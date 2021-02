Die Aktuelle Verschwörung gegen die Menschheit wird scheitern

Ich habe gewarnt, dass trotz all ihres Einflusses über das Weltwirtschaftsforum, die Gates Foundation und Soros’ Open-Society, die eine Eine-Welt-Regierung fordert, scheitern werden. Wir haben sogar Gouverneur Cuomo von New York der plötzlich erkennt, dass er vielleicht New York City dauerhaft zerstört hat. Auch Kalifornien lässt die Unternehmen so schnell ausbluten; die “Tax the rich”-Politik, die sich darauf verließ, dass die obersten 1% die 48% der Steuern des Staates zahlen, schwindet schnell. All die Leute, die immer die Hand aufhalten und mehr erwarten, werden feststellen, dass es nicht genug zum Verteilen gibt. Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, hat plötzlich das “bleiben Sie zu hause” aufgehoben, sogar angesichts eines neuen kalifornischen Stammes von COVID, der noch ansteckender sein soll.

Während viele diese Änderung nur interpretieren, weil sie Trump hinter dem Vorhang besiegt haben, wurden diese globalen Anstrengungen für den Great Reset vorangetrieben. Selbst in Italien erleben wir Aufstände gegen diese COVID-Lockdowns, die den Tourismus völlig zerstört haben, und Hotels müssen schließen, um nie wieder zu öffnen. Diese Idee, dass sie die Welt durch die Verwendung dieses Virus zur Reduzierung von CO2 blockieren können, erreicht allmählich den Siedepunkt. Die Zerstörung von Kleinunternehmen ist neben der Beendigung des Pendelns ihr eigentliches Ziel. Bidens Klimazar behauptet, die Welt sei zuvor zerbrochen worden, so dass es niemals eine Rückkehr zu dem geben wird, was sie war.

Diese Vorstellung, dass diese Leute Arbeitsplätze vernichten und die Weltwirtschaft neu gestalten können, indem sie eine “nutzlose Klasse” von Menschen schaffen, die in einer neuen grünen Welt keine Beschäftigung finden können, ist ein Rezept für Gewalt. Diese Leute sind völlig wahnsinnig. Sie haben nicht einmal eine Ahnung, wie die Wirtschaft funktioniert, geschweige denn, wie man sie von Grund auf neu regulieren kann. Sie werden scheitern, weil das, was sie sich vorgenommen haben, gegen die menschliche Natur ist, so wie schon der Marxismus gescheitert ist.