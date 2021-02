Der zerstörerische Plan hinter Bidens Russland-Agenda

Von F. William Engdahl. Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin “New Eastern Outlook”

Die neue Biden-Administration hat vom ersten Tag an deutlich gemacht, dass sie eine feindliche und aggressive Politik gegen die Russische Föderation von Wladimir Putin betreiben wird. Die Politik hinter dieser Haltung hat nichts mit irgendwelchen üblen Taten zu tun, die Putins Russland gegen den Westen begangen haben mag oder nicht. Es hat nichts mit den absurden Behauptungen zu tun, dass Putin den pro-US-Dissidenten Alexej Navalny mit dem ultratödlichen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiften ließ. Es hat mit einer viel tieferen Agenda der globalistischen Powers That Be zu tun. Diese Agenda ist es, die jetzt vorangetrieben wird.

Die Kabinettsauswahl von Joe Biden verrät viel. Seine wichtigsten außenpolitischen Entscheidungen – Tony Blinken als Außenminister und Victoria Nuland als Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten; Bill Burns als CIA-Chef; Jake Sullivan als Nationaler Sicherheitsberater; Avril Haines als Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes – stammen alle aus der Obama-Biden-Administration und haben alle eng zusammengearbeitet. Außerdem sehen alle Russland, nicht China, als die Hauptbedrohung für die globale Hegemonie der Vereinigten Staaten.

Als Kandidat hat Joe Biden dies oft betont. Seine wichtigsten außenpolitischen Entscheidungen unterstreichen, dass sich der Schwerpunkt bei der Biden-Administration, unabhängig davon, wie fit Biden selbst ist, von der Bedrohung durch China auf die durch Putins Russland verlagern wird. Bidens CIA-Chef, Bill Burns, ist ein ehemaliger Botschafter in Moskau und war stellvertretender Außenminister während des Obama-CIA-Staatsstreichs in der Ukraine im Jahr 2014. Bemerkenswerterweise wurde Burns, als er im November 2014 das Außenministerium verließ, von Tony Blinken, dem heutigen Außenminister, abgelöst. Blinken angeblich formuliert die US-Außenministerium Antwort auf Russlands „Krim-Annexion“.

Nuland ist der Schlüssel

Alle Biden-Wahlen sind einheitlich klar und Beschuldigung Putins Russland für alles, von US-Wahleinmischung im Jahr 2016 auf die jüngste SolarWinds US-Regierung Computer-Hack, um jede andere Behauptung gegen Russland in den letzten Jahren ausgestrahlt, ob bewiesen oder nicht.

Bei dem Versuch, festzustellen, was die neue Biden-Administration und die US-Geheimdienste in Richtung Putin und Russland auf Lager haben, jedoch ist der beste Hinweis auf die prominente Rolle Victoria Nuland gegeben, die Person, zusammen mit dem damaligen Vizepräsident Joe Biden, die die politische Seite der US-Staatsstreich in der Ukraine in 2013-14 lief. Sie wurde berüchtigterweise in einem Telefonat mit dem US-Botschafter in Kiew während der Proteste auf dem Maidan-Platz 2013-14 abgehört, in dem sie dem Botschafter Geoffrey Pyatt in Bezug auf die Wahl der EU für ein neues Regime in der Ukraine sagte: “F**k the EU.” Ihr Ehemann, Robert Kagan, ist ein berüchtigter Washingtoner Neocon.

Als sie nach Trumps Wahl 2016 die Regierung verließ, wurde Nuland Senior Counselor bei der Albright Stonebridge Group, die von der ehemaligen Clinton-Außenministerin Madeline Albright geleitet wird, die auch Vorsitzende des National Endowment for Democracy (NED) Tochterunternehmens National Democratic Institute ist. Nuland trat nach 2016 auch in den Vorstand des NED ein und hält engen Kontakt zu den Regimewechsel-Operationen des NED. Sie ist eine Russland-Expertin, spricht fließend Russisch und ist eine Spezialistin für den Sturz von Regimen.

Als Obamas stellvertretende Außenministerin für eurasische und europäische Angelegenheiten im Jahr 2013 arbeitete Nuland eng mit Vizepräsident Joe Biden zusammen, um Arseniy Yatsenyuk in einem US-freundlichen und russlandfeindlichen Putsch in der Ukraine an die Macht zu bringen. Sie förderte monatelange Proteste gegen das Regime des gewählten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, um seinen Sturz nach seiner Entscheidung, der russischen Eurasischen Wirtschaftsunion beizutreten, zu erzwingen. Der Gründer der privaten Nachrichtendienstgruppe Stratfor, George Friedman, nannte es in einem Interview kurz nach dem Putsch im Februar 2014 in Kiew “den krassesten Putsch in der (US-)Geschichte.”

Neue Initiativen

In einem großen Artikel in der August 2020 Foreign Affairs, Zeitschrift des New Yorker Council on Foreign Relations (CFR), umreißt Nuland, was wahrscheinlich US-Strategie für die Untergrabung Russland in den kommenden Monaten sein wird. Sie beklagt, dass “Resignation über den Zustand der amerikanisch-russischen Beziehungen eingetreten ist und die Amerikaner das Vertrauen in ihre eigene Fähigkeit, das Spiel zu ändern, verloren haben.” Mit anderen Worten, es geht ihr darum, “das Spiel” mit Putin zu ändern. Sie klagt an, dass “Russland in den letzten 12 Jahren Rüstungskontrollverträge verletzt hat; neue, destabilisierende Waffen eingesetzt hat; die Souveränität Georgiens bedroht hat; die Krim und große Teile des Donbass beschlagnahmt hat; und Despoten in Libyen, Syrien und Venezuela gestützt hat. Sie hat Cyberwaffen gegen ausländische Banken, Stromnetze und Regierungssysteme eingesetzt, sich in ausländische demokratische Wahlen eingemischt und ihre Feinde auf europäischem Boden ermordet.”

Sie fährt fort, dass die wiederholten US-Wirtschaftssanktionen gegen ausgewählte russische Banken und Unternehmen sowie Putin-Unterstützer wenig dazu beigetragen haben, die russische Politik zu ändern, und behauptet, dass “die Sanktionen der USA und ihrer Verbündeten, obwohl sie anfangs schmerzhaft waren, bei übermäßiger Anwendung undicht oder impotent geworden sind und den Kreml nicht mehr beeindrucken.”

Aber Nuland deutet an, dass Putins Russland heute so verwundbar ist wie nie in den letzten 20 Jahren: “Was den russischen Präsidenten beunruhigen sollte, ist die Stimmung im Inneren Russlands. Trotz Putins Machtausübung im Ausland könnten 20 Jahre Versäumnis, in die Modernisierung Russlands zu investieren, ihn langsam einholen. Im Jahr 2019 betrug das BIP-Wachstum Russlands anämische 1,3 Prozent. In diesem Jahr könnten die Coronavirus-Pandemie und der freie Fall des Ölpreises zu einem erheblichen Wirtschaftsrückgang führen… Russlands Straßen, Schienen, Schulen und Krankenhäuser bröckeln. Die Bürger sind unruhig geworden, weil versprochene Infrastrukturausgaben nicht getätigt werden und ihre Steuern und das Rentenalter steigen. Die Korruption grassiert weiter, und die Kaufkraft der Russen schrumpft weiter.”

In ihrem CFR-Artikel plädiert Nuland dafür, “Facebook, YouTube und andere digitale Plattformen zu nutzen… es gibt keinen Grund, warum Washington und seine Verbündeten nicht eher bereit sein sollten, Putin innerhalb Russlands eine Dosis seiner eigenen Medizin zu verabreichen, während sie die gleiche Abstreitbarkeit beibehalten.” Sie fügt hinzu, dass, weil die Russen das Internet in großem Umfang nutzen und es weitgehend offen ist, “das heutige Russland trotz Putins bester Bemühungen durchlässiger ist. Junge Russen konsumieren Informationen und Nachrichten viel eher über das Internet als über die staatlich geförderten TV- oder Printmedien. Washington sollte versuchen, mehr von ihnen dort zu erreichen, wo sie sind: in den sozialen Netzwerken Odnoklassniki und VKontakte, auf Facebook, Telegram und YouTube sowie auf den vielen neuen russischsprachigen digitalen Plattformen, die aus dem Boden schießen.”

Navalny

Ungefähr zu der Zeit, als Nuland ihren Artikel über auswärtige Angelegenheiten von Juli bis August einreichte, war der mehrjährige Putin-Gegner Alexey Navalny in Berlin und erholte sich angeblich von dem, was er behauptet, ein Versuch Putins Geheimdienstes, ihn mit dem hochgiftigen Nervenagenten Novichok zu töten. Navalny, eine in den USA ausgebildete Oppositionsperson, die 2010 Stipendiatin der Yale University war und seit mehr als einem Jahrzehnt versucht, eine starke Anhängerschaft zu gewinnen, wurde dokumentiert, als sie Geld von Nulands National Endowment for Democracy erhielt, dessen Gründer es in den 1990er Jahren beschrieb, “was die CIA früher getan hat, aber privat.” Laut NPR in den USA hatte Navalny 2018 mehr als sechs Millionen YouTube-Abonnenten und mehr als zwei Millionen Twitter-Follower. Wie viele Bots vom US-Geheimdienst bezahlt werden, ist nicht bekannt. Jetzt, fünf Monate nach dem Exil in Berlin, kehrt Navalny mutig zurück, wo er wusste, dass er wegen früherer Anklagen wahrscheinlich ins Gefängnis kommt. Es war offensichtlich eine klare Berechnung seiner westlichen Sponsoren.

Die Nichtregierungsorganisation der US-Regierung für den Regimewechsel der Farbenrevolution, die NED, greift in einem am 25. Januar veröffentlichten Beitrag Nulands Aufruf zu einer von den sozialen Medien angeführten Destabilisierung Putins wieder auf. Über die Verhaftung Nawalnys in Moskau nur drei Tage vor der Amtseinführung Bidens schreibt die NED: “Indem er ein Modell der politischen Guerilla-Kriegsführung für das digitale Zeitalter geschaffen hat, hat Nawalny den völligen Mangel an Vorstellungskraft und Unfähigkeit des Regimes entlarvt….”. Sie fügen hinzu: “Putin befindet sich in einer Zwickmühle: Wenn Putin Nawalny tötet, könnte das mehr Aufmerksamkeit auf das Problem lenken und die Unruhen verschlimmern. Wenn Putin Nawalny leben lässt, dann bleibt Nawalny ein Fokus für den Widerstand, ob er nun im Gefängnis ist oder nicht… Nawalny hat Putin seit der Vergiftung bei jeder Gelegenheit ausmanövriert. Es wird langsam ein bisschen demütigend für ihn.”

Seit seiner angeblich verpfuschten Vergiftung im August in Russisch-Fernost wurde Nawalny von der russischen Regierung erlaubt, zur Behandlung nach Berlin zu fliegen, ein seltsamer Akt, wenn Putin und der russische Geheimdienst ihn wirklich tot haben wollten. Was in den dazwischen liegenden fünf Monaten im Exil eindeutig geschah, legt nahe, dass Nawalnys Rückkehr von ungenannten Regime-Change-Spezialisten westlicher Geheimdienste professionell vorbereitet wurde. Der Kreml hat sich auf Geheimdienstinformationen berufen, die zeigen, dass Nawalny im Exil direkt von CIA-Spezialisten unterrichtet wurde.

Auf die Verhaftung Navalnys in Moskau am 17. Januar, veröffentlichte er seine Anti-Korruptions-NGO eine anspruchsvolle YouTube-Dokumentation auf seinen Navalny Kanal, der angeblich einen riesigen Palast zeigt, der angeblich Putin nahe dem Schwarzen Meer gehört. Das ganze wurde mit dem Einsatz einer Drohne gefilmt, keine geringe Leistung. In dem Video ruft Navalny die Russen auf, gegen den angeblichen milliardenschweren “Putin-Palast” zu marschieren, um gegen Korruption zu protestieren.

Nawalny, der eindeutig von hochentwickelten US-Spezialisten für Informationskriegsführung und Gruppen wie der NED unterstützt wird, wird wahrscheinlich angewiesen, eine Bewegung aufzubauen, um die Kandidaten der Partei “Einiges Russland” bei den Dumawahlen im September herauszufordern, bei denen Putin nicht kandidiert. Ihm wurde sogar eine neue Taktik an die Hand gegeben, die er als “smart voting”-Strategie bezeichnet, eine charakteristische NED-Taktik.

Stephen Sestanovich, Russland-Experte des New York Council on Foreign Relations und ehemaliges Vorstandsmitglied der NED, deutete den wahrscheinlichen Spielplan des neuen Biden-Teams an. Am 25. Januar schrieb Sestanovich im CFR-Blog: “Das Putin-Regime bleibt stark, aber die landesweiten Proteste zur Unterstützung von Alexei Navalny sind die ernsthafteste Herausforderung für das Regime seit Jahren. Oppositionsführer Alexej Nawalny zeigt eine politische Kreativität und taktisches Geschick, mit denen Putin bisher nicht konfrontiert war. Wenn die Proteste anhalten, könnten sie Schwachstellen in seiner jahrzehntelangen Machtausübung aufdecken.” Dies war zwei Tage nach den russlandweiten Protesten, die die Freilassung Nawalnys aus dem Gefängnis forderten. “Mit seiner mutigen Entscheidung, nach Moskau zurückzukehren, und der Veröffentlichung eines viel beachteten Videos, das angeblich die Korruption des Regimes aufdeckt, hat Nawalny gezeigt, dass er eine fähige und einfallsreiche politische Figur ist – sogar aus dem Gefängnis heraus, vielleicht der furchterregendste Gegner, dem Putin je gegenüberstand”, schrieb er. “Die strategische Raffinesse von Nawalnys Team wird sowohl durch seine Videoveröffentlichung als auch, davor, durch seine Enthüllung der Mitarbeiter des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB), die ihn letzten Sommer vergiftet haben, unterstrichen.”

Die klare Entscheidung des Biden-Teams, einen ehemaligen Moskauer Botschafter zum Leiter der CIA und Victoria Nuland zur Nummer 3 im Außenministerium zu ernennen, sowie seine anderen geheimdienstlichen Entscheidungen deuten darauf hin, dass die Destabilisierung Russlands ein Hauptaugenmerk Washingtons in der Zukunft sein wird. Wie das NED schadenfroh feststellte: “Navalnys Verhaftung, drei Tage vor Bidens Amtsantritt, sagt der ehemalige US-Botschafter in Russland Michael McFaul, hat alle Voraussetzungen für “Bidens erste außenpolitische Krise. Was auch immer in ihren Übergangsdokumenten stand, dies ist jetzt für sie von zentraler Bedeutung.”

Der Grund ist jedoch nicht wegen der innenpolitischen Korruption von Putins innerem Kreis, wahr oder nicht. Biden könnte sich weniger darum kümmern. Vielmehr ist es die bloße Existenz Russlands unter Putin als unabhängige souveräne Nation, die versucht, diese nationale Identität zu verteidigen, sei es in der militärischen Verteidigung oder in der Verteidigung einer traditionell konservativen russischen Kultur. Seit der von den USA unterstützten NED-Destabilisierung der Sowjetunion 1990 während der Bush-Regierung ist es die Politik der NATO und der einflussreichen Finanzinteressen hinter der NATO, Russland in viele Teile zu zerschlagen, den Staat zu demontieren und zu plündern, was von seinen riesigen Rohstoffressourcen übrig ist. Der globalistische Great Reset hat keinen Platz für unabhängige Nationalstaaten wie Russland – das ist die Botschaft, die das neue Biden-Team jetzt deutlich vermitteln wird.