zu schaffen, die mehr darauf ausgerichtet ist, die Kluft zwischen den Reichen und den Armen zu beseitigen.” Merkel, Macron, Gates, Schwab und Freunde werden dies tun, indem sie den Lebensstandard in Deutschland und der OECD auf das Niveau von Äthiopien oder dem Sudan herunterbringen. Das ist ihre Null-Kohlenstoff-Dystopie. Flugreisen, Autoreisen, Personenverkehr stark einschränken, “umweltverschmutzende” Industrie schließen, alles um CO2 zu reduzieren. Unheimlich, wie passend die Coronavirus-Pandemie die Bühne für den Großen Reset und die UN-Agenda 2030 Net Zero Carbon bereitet.