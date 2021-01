Der Vatikan behauptet, keine Kenntnis von 1,8 Mrd. USD zu haben, die stillschweigend nach Australien transferiert wurden: „Wir haben nicht so viel Geld“

Als Papst Benedikt 2013 die fast beispiellose Maßnahme ergriff, aus dem Papsttum auszutreten (da alle oder die meisten Päpste im Laufe der Geschichte bis zum Tod gedient haben), wirbelten Gerüchte herum, dass dies auf extreme Unregelmäßigkeiten und Korruption in den notorisch undurchsichtigen Finanzen des Vatikans zurückzuführen sei. Angeblich war sein Zurücktreten, das den Weg für Papst Franziskus ebnete, auf eine nachlassende Gesundheit im Alter zurückzuführen, aber die Spekulationen hielten an, da es tatsächlich seine Unfähigkeit war, das Chaos zu beseitigen, oder die Tatsache, dass er an der Spitze stand, als die Skandale anhielten.

Seitdem sind weitere Skandale und Unregelmäßigkeiten in der Vatikanbank aufgetaucht, zuletzt in den vergangenen Wochen das „Verschwinden“ von satten 1,8 Milliarden Dollar. Mysteriöse Überweisungen, die sich schließlich auf diesen Betrag summierten, wurden in den letzten sechs Jahren in Australien aufgedeckt.

Die römisch-katholische Kirche leugnet nun, dass sie etwas davon weiß: „Der Vatikan und die australische katholische Kirche haben beide die Kenntnis von Überweisungen im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar geleugnet, die laut Australiens Finanzaufsichtsbehörde in den letzten sieben Jahren von Rom nach Australien geschickt wurden“, schreibt Reuters.

Noch bizarrer ist, dass ein hochrangiger Vatikan-Beamter, der an den Finanzen des Stadtstaates arbeitet dem Nachrichtenportal Reuters unter Anonymität sagte: „Diese Menge an Geld und diese Anzahl an Transfers haben die Vatikanstadt nicht verlassen.“ Etwas zweifelhaft (angesichts des riesigen Finanzimperiums, das der Vatikan weltweit beaufsichtigt, einschließlich schicker Londoner Immobilien als nur ein Beispiel) erklärte derselbe Kirchenbeamte:

Es ist nicht unser Geld, weil wir nicht so viel Geld haben „, sagte er.“ Ich bin absolut fassungslos.

Erzbischof Mark Coleridge von Brisbane bestritt im Namen der australischen Kirche ebenfalls jede Kenntnis der Transaktionen: „Ich kann Ihnen versichern, dass keine Diözese oder andere kirchliche Einrichtung etwas von dem Geld gesehen hat“, sagte er. Derzeit bestreiten sowohl die australisch-katholische Kirche als auch der Vatikan im Wesentlichen, dass sie Kenntnis von den großen, konsistenten Transaktionen haben, die seit 2014 stattgefunden haben.

The latest financial row has shaken the Vatican to the core as it’s worth 1.8 billion dollars.



Allegedly, the amount was transferred from the Vatican to Australia in the last seven years. https://t.co/c2T9hafIB9 — WION (@WIONews) January 4, 2021

Hier ist, was über die Transaktionen bekannt ist, die vom offiziellen Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) markiert wurden:

Die Zahlen wurden im Dezember vom Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der australischen Senatorin Concetta Fierravanti-Wells veröffentlicht und zuerst von der Zeitung The Australian berichtet.

Sie betrafen laut AUSTRAC etwa 47.000 separate Überweisungen.

Und weiter: „AUSTRAC berichtet, die Transfers reichten von jährlichen Summen von 71,6 Millionen AUD (55,2 Millionen US-Dollar) im Jahr 2014 bis zu 581,3 Millionen AUD (448,0 Millionen US-Dollar) im Jahr 2017.“

Es ist also klar, dass jemand, der hoch oben im Vatikan sitzt, solch große Transaktionsvolumina nicht übersehen haben kann, aber auch hier sind die offiziellen Aussagen, die Reuters gegeben wurden, unerbittlich und bhaupten Dinge wie:

Der Beamte in Rom sagte, der Vatikan habe rund 100 juristische Personen, darunter Krankenhäuser und dergleichen, „aber sie haben nicht diese Art von Geld

…und weiter: „Der vatikanische Beamte sagte, APSA habe seit 2014 weniger als 800.000 Euro nach Australien geschickt, hauptsächlich zur Zahlung von Gehältern und Ausgaben für die vatikanische Botschaft sowie für Renten und Reisekosten.“ Es scheint, dass die Probleme und Skandale, von denen sich der frühere Papst Benedikt 2013 durch seinen Rücktritt die Hände gewaschen zu haben schien, nicht nur anhalten, sondern erneut drohen, einen Sturm öffentlicher Kontroversen über das Papsttum von Franziskus auszulösen.