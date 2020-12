Die Eliten wollen uns im Namen des Umweltschutzes unsere privaten Eigentumsrechte wegnehmen

Australien scheint derzeit ein Vorreiter zu sein

Der renommierte Ökonom und Klimahysteriker Ross Garnaut ist kürzlich mit einer neuen Webinar-Reihe aufgetaucht. Der Titel „RESET: Wiederherstellung Australiens nach dem großen Absturz von 2020“.

Garnaut, der von Kevin Rudd beauftragt wurde, einen Bericht über den Klimawandel zu schreiben, in dem empfohlen wird, dass Australien seine Emissionen um 80% gegenüber dem Stand von 2000 reduziert, scheint nun in die Fußstapfen der neuen globalen Elite zu treten, die auf den „großen Reset“ „unserer Systeme“ „nach der Pandemie“ erpicht ist.

Auf seiner Website erörtert Garnaut, wie Australien in der „herausfordernden Welt nach der Pandemie“ einen „beschleunigten Übergang zu einer Null-Emissions-Wirtschaft“ benötigt und behauptet, dass „Schwächen in der internationalen Zusammenarbeit, die vor der Pandemie offensichtlich waren“, „bei der Wiederherstellung des globalen Wohlstands korrigiert werden müssen.“

Garnaut fuhr im AFR fort und behauptete, dass das „größte Risiko“, dem Australien in einer Biden-Präsidentschaft ausgesetzt sei, darin bestehe, „vom Klimawandel isoliert zu sein“ und forderte „Investitionen in die neue emissionsfreie Wirtschaft… einen Großteil der für Australien erforderlichen Impulse Bewegung zur Vollbeschäftigung. “ Eine solche Rhetorik des ehemaligen hochrangigen Wirtschaftsberaters von Bob Hawke, ehemaliger Botschafter in China und Berater der Rudd-Regierung zum Klimawandel, ist ernsthaft besorgniserregend.

Sein Gebrauch des neuen linken globalistischen Lexikons von „Reset“, „internationaler Kooperation“ und „Übergang zu Netto-Null-Emissionen“ scheint direkt aus dem politischen Spielbuch des Weltwirtschaftsforums (WEF) und der Vereinten Nationen zu stammen.

Das gleiche Handbuch, das für das WEF-Video mit dem Titel „8 Vorhersagen für die Welt im Jahr 2030“ verantwortlich ist, das folgende Hypothese aufstellte:

–Sie werden nichts besitzen. Und Sie werden glücklich sein

–Die USA werden nicht die führende Supermacht der Welt sein.

Sie werden viel weniger Fleisch essen. Ein gelegentlicher Leckerbissen, kein –Grundnahrungsmittel zum Wohle unserer Umwelt und unserer Gesundheit

–Eine Milliarde Menschen wird durch den Klimawandel vertrieben werden. Wir müssen die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen verbessern.

–Umweltverschmutzer werden für den Ausstoß von Kohlendioxid bezahlen müssen. Es wird einen globalen Preis für Kohlenstoff geben

–Die westlichen Werte werden auf eine harte Probe gestellt werden.

Diese Leute wollen nicht nur, dass Sie Veganer werden, eine globale Kohlenstoffsteuer akzeptieren und in mehr Masseneinwanderung wegen des Klimawandels einwilligen, sondern sie glauben, dass die Bedrohung durch die Umweltzerstörung so groß ist, dass auch die privaten Eigentumsrechte zum Fenster hinausgeworfen werden müssen.

In einem WEF-Artikel mit dem Titel „So könnte sich das Leben in meiner Stadt bis zum Jahr 2030 verändern“ schrieb beispielsweise die dänische Parlamentsabgeordnete Ida Auken: „Niemand würde es wagen, die geschützten Naturgebiete anzutasten, weil sie einen solchen Wert für unser Wohlergehen darstellen“ – eine Aussage, die an Punkt 15.5.i des Agenda 21-Dokuments der Vereinten Nationen erinnert, in dem es heißt, die Welt müsse:

„Entwicklung von Richtlinien zur Förderung der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Nutzung biologischer und genetischer Ressourcen auf privatem Land“.

Mit anderen Worten: Die Vereinten Nationen sind der Meinung, dass der Staat Land aus Umweltgründen an sich reißen sollte, um eine Umweltagenda zu erfüllen – womit jahrhunderte alte westliche Normen bezüglich der Unantastbarkeit von Privateigentumsrechten über Nacht ausgelöscht werden.

Obwohl diese Agenda in Australien noch nicht so weit fortgeschritten ist wie in Neuseeland, wo der Stadtrat von Wellington offen gesagt hat, dass er „darauf abzielen wird, die ökologisch bedeutsamen Gebiete sowohl auf privatem als auch auf öffentlichem Land zu schützen…, um unsere Biodiversitätsziele zu erreichen“, können wir hier im Jahr 2020 noch Spuren davon sehen.

Während der Buschbrände 2019/2020 haben wir beispielsweise gesehen, was passiert ist, als die Regierung Feuerwege blockierte, Vieh die Nahrungssuche untersagte und Bauern das Sammeln von Brennholz in unseren 681 Nationalparks untersagte.

Wir haben gesehen, wie Bauern mit einer Geldstrafe belegt wurden, weil sie eine Feuerspur auf ihrem Land geräumt hatten, und Grazer wie Daniel McDonald eine Geldstrafe, weil sie Mulgabäume auf seinem Land gerodet hatten, um hungerndes Vieh zu füttern.

Und wir haben gesehen, wie die NSW-Regierung versucht hat, Landwirte zu zwingen, eine Baugenehmigung für einen neuen Schuppen einzuholen und eine teure, ein Jahr dauernde Untersuchung auf Ihrem Land durchzuführen, um zu beweisen, dass es keine Koalas gibt, bevor sie das Land roden, so Narrabri-Farmer Andrew Mullins.

Das ist inakzeptabel.

Die Australier müssen wachsam sein, wenn Eliten wie Ross Garnaut Schlagworte wie „Nachhaltigkeit“, „grün“ und „sauber“ verwenden. Die wahre Agenda, die ihnen zugrunde liegt, ist die Kontrolle über unser Land, unsere Ressourcen und unser Eigentum.

Advance wird das nicht durchgehen lassen.

Und auch nicht die Mainstream-Aussies.