Die Covid-19-Daten sind eine „Travestie“

Obwohl Menschen auf tragische Weise an Covid-19 gestorben sind, hat die Art und Weise, wie die Covid-19-Todesdaten in vielen Ländern auf der ganzen Welt aufgezeichnet werden, eine überhöhte Zahl von Todesopfern hervorgebracht, und tut dies auch weiterhin. Diese aufgeblähte Todesrate wurde und wird von faschistischen Bürokratien in Verbindung mit wissenschaftlichen Priesterschaften benutzt, um die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie gehorcht.

Korrelation ist nicht gleich Kausalität

Eines der grundlegendsten Gesetze der Statistik ist, dass Korrelation nicht gleich Kausalität ist. Obwohl dies kompliziert klingen mag, ist es das nicht. Es bedeutet einfach, dass, nur weil es eine Korrelation zwischen zwei Variablen gibt, oder anders ausgedrückt, eine enge Beziehung zwischen zwei Dingen in der Welt, dies nicht bedeutet, dass eine Sache die andere verursacht.

Zum Beispiel kann ein dritter Faktor die beobachtete Korrelation verursachen. Beispielsweise gibt es in vielen Ländern eine Korrelation zwischen dem kalten Wetter und den Menschen, die mehr Waren in Geschäften oder online kaufen, aber dieser Anstieg der Käufe wird nicht durch das kalte Wetter verursacht. Stattdessen wird er durch die Weihnachtszeit verursacht, in der die Menschen mehr Geld ausgeben, und es ist einfach so, dass das Wetter im Dezember in vielen Teilen der Welt, in denen Weihnachten gefeiert wird, normalerweise kalt ist. Obwohl es also eine Korrelation zwischen kaltem Wetter und erhöhtem Kaufverhalten gibt, verursacht das kalte Wetter nicht das erhöhte Kaufverhalten, sondern die Weihnachtszeit veranlasst die Menschen, mehr Waren zu kaufen.

Außerdem kann die Korrelation, die zwischen zwei Dingen in der Welt beobachtet wird, einfach ein Produkt des Zufalls sein. Dies hat dazu geführt, dass Menschen auf einige lustige Korrelationen hinweisen, wie z. B. die Tatsache, dass es eine Korrelation zwischen dem Margarineverbrauch und den Scheidungsraten in Maine zwischen 2000 und 2009 gab. Es gab auch eine Korrelation zwischen dem Pro-Kopf-Käsekonsum und der Anzahl der Menschen, die starben, weil sie sich in ihren Bettlaken verhedderten, oder der Anzahl der Menschen, die ertranken, weil sie in einen Pool fielen, und den Filmen, in denen Nicholas Cage auftrat.

Noch einmal: Korrelation ist nicht gleich Kausalität.

Aufgeblasene Todesdaten

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Covid-Todesdaten richten, bedeutet das nicht, dass Covid-19 den Tod einer Person verursacht hat, nur weil jemand positiv auf Covid-19 getestet wurde und irgendwann danach gestorben ist (selbst wenn wir für eine Sekunde beiseite lassen, dass einige Tests dafür bekannt sind, falsch-positive Ergebnisse zu liefern). Dennoch wird die Hauptzahl, die bestimmte Länder auf der ganzen Welt verwenden, um Covid-19-Todesfälle auszudrücken, i mWesentlichen einfach aufgezeichnet oder kodiert als jeder Todesfall mit einem positiven Covid-19-Test innerhalb von 28 Tagen vor dem Tod.

Da Korrelation nicht gleich Kausalität ist, ist die einfache Erfassung von Covid-19-Todesfällen als „alle Todesfälle mit einem positiven Covid-19-Test innerhalb eines bestimmten Zeitraums“ eine extrem schlechte Methode, um zu messen, wie viele Menschen gestorben sind. In Großbritannien beispielsweise wird die wichtigste Zahl, die für Covid-19-Todesfälle verwendet wird, auf der offiziellen Coronavirus-Website angegeben als …

„Anzahl der Todesfälle von Personen, die ein positives Testergebnis für COVID-19 hatten und innerhalb von 28 Tagen nach dem ersten positiven Test gestorben sind.“

Dies ignoriert das Problem der Kausalität vollständig und erzeugt somit eine viel größere Todesrate, als de facto existiert.

Wenn zum Beispiel jemand seit 10 Jahren an einer Herzerkrankung leidet und an einer Herzkomplikation stirbt, wurde sein Tod höchstwahrscheinlich hauptsächlich durch die Herzerkrankung verursacht, die ihn ein Jahrzehnt lang geplagt hat. Wenn diese Person jedoch innerhalb von 28 Tagen vor ihrem Tod zum ersten Mal positiv auf Covid-19 getestet wurde, könnte diese Person in Großbritannien als Covid-19-Todesfall eingestuft werden, da ja alles, was erforderlich ist, um als Covid-19-Todesfall eingestuft zu werden, einfach ein positives Testergebnis ist.

Für diejenigen, die verstehen, dass die Art und Weise, wie man Todesfälle kodiert, die Anzahl der Todesfälle, die man erhält, dramatisch verändert, veranschaulichen die britischen Behörden dies auch freundlicherweise für uns. Es gibt eine zweite Nummer, die von den britischen Behörden aufgezeichnet wird und Todesfälle beschreibt als …

“ … Personen, auf deren Totenschein COVID-19 als eine der Ursachen genannt wurde.“

Durch diese Kodierung von Todesfällen gibt es Tausende mehr Covid-19-Todesfälle im Vergleich zu Todesfällen, die definiert werden als …

„Personen, die ein positives Testergebnis für COVID-19 hatten und innerhalb von 28 Tagen nach dem ersten positiven Test gestorben sind.“

Obwohl die britischen Behörden zwei Möglichkeiten haben, Covid-19-Todesfälle zu kodieren, ist meiner Meinung nach keine von ihnen besonders genau. Das liegt daran, dass die Zahl für den positiven Test nicht die Frage der Kausalität behandelt und die Zahl für den Totenschein nur erwähnt, dass Covid „eine der Ursachen“ für den Tod sein muss und nicht „die Hauptursache“, zusätzlich dazu, dass die Zahl für den Totenschein nicht explizit die Notwendigkeit eines positiven Covid-19-Testergebnisses fordert.

US-Todesdaten

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Vereinigten Staaten richten, finden wir ähnliche Probleme mit den Covid-19-Daten. Eine der Hauptzahlen, die die „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) als Gesamtzahl der vorläufigen Covid-Todesfälle in den Vereinigten Staaten angibt, wird zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels definiert als …

„Alle Todesfälle mit Covid-19.“

Wenn wir etwas tiefer graben, basiert diese Zahl auf „Todesfällen mit bestätigter oder vermuteter COVID-19, kodiert mit ICD-10 Code U07.1“. Wenn wir weiter graben, können wir besser verstehen, wie diese Zahl berechnet wird. Auf der Website der CDC steht Folgendes:

„Das National Center for Health Statistics (NCHS) verwendet eingehende Daten aus Totenscheinen, um vorläufige COVID-19-Todesfälle zu erstellen. Diese beinhalten Todesfälle, die innerhalb der 50 Staaten und des District of Columbia auftreten … COVID-19-Todesfälle werden mit einem neuen ICD-10-Code identifiziert. Wenn COVID-19 als Todesursache gemeldet wird – oder wenn es als ‚wahrscheinliche‘ oder ‚vermutete‘ Ursache aufgeführt ist – wird der Tod als U07.1 codiert. Dies kann Fälle mit oder ohne Laborbestätigung umfassen.“

Es gibt viele potenzielle Probleme mit einer solchen Kodierung von Covid-Todesfällen. Ein Problem ist wieder, dass Covid-19 als „eine Todesursache“ aufgeführt wird, im Gegensatz zu der primären Todesursache. Wenn wir uns die technischen Hinweise ansehen, finden wir auf der Website der CDC mehr Details:

„Todesfälle durch Coronavirus-Erkrankungen werden mit dem ICD-10-Code U07.1 identifiziert. Todesfälle werden mit U07.1 kodiert, wenn die Coronavirus-Erkrankung 2019 oder COVID-19 als Ursache, die zum Tod beigetragen hat, auf dem Totenschein angegeben wird. Dies kann sowohl Fälle mit Laborbestätigung als auch Fälle ohne Laborbestätigung umfassen. Wenn der Bestätiger COVID-19 vermutet oder feststellt, dass es wahrscheinlich war (wenn die Umstände z.B. mit einem angemessenen Grad an Gewissheit zwingend waren), kann er COVID-19 als ‚wahrscheinlich‘ oder ‚vermutet‘ auf dem Totenschein angeben (5, 6). In 92% der Todesfälle wird COVID-19 als zugrundeliegende Ursache auf dem Totenschein aufgeführt (siehe Tabelle 1).“

Auch wenn diese 92 % der Fälle, in denen Covid als zugrundeliegende Todesursache aufgeführt wurde, überzeugender sind, sind 8 % von 241.906 immer noch eine relativ große Zahl, über 19.300 Todesfälle. Wenn wir darüber hinaus noch tiefer graben, um zu verstehen, wie robust diese Daten sind, finden wir aus einem Bericht der NCHS vom April mit dem Titel: „Guidance for Certifying Deaths Due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)“, der immer noch auf der Website der CDC verlinkt ist, wo sie Details zu ihren Daten bereitstellt, heraus, dass es akzeptabel ist, „COVID-19 auf einem Totenschein zu melden“, ohne dass der Patient positiv auf Covid-19 getestet werden muss:

„Eine genaue Zählung der Todesfälle aufgrund einer COVID-19-Infektion, die zum Teil von einer ordnungsgemäßen Todesbescheinigung abhängt, ist für die laufende Überwachung der öffentlichen Gesundheit und die Reaktion darauf entscheidend. Wenn ein Todesfall auf COVID-19 zurückzuführen ist, handelt es sich wahrscheinlich um die UCOD und sollte daher in der untersten Zeile, die in Teil I der Sterbeurkunde verwendet wird, angegeben werden. Idealerweise sollte ein Test auf COVID-19 durchgeführt werden, aber es ist akzeptabel, COVID-19 auf einer Sterbeurkunde ohne diese Bestätigung zu melden, wenn die Umstände mit einem angemessenen Grad an Gewissheit zwingend sind“ (S.2-s.3).

Auch wenn ich verstehe, dass dieser Bericht bereits im April veröffentlicht wurde, muss der Patient tatsächlich positiv auf Covid-19 getestet worden sein, damit ein Todesfall als durch Covid-19 verursacht erfasst werden kann. Meiner Meinung nach muss es eine solidere Kategorisierung geben, was einen Covid-19-Todesfall ausmacht, da die bisherige und scheinbar auch die aktuelle Art der Erfassung von Covid-19-Todesfällen etwas vage und ungenau ist, was wohl zu einer überhöhten Anzahl von Todesfällen führt.

Aus meiner Sicht sollte die wichtigste Zahl, die Länder zur Kategorisierung von Covid-19-Todesfällen verwenden sollten, basieren auf (1) der Notwendigkeit, dass der Patient positiv auf Covid getestet wird; und (2) der Notwendigkeit, dass ein Arzt den Patienten untersucht und feststellt, dass Covid-19 die primäre oder zugrunde liegende Todesursache war. Dies sollte die Hauptzahl sein, die dann von den Behörden und den Medien zitiert wird, denn die durchschnittliche Person, die in einem 2-Minuten-Nachrichtenbeitrag hört, wie hoch die Zahl der Todesfälle ist, nimmt an, dass diese Zahl tatsächlich ausdrückt, wie viele Menschen an Covid-19 gestorben sind – nicht mit Covid-19, nicht mit vermutetem Covid-19, sondern tatsächlich an Covid-19.

Länder könnten eine sekundäre Anzahl von Covid-19-Todesfällen haben, bei denen Covid als einer von vielen Faktoren beim Tod aufgezeichnet wird, aber die Haupttodesursache muss nachweisen, dass die Person Covid-19 hatte und dass Covid-19 die primäre oder zugrunde liegende Todesursache war.

Meiner Meinung nach führt die Art und Weise, wie viele Länder Covid-19-Todesfälle kategorisieren, zu einer aufgeblähten Anzahl von Todesfällen und vermittelt einen verzerrten Eindruck vom Ausmaß von Covid-19. Viele würden argumentieren, dass die Behörden in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt sich dieses Problems sehr wohl bewusst sind und Statistiken benutzen, um Angst zu erzeugen.

Covid-Daten sind eine „Travestie“

Um das klarzustellen: Ich bin kein Statistiker, Wissenschaftler oder Mediziner, obwohl ich im Rahmen meines Studiums der Politikwissenschaften an der Universität ein paar Kurse in Statistik und Forschungsmethoden belegt habe. Aber nehmen Sie mich nicht einfach beim Wort, dass die Covid-19-Daten in verschiedener Hinsicht ein Chaos sind. Jamie Jenkins, der frühere Leiter der Gesundheitsanalyse beim „Office for National Statistics“, hat die Covid-19-Daten im Zusammenhang mit Großbritannien in verschiedener Hinsicht eine „Travestie“ genannt.

Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass die Manipulation von Statistiken ein Hauptmerkmal tyrannischer Regime im Laufe der Geschichte war. In der Sowjetunion zum Beispiel unterdrückte oder verzögerte die stalinistische Regierung ständig die Veröffentlichung von Statistiken, die ihren Agenden widersprachen, und gab nur Daten frei, die ihre Initiativen unterstützten.

Unpräzise Tests

Heute sieht es so aus, als würde sich die Geschichte noch einmal wiederholen. Regierungen auf der ganzen Welt verwenden Statistiken selektiv in einer Weise, die das Ausmaß der Covid-Pandemie aufbläht. In den letzten ein oder zwei Monaten gab es zum Beispiel eine klare Verschiebung der Betonung, die die Regierung und die Medien auf die Anzahl der positiven Covid-19-Fälle legen. Doch bei dieser Verschiebung der Betonung haben beide Parteien weitgehend versäumt, zu kontextualisieren, warum dies immer der Fall sein würde, sobald Massentests beginnen.

Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um herauszufinden, dass – selbst wenn die verwendeten Covid-19-Tests 100%ig genau sind – man umso mehr positive Fälle finden wird, je mehr Tests man durchführt. Nehmen wir das Vereinigte Königreich als Beispiel: Seit Mai dieses Jahres steigt die Zahl der durchgeführten Virustests Monat für Monat.

Am 1. Mai zum Beispiel wurden in Großbritannien knapp eine Million Virentests durchgeführt. Am 1. Dezember waren es bereits über 40 Millionen Virustests. Allein im November wurden in Großbritannien ca. 9 Millionen Virustests durchgeführt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es im November mehr positive Fälle gab als im Mai. Die Anzahl der positiven Fälle wird nur dann relevant, wenn über viele Monate hinweg eine konstante Anzahl von Tests durchgeführt wurde, da dies den Behörden eine Vergleichsbasis bietet.

Außerdem: Wieviel Prozent der Tests produzieren falsch positive Ergebnisse? Wie empfindlich sind diese Tests? Wie groß ist die Fehlertoleranz in diesen Fällen, da einige Tests Berichten zufolge Fragmente von toten Viren aus Infektionen vor Monaten aufgreifen, die kein potenzielles Problem mehr darstellen? Es gibt Fragen zur Validität des Polymerase-Kettenreaktionstests (PCR) zum Beispiel, einem beliebten Test, der verwendet wird.

Kary Mullis, der Erfinder des PCR-Tests, sagte, dass „quantitativ gesehen der PCR ein Oxymoron darstellt.“ So schrieb John Lauritsen, der Mullis in einem Artikel von 1996 über die Verwendung von PCR-Tests für HIV-Patienten zitierte:

„Die PCR dient der qualitativen Identifizierung von Substanzen, ist aber von ihrer Natur her ungeeignet, um Zahlen zu schätzen. Obwohl der Irrglaube verbreitet ist, dass die Viruslast-Tests tatsächlich die Anzahl der Viren im Blut zählen, können diese Tests überhaupt keine freien, infektiösen Viren nachweisen; sie können nur Proteine nachweisen, von denen man – teilweise fälschlicherweise – annimmt, dass sie einzigartig für HIV seien. Die Tests können genetische Sequenzen von Viren nachweisen, aber nicht die Viren selbst.“

Im Zusammenhang mit der Verwendung der PCR zur Bestimmung einer Covid-19-Infektion sagte ein Sprecher von „Public Health England“ kürzlich gegenüber Reuters, dass …

„der Nachweis von Virusmaterial mittels PCR nicht [anzeigt], dass das Virus vollständig intakt und infektiös, d. h. in der Lage ist, eine Infektion bei anderen Menschen zu verursachen.“

Daher ist es wichtig zu fragen, ob viele dieser positiven Covid-Testergebnisse lediglich darauf zurückzuführen sind, dass einige Tests Fragmente von toten Viren aufgreifen, die kein Infektionsrisiko mehr darstellen. Darüber hinaus ist es wichtig, festzustellen, welche Menschen positiv auf Covid-19 getestet werden. In den meisten Fällen ist es völlig irrelevant, ob ein junger, gesunder Mensch, der nicht fettleibig ist und keine gesundheitlichen Vorbelastungen hat, positiv auf Covid-19 getestet wird. Das liegt daran, dass es statistisch gesehen – so wie ich es als Nicht-Mediziner verstehe – extrem unwahrscheinlich ist, dass ein junger, gesunder Mensch eine schlimme Reaktion auf Covid-19 zeigt, und dass er vielleicht nicht einmal weiß, dass er jemals infiziert wurde.

Pfizer erhält Rechtsschutz für Covid-Impfstoff

Außerdem möchte ich Sie auf eine Geschichte aufmerksam machen, die ich kürzlich im Zusammenhang mit dem Covid-19-Impfstoff gelesen habe. In einem Bericht der Zeitung „Independent“ heißt es, dass die britische Regierung Pfizer für die Einführung des Impfstoffs eine Haftungsfreistellung gewährt hat, die den Pharmariesen davor schützt, von Menschen verklagt zu werden, die mögliche Probleme mit dem neuen Impfstoff haben. NHS-Mitarbeiter, die den Impfstoff verabreichen werden, sind ebenfalls geschützt.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass das Ministerium für Gesundheit und Soziales bestätigt hat, dass die Regierung den neuen Coronavirus-Impfstoff in die Liste der Impfungen aufnehmen würde, die unter den „Vaccine Damages Payments Act“ fallen. Wie der „Independent“ anmerkt, ermöglicht dies „eine einmalige Zahlung von 120.000 Pfund an Menschen, die dauerhaft behindert“ oder verletzt sind als „Folge einer aufgelisteten Impfung.“ Unnötig zu sagen, dass dies ein beunruhigendes Zeichen ist – ich werde den vollständigen Artikel in der Beschreibung verlinken.

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Frage der Statistik richten, gibt es eindeutig große Probleme mit der Art und Weise, wie die Covid-19-Todeszahlen und positiven Fälle berechnet und gemessen werden. Die Vorstellung, dass Regierungen auf der ganzen Welt, die sich faschistisch verhalten, Statistiken benutzen, um scheinbar die Bevölkerung zu kontrollieren, ist für diejenigen, die etwas von Geschichte verstehen, nichts Unüberraschendes. Wie George Orwell in seinem Buch „1984“ schrieb, in dem er historische Wahrheiten und seine eigenen Erkenntnisse nutzte, um vorherzusagen, wie ein globales diktatorisches Regime der Zukunft funktionieren würde:

„Selbst in den schriftlichen Anweisungen, die Winston erhielt und die er immer sofort loswurde, sobald er sie bearbeitet hatte, war nie die Rede davon, dass eine Fälschung begangen werden sollte: Immer war von Ausrutschern, Irrtümern, Druckfehlern oder falschen Zitaten die Rede, die es im Interesse der Genauigkeit zu berichtigen galt.

Aber eigentlich, dachte er, während er die Zahlen des Ministry of Plenty nachjustierte, war es nicht einmal eine Fälschung. Es war lediglich das Ersetzen eines Stückchens Unsinns durch ein anderes. Das meiste Material, mit dem man es zu tun hatte, hatte keine Verbindung zu irgendetwas in der realen Welt, nicht einmal die Art von Verbindung, die in einer direkten Lüge enthalten ist. Statistiken waren in ihrer ursprünglichen Version genauso ein Hirngespinst wie in ihrer berichtigten. Einen großen Teil der Zeit wurde von Ihnen erwartet, dass Sie sie einfach erfinden“ (Orwell, 2008: 43).

Kurioser Rückgang der Grippetoten

Es gibt noch viele weitere Probleme mit den Covid-19-Daten, einschließlich der Tatsache, dass die Grippetodesfälle in einigen Teilen des Oktobers in Großbritannien und den USA im Vergleich zu den wöchentlichen und monatlichen Fünf-Jahres-Durchschnitten zurückgegangen sein sollen, was zum Teil daran liegen könnte, dass diese Todesfälle als Covid-19-Todesfälle einbezogen wurden.

Im Interesse der Kürze des Artikels ist hier jedoch vor allem zu betonen, dass es einfach Lügen, verdammte Lügen und dann noch Statistiken gibt.