Der kommende Krieg gegen Reichtum und Wohlhabende

Das Problem, wenn man ein Pendel an einem Ende auf sein maximales Extrem treibt, ist, dass es abzüglich eines winzigen bisschen Reibung wieder auf das andere Extrem zurück schwingen wird.

Amerika hat die Ungleichheit von Reichtum und Einkommen, die Ungerechtigkeit und die legalisierte Plünderung bis zum maximalen Extrem getrieben. Jetzt wird es den Rückschwung zum anderen Extrem erleben. Dies wird sich auf verschiedene Weise manifestieren, eine davon ist ein sich selbst organisierender populistischer Krieg gegen den Reichtum und die Wohlhabenden.

Zu sagen, dass das System manipuliert ist, um die bereits Wohlhabenden und Mächtigen zu begünstigen, ist eine grobe Untertreibung. Nehmen Sie das Steuergesetzbuch als Beispiel – tausende von Seiten undurchsichtiger Steuererleichterungen und Vergünstigungen, die von einem durch und durch korrumpierten Kongress verabschiedet wurden, und tausende weitere Seiten undurchsichtiger Vorschriften und juristischer Präzedenzfälle.

Wie viele Seiten gelten für die unteren 95% der amerikanischen Steuerzahler? Sehr wenige. Es gibt die Standardabzüge für Hypothekenzinsen, Gesundheitskosten usw., aber praktisch keine anderen Steuervergünstigungen. Sehr wenige Seiten gelten sogar für die 99% – sprechen Sie mit einem CPA und Sie werden feststellen, dass es nicht mehr Steuervergünstigungen für einen Einzelunternehmer gibt, der 500.000 Dollar verdient, als für einen Einzelunternehmer, der 50.000 Dollar verdient.

99,9 % der Steuergesetzgebung kommt den oberen 0,1 % und den Unternehmen, LLCs und philanthro-kapitalistischen Stiftungen und Trusts zugute, die sie besitzen/kontrollieren. Abgezogen von Kunst und Spin, Amerikas Steuerrecht ist nichts anderes als legalisierte Plünderung. Dies ist nur ein kleines Stück des gesamten Kuchen der legalisierten Plünderung, natürlich, aber es ist eine, die wir alle verstehen können.

Ein Einzelunternehmer zahlt 15,3 % an Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern. Warum zahlen Amerikas Milliardäre nicht 15,3 % an Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern? Sind Sozialversicherung und Medicare/Medicaid nicht die Grundpfeiler des sozialen Sicherheitsnetzes des amerikanischen Volkes? Warum zahlt dann ein sich abmühender Einzelunternehmer 15,3 % Steuern, um diese essentiellen Programme zu unterstützen, und Milliardäre zahlen praktisch null?

Es gibt einen Begriff für diese Ungleichheit / Ungerechtigkeit / Unfairness: legalisierte Plünderung. Die Superreichen zahlen im Wesentlichen null Prozent ihres Einkommens und Vermögens an die Programme, die grundlegende wirtschaftliche Sicherheit für die behinderten/älteren Bürger bieten, während Jose, der Einzelunternehmer, 15,3% von jedem Dollar, den er verdient, zahlt.

Erklären Sie uns also noch einmal, warum Mr. Buffett es sich nicht leisten kann, 15,3 % jedes Dollars seines Einkommens zur Finanzierung der wirtschaftlichen Grundsicherung für Behinderte/Alte zu verwenden. In einem auch nur halbwegs gerechten System würde jeder Dollar des Einkommens mit dem gleichen Satz besteuert werden. In einem auch nur annähernd gerechten System würden Personen mit einem Einkommen von 100 Millionen Dollar die gleichen 15,3 % Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern zahlen wie ein Einzelunternehmer, der 100.000 Dollar verdient.

Es erübrigt sich zu sagen, dass diese Programme nicht vor der Insolvenz stehen würden, wenn diese grundlegende Fairness auf Amerikas Reiche und Mächtige angewendet würde.

Wenn Joe, der Einzelunternehmer, das große Los zieht, zahlt er 32% Bundessteuer über $165.000, 35% über $210.000 und 37% über $524.000. Wenn wir 15,3% zu 37% addieren, erhalten wir 52,3%. Wie viele von Amerikas Superreichen / Milliardären zahlen 52% an Social Security-Medicare und Einkommenssteuern? Null.

Könnten es sich Amerikas Superreiche/Milliardäre leisten, 52% zu zahlen? Natürlich könnten sie – sie besitzen die Mehrheit aller finanziellen Vermögenswerte und schöpfen die Mehrheit aller Einkommen ab. Aber sie werden es nicht, weil das System manipuliert ist, um die wenigen auf Kosten der vielen über legalisierte Plünderung profitieren.

Es ist nicht nur die Ungleichheit des Eigentums an Kapital und Macht, die die Unterdrückten erzürnt; es ist die eklatante Ungerechtigkeit unseres neofeudalen/neokolonialen Systems. Wie ich in Neofeudalismus und das Neokoloniale-Finanzierungsmodell (24. Mai 2012) und Willkommen im Neokolonialismus, ausgebeutete Bauern! (21. Oktober 2016) erklärt habe, ist der Finanzadel „nach Hause gekommen“ und wendet die gleiche räuberische Ausbeutung, die er im Kolonialismus perfektioniert hat, auf die heimische Bevölkerung an.

Wir schauen auf dich, Federal Reserve – danke für die Perfektionierung der legalisierten Plünderung und des Neofeudalismus in Amerika.

Die Kluft zwischen den großspurig gepriesenen amerikanischen Idealen und der fauligen, korrupten Realität von Amerikas neofeudalem System ist breiter als der Grand Canyon. Wenn sich das Pendel zu einem Extrem beschleunigt, das den gegenwärtigen Extremen von Ungerechtigkeit, Ausbeutung und legalisierter Plünderung entspricht, werden diejenigen, die unter den Folgen dieser systemischen Ungleichheit gelitten haben, auf jede erdenkliche Weise ihren Ausdruck finden.

Da es schwierig ist, an die geschützten Anwesen der Superreichen heranzukommen, werden die Signifikanten der bloß Wohlhabenden leicht verfügbare Ziele bieten. Der neue Tesla wird nicht einfach nur aufgeschlüsselt werden; er wird „überarbeitet“ werden, zur großen Zufriedenheit der „Arbeiter“.

Bitte beachten Sie, dass ich nicht für einen Krieg gegen den Reichtum und die Wohlhabenden werbe, ich weise lediglich darauf hin, dass er so unvermeidlich ist wie die Schwerkraft, die das Pendel zieht.

Der Krieg gegen Reichtum und Wohlhabende wird sich politisch, sozial und wirtschaftlich manifestieren. Es wird keine streng kontrollierte, von oben nach unten gesteuerte Bewegung sein. Sie wird spontan, selbstorganisierend und unauslöschlich sein.

Wenn Sie nicht verstehen, warum ein Krieg gegen den Reichtum und die Wohlhabenden unvermeidlich ist, studieren Sie bitte dieses Diagramm: Der Weg des Tao ist die Umkehrung.