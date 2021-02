Der Westen verliert seine Soft Power

Von Patrick Armstrong: Er war ab 1984 Analyst im kanadischen Verteidigungsministerium mit dem Schwerpunkt UdSSR/Russland und von 1993 bis 1996 Berater in der kanadischen Botschaft in Moskau. Er ging 2008 in den Ruhestand und schreibt seither im Netz über Russland und verwandte Themen.

„Soft power“ ist ein nützlicher Begriff, dessen Erfindung Joseph Nye in den 1980er Jahren zugeschrieben wird. „Hard Power“ ist einfach genug zu verstehen: Es ist die USS Missouri in der Bucht von Tokio oder Marschall Schukow in Berlin. Aber Soft Power ist subtiler: in Nyes Worten: „Viele Werte wie Demokratie, Menschenrechte und individuelle Möglichkeiten sind zutiefst verführerisch.“

Es gibt zwei gebräuchliche Ranglisten: Portland – Soft Power 30 – und Brand – Global Soft Power Index. Die Top Ten von Portland im Jahr 2019 waren Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Schweden, USA, Schweiz, Kanada, Japan, Australien und die Niederlande. Brands in 2020 waren USA, Deutschland, UK, Japan, China, Frankreich, Kanada, Schweiz, Schweden und Russland. Die erste Bewertung ist sehr eurozentrisch, die andere schließt Russland und China ein. Ein weiterer Unterschied ist die Position der Vereinigten Staaten, aber das macht für den Punkt meines Aufsatzes, in dem es um Soft Power damals, heute und in naher Zukunft geht, nicht wirklich viel aus.

Der Zweite Weltkrieg brachte die wahre Blüte der Soft Power der USA; von den Cargo-Kulten Melanesiens bis zu den Cargo-Kulten Europas brachten die GIs den Traum zu allen. Die USA gewannen den Krieg auf eine Art und Weise, wie es keine andere Macht tat – sie gingen immens gestärkt und reicher aus ihm hervor in einer Welt, in der ihre natürlichen Konkurrenten verarmt waren. In Bretton Woods und San Francisco gestalteten sie die neue Welt in einem Maße, wie es keine andere Macht vermochte. Und sie gestaltete sie verständlicherweise zu ihrem eigenen Vorteil, ganz in der Überzeugung, dass sie als Siegerin und Vorbild der besseren Zukunft dazu jedes Recht hatte. Nur die UdSSR und ihre Sphäre waren da mürrisch anderer Meinung.

Das waren die glorreichen Zeiten der amerikanischen Soft Power. Ich denke oft an den Film „Roman Holiday“, in dem der amerikanische Reporter zivilisiert und höflich ist, sie nicht ausnutzt, sondern ihrem eingeschränkten Leben einen Moment der Freude und Freiheit schenkt. Die beste Art von Propaganda. (Und interessanterweise stand einer der Drehbuchautoren auf der schwarzen Liste. Was diesem intensiv pro-amerikanischen Film eine weitere Ebene gibt, nicht wahr?)

Für einen Freund, der vor und während des Zweiten Weltkriegs in England aufgewachsen ist, war alles an den USA aufregend. Das war Soft Power in Aktion: strahlende neue Zukunft. Ich würde argumentieren, dass die amerikanische Soft Power auf vier Säulen stand: die Attraktivität und Aufregung ihrer Populärkultur, ihr Ruf für Effizienz, Rechtsstaatlichkeit und den „American Dream“. Jeder Amerikaner konnte erwarten, dass seine Kinder besser dran sein würden – besser dran in jeder Hinsicht: gesünder, langlebiger, besser ausgebildet, glücklicher, reicher – als er selbst. Einiges davon war Image und Propaganda, aber genug davon war wahr, um die Menschen glauben zu machen. Die Umhüllung von Freiheit, Reichtum und Aufregung machte das Paket fast unwiderstehlich.

Die USA verdankten einen großen Teil ihrer Vormachtstellung dem puren Glück. Da sie auf immensen natürlichen Ressourcen weit weg von Feinden saßen, waren fast alle ihre Kriege freiwillig und in der Regel Kriege gegen weit unterlegene Kräfte. Aber, wie Stephen Walt argumentiert, könnte ihre lange Glückssträhne zu Ende gehen. „Das Ergebnis war ein kurzer unipolarer Moment, in dem die Vereinigten Staaten keinen ernsthaften Rivalen hatten und sowohl Politiker als auch Experten davon überzeugt waren, dass Amerika die magische Formel für den Erfolg in einer zunehmend globalisierten Welt gefunden hatte“. Walt ist auch entmutigt über den amerikanischen Ruf der Kompetenz, der seiner Meinung nach durch COVID-19 schwer beschädigt wurde. Die Meinung eines Mannes, gewiss, aber er ist nicht allein. COVID-19 hat den Ruf der USA und des Westens für Effizienz stark beschädigt: Es gibt keine bessere Illustration als den Vergleich der zuversichtlichen Erwartung vom Oktober 2019, dass die USA und Großbritannien am besten mit einer Pandemie umgehen könnten, mit dem, was tatsächlich passiert ist. Ein großer Schlag für die Soft-Power-Annahme, dass die USA und der Westen die Orte seien, an denen die Dinge richtig funktionieren.

Einer der größten Verluste ist das Versprechen des “American Dream”. Allein eine Grafik sprengt diese Säule in Stücke. Bis etwa 1972 waren Löhne und Produktivität miteinander verbunden – alle wurden gemeinsam reicher. Seitdem haben sich die Kurven auseinanderentwickelt: Die Produktivität steigt weiter, die Löhne stagnieren. Das ist nicht das, was passieren sollte: Die steigende Flut sollte alle Boote treiben, nicht nur ein paar Superyachten. Das reichste eine Prozent besaß 1989 sechsmal so viel wie die unteren fünfzig Prozent, jetzt sind es 15mal so viel. Noch bedeutender ist, dass der Anteil der 50-90% um siebeneinhalb Prozentpunkte gesunken ist. Nein, Ihre Kinder werden nicht besser dran sein als Sie; und wahrscheinlich auch nicht gesünder oder langlebiger.

James DeLong erörtert die Erosion eines weiteren Pfeilers der Soft Power mit seiner Analyse von Amazons Entscheidung, die Plattform Parler zu deplatieren. Seine Schlussfolgerung ist:

“Ein Freund aus der Investment-Community erinnert mich gerne daran, dass Amerika einen großen Wettbewerbsvorteil in Form der Rechtsstaatlichkeit hat, oder dass es den Insidern nicht erlaubt ist, dich blind auszurauben!”. Amazon hat beschlossen, ihm das Gegenteil zu beweisen.

In den USA und im Westen im Allgemeinen soll man wissen, woran man ist – man ist nicht den flüchtigen Launen eines Tyrannen unterworfen, wie in weniger rechtsstaatlichen Regimen: Transaktionen sind auf Recht und transparenten Verfahren begründet. Vielleicht macht DeLong hier zu viel aus einer Kleinigkeit, aber ich glaube nicht, dass er das tut. Wir haben bereits gesehen, wie das gepriesene Prinzip “unschuldig bis zum Beweis der Schuld” in dem Moment verschwindet, in dem Navalniy beschließt, Putin etwas vorzuwerfen; in der Rache der gegenwärtigen US-Regierung werden wir noch mehr willkürliche Tyrannei sehen, die durch übertriebene Erfordernisse gerechtfertigt wird. Wenn der 6. Januar ein neues Pearl Harbor war, wird man sagen, dass außergewöhnliche Reaktionen gerechtfertigt sind. Aber das wird zur westlichen Norm: Wo genau ist die Rechtsstaatlichkeit bei Meng in Kanada, Sacoulis und Assange in Großbritannien oder Butina in den USA? Wird mehr Lawfare gegen Trump das Bild von Stabilität und Rechtsstaatlichkeit stärken?

Auch die US-Wahl 2020 und ihre Folgen werden den amerikanischen Ruf der demokratischen Führung nicht fördern. Einige Cheerleader der “amerikanischen Führung” wie Richard N. Haass sind ziemlich verzagt:

Niemand in der Welt wird uns wahrscheinlich wieder auf dieselbe Weise sehen, respektieren, fürchten oder sich auf uns verlassen. Wenn die post-amerikanische Ära ein Startdatum hat, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit heute [6. Januar].

Bedenken Sie das Bild, das Bidens Amtseinführung vermittelt hat. Anstatt unter dem Vorwand des COVID eine bescheidene Zeremonie zu planen, wurde der volle Aufmarsch unternommen. Aber ohne Unterstützer und mit Soldaten überall: Man beachte die Autokolonne, die pompös nur an Leuten vorbeifuhr, die dafür bezahlt wurden oder denen man die Teilnahme befohlen hatte. Es sah aus wie die Inthronisierung eines Diktators nach einem Putsch. Besonders jetzt, da die Opposition zensiert wird (deplatformed, wie sie es nennen); umetikettiert als “inländische Terroristen”, möglicherweise unter der Leitung des Erzfeindes Putin; “Extremisten” müssen aus dem US-Militär entfernt werden; der Feind ist bereits im Kongress. Das Capitol muss eingezäunt werden. Der Soft-Power-Anspruch der USA, die Zitadelle der Freiheit zu sein, hat einen Schlag erlitten und wird noch mehr einstecken.

Amerikanische Filme waren eines der Vehikel der “Soft Power”. Denken Sie zum Beispiel an Mr. Smith Goes to Washington von 1939, in dem ein einfacher Amerikaner, James Stewart, mit Anstand und Entschlossenheit ein korruptes Washington erfolgreich überwindet. Viele Amerikaner, vor allem Senatoren, verstanden das nicht und wetterten gegen den Film – aber Spanien, Italien, Deutschland und die UdSSR verstanden, dass es sich um einen kraftvollen pro-amerikanischen Film handelte und verboten ihn. Seine Botschaft war, dass die USA, auch wenn sie korrupt sind, besser sind. Frank Capra drehte eine Reihe von Filmen über gewöhnliche Amerikaner, die sich mit ihrer Jedermann-Anständigkeit durchsetzen. Ein sehr wichtiger Teil der Soft Power, die Anstand und Freiheit vor dem Hintergrund eines für einen Großteil der übrigen Welt unvorstellbaren Wohlstands des einfachen Bürgers ausstrahlt. Aber in den heutigen Hollywood-Filmen gibt es keine anständigen Amerikaner mehr, die den Weg weisen, sondern nur noch Comic-Automaten, die sich gegenseitig in die Luft jagen. Das ist keine Botschaft und auch keine Soft Power. Wenn, wie in diesem Stück vermutet, China die Zukunft Hollywoods ist – es ist bereits der größte Markt – warum braucht man dann überhaupt Hollywood? Es gibt keine amerikanische Soft Power in “Godzilla gegen Kong”.

Populäre Kultur, Kompetenz, Gerechtigkeit und Werte und der Traum vom Besseren mögen die Säulen gewesen sein, auf denen die Soft Power der USA beruhte, aber der Boden, auf dem diese standen, war der Erfolg. Erfolg machte die anderen attraktiv; Erfolg ist die stärkste Anziehungskraft. Der Westen verliert seine Aura des Erfolgs – endlose Kriege, spaltende Politik, COVID-Versagen, Finanzkrisen, Schulden. Und immer verzweifeltere Versuche, die Macht gegen immer dreisteren Dissens zu halten. Es fängt gerade erst an. Und nicht nur die USA, der Westen präsentiert sich nicht mehr gut: Proteste in Amsterdam, London, Berlin; ein Jahr der gillets jaunes in Frankreich. Die Welt schaut zu. Nicht effizient, nicht attraktiv, nicht gesetzeskonform. Nicht erfolgreich.

Was den Erfolg angeht, empfehle ich diese Aufzählung von Chinas Erfolgen. Einer nach dem anderen der erste oder zweite in zahlreichen Kategorien. Und das alles ist in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten passiert. Was werden wir in den nächsten zwei oder drei sehen? Das ist Erfolg. Das ist das, was früher in den USA passierte. Aber das tut es nicht mehr. Nach den Zahlen der Weltbank ist das Niveau der extremen Armut in der Welt deutlich gesunken (2000-2017), ganz dramatisch in China (2010-2016), deutlich in Russland (2000-2010), aber in den USA ist es von 2000-2016 sogar gestiegen. “Todesfälle der Verzweiflung” sind kein Erfolg. Soft Power wird unweigerlich folgen, wenn andere Länder – wahrscheinlich nicht der Westen – versuchen, Chinas verblüffenden Erfolg zu imitieren. Zu einem großen Teil lebt der Westen von seinem Kapital, während China seins vermehrt.

Rückblickend könnte sich das jüngste Forum in Davos als ein Wendepunkt erweisen: Putins Rede war eine unverblümte Feststellung, dass eingetreten ist, was er 2007 in München voraussah – das offensichtliche Scheitern des “Washington Consensus” und des Unilateralismus. Xi Jinping schloss sich ihm an. Selbst Merkel versprach Neutralität zwischen China und den USA.

Soft Power packt zusammen und bereitet sich auf den Umzug vor: Erfolg zieht an, Misserfolg stößt ab.