Die Assange-Saga: Echten Journalismus zu praktizieren ist krimineller Wahnsinn

Die Synchronizität hat definitiv eine Vorliebe für Spiegel-Wunderwelten. Die Julian Assange-Saga schien in ein neues Kapitel einzutreten, als er, so die These, am vergangenen Montag auf dem Weg in die – bedingte – Freiheit war, nur einen Tag nach dem ersten Jahrestag des Beginns des Rasenden 2020: der Ermordung von Generalmajor Qassem Soleimani.

Das Schicksal des Journalisten, den das Imperium zu beseitigen versucht, wurde gerade dem Schicksal des Kriegers/Diplomaten gegenübergestellt, den das Imperium bereits beseitigt hat.

Zwei Tage später wurde Julian Assange de facto wieder inhaftiert, genau als das Imperium von einem „Aufstand“ getroffen wurde, der, wann immer er in jener fernen „Dritten Welt“ angezettelt wird, in Exceptionalistan als „Volksmacht“ gefeiert wird.

Der unschätzbare Craig Murray hat diesen Mittwoch aus dem Inneren des Westminster Magistrates Court No. 1 in London die vollen Konturen des Wahnsinns akribisch dargestellt.

Der entscheidende Punkt für alle, die auf der ganzen Welt echten Journalismus betreiben, ist, dass das Urteil endgültig bestätigt, dass jeder Journalist unter dem US Espionage Act verfolgt werden kann. Seit einer Änderung von 1961 ist der Espionage Act universell anwendbar.

Der große John Pilger beschreibt die „Richterin“ Vanessa Baraitser denkwürdig als „that Gothic woman“. In Wirklichkeit ist sie eine obskure Staatsdienerin, keine Juristin. Ihr Urteil geht und spricht, als wäre es von einem mittelmäßigen Anfängerschreiberling geschrieben worden. Oder, besser noch, komplett aus der Anklageschrift des US-Justizministeriums geklaut.

Julian Assange wurde – in letzter Minute – aus theoretisch humanitären Gründen entlassen. Damit war der Fall de facto abgeschlossen. Aber nicht wirklich. Zwei Tage später wurde er zurück nach Belmarsh geschickt, einem schmutzigen Hochsicherheitsgefängnis, in dem es viele Covid-19 infizierte gibt. Der Fall ist also noch nicht abgeschlossen.

WikiLeaks-Redakteur Kristinn Hrafnnson bemerkte richtig: „Es ist ungerecht und unfair und unlogisch, wenn man bedenkt, dass ihr Urteil von vor zwei Tagen über Julians Gesundheit zu einem großen Teil darauf beruht, dass er im Belmarsh-Gefängnis ist (…) Ihn dorthin zurückzuschicken, das macht keinen Sinn.“

Das tut es, wenn man die wirkliche Rolle von Baraitser bedenkt – ratlos, zwischen den Imperativen der imperialen Agenda zu jonglieren und der Notwendigkeit, das Gesicht der britischen Justiz zu wahren.

Baraitser ist ein einfacher, niederer Fußsoldat, der weit über sein Gewicht schlägt. Die wirkliche Macht im Fall Assange ist Lady Emma Arbuthnot, die aus einer sichtbaren Rolle herausgedrängt wurde, weil sie und ihr Ehemann Lord Arbuthnot sehr kompromittierende, direkte Verbindungen zum britischen Geheimdienst und Militär unterhalten, die zuerst von – wer sonst – WikiLeaks enthüllt wurden.

Es war Arbuthnot, der den obskuren Baraitser aufgriff – der pflichtbewusst ihrem Fahrplan folgt. Vor Gericht, wie Murray in einer Reihe von vernichtenden Berichten detailliert dargelegt hat, deckt Baraitser im Wesentlichen ihre Inkompetenz mit eklatanter Rachsucht.

Baraitser entließ Julian Assange nach ihrer eigenen Begründung, weil sie nicht überzeugt war, dass der entsetzliche amerikanische Gulag ihn davon abhalten würde, Selbstmord zu begehen.

Aber der springende Punkt ist, dass sie, bevor sie zu dieser Schlussfolgerung kam, praktisch jedem Punkt der US-Anklage zustimmte und sie verstärkte.

Zu diesem Zeitpunkt, am Montag, vollführte die „Gothic-Frau“ also eine Verrenkung, um die USA vor der tiefgreifenden globalen Peinlichkeit zu bewahren, einen de facto Journalisten und Verleger für die Enthüllung imperialer Kriegsverbrechen und nicht von Regierungsgeheimnissen der Vereinigten Staaten strafrechtlich zu verfolgen.

Zwei Tage später wurde das ganze Bild kristallklar. Es gab nichts „Humanitäres“ an diesem Urteil. Politischer Dissens wurde mit Geisteskrankheit gleichgesetzt. Julian Assange wurde als kriminell unzurechnungsfähig gebrandmarkt. Einmal mehr wurde praktizierender Journalismus kriminalisiert.

Es gibt jedoch Gründe zu glauben, dass eine Berufung der US-Regierung scheitern könnte. Ein britischer High Court würde zögern, ein Urteil zu kippen, in dem Baraitser tatsächlich Tatsachen feststellte: einen direkten Zusammenhang zwischen dem Zustand des amerikanischen Gulags und der extremen Gefahr für Assanges Gesundheit, wenn er in dieses System geworfen wird.

So wie es aussieht, spielte es nicht einmal eine Rolle, dass Assanges Verteidigung ein komplettes Paket anbot, um eine Kaution zu erhalten, von Hausarrest bis zur Verwendung einer Fußfessel. Baraitsers Vorstellung, dass der britische Sicherheitsstaat nicht in der Lage wäre, seine „Flucht“ mit einer Fußfessel inmitten einer totalen, polizeistaatlichen Abriegelung zu verhindern, ist nicht einmal als Witz zu bezeichnen.

Julian Assange leidet also wieder unter einer perversen, nicht enden wollenden Umschreibung von Poes The Pit and the Pendulum.

Die juristische Strategie der US-Regierung, bevor der Oberste Gerichtshof im April zusammentritt, besteht im Grunde darin, zu versuchen zu beweisen, dass ihr amerikanischer Gulag kompetent genug ist, um einen Selbstmord zu verhindern – obwohl das ultimative Ziel dieser Post-Wahrheits-Inquisition die Beendigung von Julian Assange im Strafvollzug zu sein scheint. Dieses Ziel erfordert nicht einmal ein Hochsicherheitsgefängnis in Colorado. Belmarsh wird genügen.