Der Pharma-Insider

Der ehemalige hochrangige Pfizer-Mitarbeiter Michael Yeadon stellt klar: Die Covid-19-Pandemie ist eine politische Erfindung.

Die Sterberate in der Corona-Krise ist „absolut exakt normal“. Das sagt der ehemalige wissenschaftliche Chefberater des Pharma-Konzerns Pfizer, Michael Yeadon, in einem Interview. Er warnt davor, dass die Daten der Massentests falsch gedeutet werden. Dabei handelt es sich aus seiner Sicht aber nicht um ein Versehen oder einen Irrtum. Yeadon warnt in dem Interview nicht nur vor dem unzureichenden PCR-Test, sondern auch vor Impfstoffen, die den Menschen aufgezwungen werden, obwohl sie nicht notwendig sind. Der Autor Joseph Mercola hat sich das Interview des Ex-Pfizer-Beraters angeschaut und ausgewertet.