Der Plan für ein globales System der Sklaverei

Ein Sklavensystem, das von den Ideologien des Transhumanismus und der Technokratie durchdrungen ist, wird direkt vor unseren Augen geschaffen – und die aktuellen Aussperrungen, die Schließung kleiner Unternehmen und die Neudefinition von „normal“ sind alle Teil eines geplanten globalen Regierungssystems, das die Souveränität und die individuellen Rechte beenden wird.

Wie führt man ein Finanzsystem ein, das niemand will? Man verängstigt die Menschen mit einem unsichtbaren Feind, wie z.B. einem Virus, und nutzt dann diese Angst aus, indem man sagt, dass dieses neue System notwendig ist, weil die Pandemie das alte System zerstört hat.

Die Pandemie ermöglicht auch die Einführung neuer, invasiverer Überwachungssysteme

Die Unruhen in den USA waren nicht zufällig. Es scheint wahrscheinlicher, dass sie Teil eines Plans zum Erwerb von Grundstücken waren.

Pandemische Maßnahmen haben die Fähigkeit der Menschen, sich zu versammeln und Informationen von Angesicht zu Angesicht auszutauschen, stark eingeschränkt. Die Internet-Zensur durch Big Tech hat den Informationsaustausch noch weiter dezimiert. Letztendlich versuchen sie, die Menschen dazu zu bringen, sich für eine Lösung zu entscheiden, bevor sie die vollen Auswirkungen davon verstehen.

Wie vermarktet und implementiert man ein Finanzsystem, das niemand wollen würde, wenn er seine vollen Auswirkungen verstehen würde – eine Veränderung, die so gewaltig ist, dass sie nicht nur das Ende der Währung, wie wir sie kennen, bedeuten würde, sondern eine totale Revision der Souveränität und der individuellen Rechte?

Im Interview, das Teil des Dokumentarfilms „Planet Lockdown “ ist, beschreibt die Finanzguru Catherine Austin Fitts – Herausgeberin des Solari Report – den komplizierten, „chaotischen“ Plan, die aktuelle Gesundheitskrise zu nutzen, um eine totale Neuordnung der Weltwährungen und unserer gesamten Lebensweise vorzunehmen.

Fitts vergleicht den Vorgang mit dem Treiben von Schafen zum Schlachthof und erklärt, wie die Pandemie die Menschen dazu bringt, sich von ihren Regierungen abhängig zu machen, um sie vor einem unsichtbaren Feind (COVID-19) zu schützen, und dann Angst benutzt, um die Menschen davon abzuhalten, das zu leben, was einst als normales Leben galt.

Die Herdenmentalität beinhaltet die Förderung der Verschuldung bis zu dem Punkt, dass die Menschen verzweifelt nach jeder Art von Geldfluss suchen, der ihnen hilft, ihre täglichen Lebenskosten zu decken, bis sie bereitwillig ihre Rechte im Austausch für jede ihnen angebotene Erleichterung aufgeben.

Die Quintessenz ist, dass ein Sklavereisystem, durchdrungen von den Ideologien des Transhumanismus und der Technokratie, direkt vor den Augen der Menschen auf der Welt geschaffen wird – und die aktuellen Lockdowns, die Schließung von kleinen Unternehmen und die Neudefinition von „normal“ sind alle Teil eines geplanten globalen Regierungssystems, das Souveränität und individuelle Rechte beenden wird, wenn es nicht jetzt gestoppt wird.

Das Ende von Währungen

Wie von Fitts erklärt, arbeiten die Zentralbanken derzeit daran, ein neues wirtschaftliches Transaktionssystem online zu bringen. Dies wären CBDCs, auch bekannt als Zentralbank-Digitalwährungen. Dies ist einer der Gründe, warum ich fest daran glaube, dass das Halten von Krypto-Vermögenswerten wie Bitcoin, Ethereum und Polkadot, dazu dienen könnte, Sie vor ihrem Plan zu schützen. Sie werden nicht nur um das 10- bis 100-fache an Wert gewinnen, sondern sie sind dezentralisiert und können Sie und Ihre Familie gegen diesen ruchlosen Plan immunisieren.

Das neue System ist jedoch noch nicht vollständig bereit. Während sie die Einführung dieses Systems beschleunigen – das Fitts als „Ende der Währungen“ bezeichnet -, versuchen sie auch, die Lebensdauer des aktuellen Systems zu verlängern , was abstürzt.

Das Problem ist, wie bereits erwähnt, wie führt man ein Finanzsystem ein, das niemand will, und das auch noch global? Man verängstigt die Menschen mit einem unsichtbaren Feind, wie z.B. einem Virus, und nutzt dann diese Angst aus, indem man sagt, dass dieses neue System notwendig ist, weil die Pandemie das alte System zerstört hat.

Die Pandemie ermöglicht auch die Einführung neuer, invasiverer Überwachungssysteme. Da ist natürlich die Verfolgung von Infektionen, aber das ist noch nicht alles. Wie Fitts anmerkt: „Wenn man die Menschen dazu bringen kann, ihre Arbeit und Ausbildung online zu erledigen, kann man alles hören, was sie sagen.“

Schon jetzt haben pandemische Maßnahmen die Fähigkeit der Menschen, sich zu versammeln und Informationen von Angesicht zu Angesicht auszutauschen, stark eingeschränkt. Die Internet-Zensur durch Big Tech hat den Informationsaustausch noch weiter dezimiert. Letztendlich versuchen sie, die Menschen dazu zu bringen, sich in eine Lösung einzukaufen, bevor sie die vollen Auswirkungen davon verstehen.

Die digitale Währung der Zentralbank

Was ist also dieses neue System? Wichtig ist, dass es ein Transaktionssystem ist, das nicht auf einer Währung, wie wir sie kennen, basiert. Wie von Fitts erklärt, ist es ein soziales Kontrollsystem. Durch die Abschaffung der Papierwährung und ihre Ersetzung durch eine vollständig digitale Zentralbankwährung (CBDC) kann die Fähigkeit, Transaktionen durchzuführen, ein- und ausgeschaltet werden.

Ein Artikel vom 13. August 2020 auf der Website der Federal Reserve diskutiert die angeblichen Vorteile einer CBDC. Die Experten sind sich einig, dass die meisten großen Länder innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahre CBDC einführen werden. Viele gehen davon aus, dass diese neuen CBDCs den bestehenden Kryptowährungen wie Bitcoin sehr ähnlich sein werden, aber das ist nicht der Fall.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass Bitcoin dezentralisiert ist. Regierungen könnten es einschränken, aber sie könnten es niemals zu Fall bringen, da es das stärkste Computernetzwerk der Welt ist und nicht zu Fall gebracht werden kann. Interessanterweise hat er in den letzten sechs Wochen eine explosive Wertsteigerung erfahren und seinen Preis verdreifacht. Viele Experten sagen voraus, dass er im nächsten Jahr um das 10-fache steigen wird.

Während dezentrale Kryptos wie Bitcoin eine vernünftige Strategie sind, um aus dem bestehenden zentralbankgesteuerten System auszusteigen, wird die CBDC zentralisiert und vollständig von den Zentralbanken kontrolliert werden. Sie werden „intelligente Verträge“ haben, die es den Banken erlauben, Ihr Leben zu überwachen und zu kontrollieren.

Alles, was Sie kaufen und verkaufen, wird überwacht, und es können Strafen verhängt werden, wenn eine Transaktion, Ihr Verhalten oder sogar Ihre Gedanken als unerwünscht erachtet werden. Wie von Fitts erläutert, ist auch die transhumanistische Agenda Teil davon. Durch Injektionen oder andere Möglichkeiten, Ihnen Biosensoren zu implantieren, wird Ihr physischer Körper buchstäblich mit dem Finanzsystem verbunden sein.

Bereits jetzt gibt es vier CBDC-Pilotprogramme bei der People’s Bank of China, der Zentralbank der Ostkaribik, der Bank of Korea und der Sveriges Riksbank (Schweden). Das Sand Dollar CBDC-Projekt auf den Bahamas ist bereits live. Wie in einem Artikel vom 30. Dezember 2020 auf Coindesk.com erwähnt:

„2021 werden … viele Zentralbanken ihre Entwicklungsanstrengungen weiter verstärken … Die Forschungs- und Designanstrengungen der CBDCs haben im Jahr 2020 stark zugenommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) intensiviert ihre Arbeit an einem digitalen Euro, während … das U.S. Federal Reserve System mitten in einer Reihe von Forschungsprojekten steckt, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Digital Currency Initiative des MIT.“

Was haben die Lockdowns bewirkt?

Laut Fitts besteht der Zweck hinter den Lockdowns darin, die wirtschaftliche und politische Kontrolle dramatisch zu zentralisieren. Kurz gesagt, das Ziel der Lockdowns ist es, die Menschen von staatlicher Hilfe abhängig zu machen, indem ihre Fähigkeit, ein unabhängiges Einkommen zu erzielen, zerstört wird. Sie gibt das folgende Beispiel:

„Wir haben 100 kleine Unternehmen auf der Main Street in einer Gemeinde. Man erklärt sie für nicht lebensnotwendig, schließt sie, [und] plötzlich können Amazon, Walmart und die großen Kaufhäuser kommen und alle Marktanteile wegnehmen.

Die Menschen auf der Main Street müssen weiterhin ihre Kreditkarten oder ihre Hypothek abbezahlen, sie stecken also in einer Schuldenfalle und suchen verzweifelt nach Cashflow, um ihre Schulden und täglichen Ausgaben zu decken.

In der Zwischenzeit hat die Federal Reserve eine Form der quantitativen Lockerung eingeführt, bei der sie Unternehmensanleihen kauft, und die Leute, die den Marktanteil übernehmen, können im Grunde zu 0 % bis 1 % finanzieren, während jeder auf der Main Street ohne Einkommen 16 % bis 17 % Zinsen für seine Kreditkarten zahlt. Man hat sie also im Grunde über den Tisch gezogen und kann ihnen den Marktanteil wegnehmen …“

Ein Krieg wie kein anderer

Ohne Zweifel ist dies ein Wirtschaftskrieg gegen die Arbeiterklasse. Seit dem Beginn der Pandemie im März 2020 hat der größte Vermögenstransfer stattgefunden, von der Mittelschicht zu den Reichsten unter uns. Damals, im August 2020, berichtete Bloomberg, dass mehr als die Hälfte aller Kleinunternehmer befürchteten, dass ihre Unternehmen nicht überleben würden. Sie hatten Recht.

Laut einem Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen von Yelp vom September 2020 hatten 163.735 US-Unternehmen bis zum 31. August 2020 ihre Türen geschlossen, und von diesen waren 60 % – insgesamt 97.966 Unternehmen – dauerhafte Schließungen. Inzwischen ist das kollektive Vermögen von 651 Milliardären in den USA seit Beginn der Pandemie um mehr als 36 % (1 Billion Dollar) gestiegen.

Wie Frank Clemente, Geschäftsführer von Americans for Tax Fairness, feststellte: „Nie zuvor hat Amerika eine solche Anhäufung von Reichtum in so wenigen Händen gesehen. Ein Artikel vom 14. Dezember 2020 in The Defender gibt einen Überblick darüber, wer von den Pandemiemaßnahmen am meisten profitiert hat, von der Finanz- und Tech-Industrie bis hin zum pharmazeutischen und militärisch-intelligenten Sektor.

„Ich würde COVID-19 beschreiben als … die Einrichtung der Kontrolle, die notwendig ist, um den Planeten von demokratischen Prozessen in eine Technokratie zu verwandeln“, sagt Fitts. „Was wir beobachten, ist eine Veränderung der Kontrolle und die Konstruktion neuer Kontrollsysteme. Betrachten Sie dies als einen Staatsstreich.“

Im Wesentlichen wird das Virus für all unsere wirtschaftlichen Verwüstungen verantwortlich gemacht werden, von der Erosion unserer Sozialversicherungsfonds bis hin zu den leeren Kassen in der Staatskasse, und die Antwort wird darin bestehen, in dieses technokratische Kontrollsystem überzugehen, das als ein neues, bequemeres Finanztransaktionssystem getarnt ist.

Unruhen als Immobilienakquisitionsplan

In ihrem Interview erklärt Fitts auch die von ihrem Team durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass die Ausschreitungen im Jahr 2020 vor allem in Opportunity Zones in Städten stattfanden, die einen zentralen Bankstandort haben. Die U.S. Economic Development Administration beschreibt Opportunity Zones als „eine wirtschaftlich angeschlagene Gemeinde, in der private Investitionen unter bestimmten Bedingungen für Steueranreize für Kapitalerträge in Frage kommen können“.

Fitts ist in ihrer Beschreibung etwas unverblümter und sagt, dass Opportunity Zones ein Steuerschutzmechanismus sind, der es wohlhabenden Personen ermöglicht, beim Verkauf von Aktien die Kapitalertragssteuer zu vermeiden. Indem sie den Erlös in Opportunity-Zone-Investitionen umwandeln, können sie die Zahlung der Kapitalertragssteuer vermeiden. „Das ist also fantastisch profitabel“, sagt sie und fügt hinzu:

„Als ich zum ersten Mal sah, dass all die zerstörten Gebäude und Geschäfte … direkt am Boden der Gelegenheitszone lagen, fing ich an zu lachen und sagte: ‚Ich war stellvertretender Minister für Wohnungsbau. Das ist kein Aufruhrmuster, das ist ein Plan für den Erwerb von Immobilien.'“

Indem man private Unternehmen in den Gelegenheitszonen schließt und sie dann plündert und in einigen Fällen buchstäblich niederbrennt, können diese Unternehmen und Gebäude für fast nichts aufgekauft werden. „Das nennt man Katastrophenkapitalismus“, sagt Fitts.

Nun, 34 der 37 US-Städte, die eine Filiale der Federal Reserve Bank haben, wurden durch Aufstände zerstört. Warum ist das wichtig? Weil diese Immobilien jetzt billig gekauft und mit intelligenter Technologie – einer Notwendigkeit für ein gut funktionierendes technokratisches System – wiederaufgebaut werden können.

„Das macht den Aufbau der Smart Cities rund um die Federal Reserve Banks viel billiger“, erklärt Fitts, „was ich annehme, dass Sie das tun wollen, wenn Sie mit einem [Zentralbank-]Kryptosystem herauskommen.“

Von der Freiheit zur digitalen Sklaverei

Wie bereits erwähnt, ist die transhumanistische Agenda ein wesentlicher Bestandteil der Technokratie. Die Grundidee ist, Biosensoren in jeden Menschen einzubauen, was laut Fitts mit einem Betriebssystem gleichgesetzt werden kann, das dann mit der Cloud und anderen digitalisierten Systemen, wie dem Gesundheits- und Finanzsystem, verbunden wird. Fitts erklärt:

„Im Grunde geht es darum, Menschen in Verbindung mit ihren finanziellen Transaktionen digital zu identifizieren und zu verfolgen. Also, es ist eine Welt von Null Privatsphäre. Aber was noch wichtiger ist … wenn Sie dann eine oder mehrere Zentralbank-Kryptos einführen, sprechen Sie jetzt über ein System, in dem jede Zentralbank der Welt Sie individuell von Transaktionen ausschließen kann, wenn sie nicht mag, wie Sie sich verhalten.

Viele Menschen sind mit dem Sozialkreditsystem in China vertraut. Es ist sehr ähnlich. Wenn Sie ein Smart Grid in ihrem Auto, ihrer Gemeinde und jetzt buchstäblich in ihrem Körper installieren, haben Sie eine 24/7-Überwachung, und wenn die Leute nicht tun, was Sie sagen und sich nicht so verhalten, wie Sie es wollen, können Sie ihnen das Geld abdrehen.

Sie haben auch eine räumliche Kontrolle. Wenn Sie sagen, die Leute können nicht mehr als 5 Meilen reisen, das war’s, weil sie in einem kompletten digitalen Kontrollsystem sind … Also, dieses System kommt mit der Kontrolle nicht nur Ihre Fähigkeit, finanziell zu transacten … aber auch sehr ausgeklügelte Gedankenkontrolle durch die Medien und diese Cloud-Verbindungen.

Also, Transhumanismus und Technokratie gehen Hand in Hand. Ich würde dies als ein Sklaverei-System beschreiben. Wir sprechen über den Übergang von der Freiheit, in der wir uns frei bewegen und sagen können, was wir wollen, zu einem kompletten Kontrollsystem rund um die Uhr.“

Personalmanagement

Wie Fitts erklärt, unterscheidet sich das technokratische Menschenbild sehr von der Auffassung, die die meisten von uns davon haben, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Die meisten werden wahrscheinlich mit Fitts übereinstimmen, der glaubt, dass Menschen souveräne Wesen sind, die durch göttliche Autorität frei sind. Dies ist die Ansicht, die in der US-Verfassung und der Bill of Rights verankert ist.

Die Technokratie hingegen betrachtet den Menschen als eine natürliche Ressource, nicht anders als ein Ölvorkommen oder Vieh, und sie sollen als solche genutzt werden. Menschen können mehr oder weniger effizient sein als ein Roboter, zum Beispiel, abhängig von der jeweiligen Aufgabe, und Effizienz übertrumpft Menschlichkeit.

Wir sprechen von einer Welt, in der die meisten Menschen rund um die Uhr überwacht werden und dann ihre finanziellen Anreize und ihre finanzielle Macht davon abhängen, wie brav sie sind. ~ Catherine Austin Fitts

Um Probleme innerhalb dieses Personalmanagementsystems zu minimieren, muss mit minimalem Aufwand maximale Compliance erreicht werden, und hier kommt das Social Engineering durch Medienpropaganda (Gehirnwäsche), Zensur und künstliche Intelligenz ins Spiel. Zum größten Teil wird das Kontrollsystem, sobald es vollständig implementiert ist, voll automatisiert sein.

Wenn Sie z. B. Ihren Impftermin verpassen, wird das System das wissen und den Zugang zum Bankgeschäft sperren, bis es registriert hat, dass Sie Ihre Impfung bekommen haben. Es muss nicht einmal ein weiterer Mensch involviert sein, denn Ihr Körper, Ihre Gesundheitsdaten, Ihr Aufenthaltsort, Ihre Aktivitäten und Ihre Finanzen sind alle miteinander verbunden und können in Echtzeit von einer durch künstliche Intelligenz gesteuerten Software verfolgt werden, die alles analysiert, was Sie tun.

Die Chinesen haben ein System, das sich soziales Kreditsystem nennt, und es ist sehr stark mit ihren finanziellen Transaktionen und verschiedenen Fähigkeiten – Reisen und [die Möglichkeit,] andere Dinge zu tun – durch ihr Verhalten verbunden …

Wir sprechen von einer Welt, in der die meisten Menschen rund um die Uhr überwacht werden und ihre finanziellen Anreize und ihre finanzielle Macht davon abhängen, wie brav sie sind.

Ich würde es im Wesentlichen als ein Sklavereisystem beschreiben, denn es gibt keine persönliche Freiheit. In gewissem Maße wird uns die Technokratie also in ein ähnliches System wie das chinesische Sozialkreditsystem verwandeln.“

Fitts zufolge sehen sich die Technokraten nicht einmal mehr als Teil der Menschheit. Sie sehen sich selbst als getrennt und dem Rest von uns überlegen. Und in der Zukunft werden sie das zweifellos sein, wenn der medizinische Fortschritt und die Technologie zur Lebensverlängerung perfektioniert sind.

Transparenz ist die Antwort

Die gute Nachricht ist, dass die Falle zwar zugeschnappt ist, die Tür aber noch nicht geschlossen wurde. Und, wie Fitts anmerkt, „Transparenz kann das Spiel sprengen“. Wenn genug Menschen am Ende verstehen, was wirklich vor sich geht und was das Ziel dieses „Great Reset“ ist, werden sie nicht in der Lage sein, es umzusetzen.

Die technokratische Elite braucht uns alle, um sich passiv zu fügen, denn es gibt viel mehr von uns als von ihnen. Noch einmal, das ist es, was die pandemischen Maßnahmen erreichen. Wir akzeptieren zunehmend Arbeits- und Reisebeschränkungen. Wir akzeptieren zunehmend, dass die Regierung uns vorschreibt, wo und wie wir Feiertage feiern dürfen und mit wem. All das wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen. Aber wir können nicht zulassen, dass diese Akzeptanz weiter wächst.

Wie Fitts anmerkt, ist die Sklaverei das profitabelste Geschäft in der Geschichte der Welt, und mit der modernen Technologie ist nun eine vollständige Kontrolle möglich. Jede Art von Rebellion kann unterdrückt werden. Die Technologie erlaubt es auch einer viel kleineren Gruppe von Menschen, eine enorme Macht über die Massen auszuüben.

Dabei ist es wichtig zu erkennen, dass wir diejenigen sind, die genau das Kontrollsystem finanzieren und mit aufbauen, das uns versklaven soll. Wir arbeiten für Unternehmen, die das System aufbauen. Wir kaufen Produkte von ihnen, was ihnen erlaubt, die nötigen Einnahmen zu generieren. Wenn wir aufhören, ihre Produkte zu kaufen und wir aufhören, für sie zu arbeiten, können sie das System nicht aufbauen.

„Die Lösung ist, dass jeder die Wahrheit sagt“, sagt Fitts. „Entweder man ist für das transhumanistische Sklavereisystem oder man ist für ein menschliches System. Wenn Sie für ein menschliches System sind, dann müssen Sie einen Weg finden, Geld zu verdienen und sich sozial zu engagieren, im menschlichen System, und aufhören, ein transhumanes System zu bauen …

Helfen Sie der Regierung nicht, die Operation Warp Speed aufzubauen. Helfen Sie [Big Tech] nicht, herauszufinden, wie man Nanopartikel in Ihren Körper injiziert und sie mit der Cloud verbindet. Helfen Sie Big Pharma nicht, Injektionen herzustellen, die amerikanische Kinder zu Tode vergiften.

Helfen Sie Big Ag nicht, GVO-Lebensmittel herzustellen und anzubauen, die Amerika vergiften. Helfen Sie der Regierung nicht, korrupte Vorschriften für Gesundheitskrisen einzuführen, die wirklich Katastrophenkapitalismus sind und Milliardäre reich machen. Und weiter und weiter und weiter. „

Wir haben das schon einmal gemacht. Die Bio-Bewegung zum Beispiel wurde von durchschnittlichen Menschen aufgebaut, die beschlossen, ihre Zeit und ihr Geld in ein Lebensmittelsystem zu investieren, das mit ihren Grundwerten übereinstimmt. Das Ergebnis ist, dass wir heute Optionen haben, wenn es um Lebensmittel geht. Es gibt nicht nur GVOs und gefälschte Lebensmittel. Wenn wir frei leben wollen, müssen wir jetzt nach diesem Wunsch handeln und sorgfältig rekonstruieren, wie wir leben und interagieren, um unseren Beitrag zum transhumanistischen technokratischen Kontrollsystem zu minimieren.

