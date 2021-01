Der Informationskrieg entthront den US-Präsidenten

Am Ende war es nicht die russische Regierung, wie Anti-Russland-Propagandisten im Westen behaupteten, sondern einheimische digitale Werkzeuge, die US-Führer Donald Trump zu Fall brachten. Damit verlor er nicht nur die Präsidentschaftswahlen 2020, sondern in seinen letzten Tagen im Weißen Haus auch den Zugang zu seinen geliebten sozialen Netzwerken, die Donald Trump oft für seine eigenen Interessen nutzte.

Die jüngsten Ereignisse in den Vereinigten Staaten haben gezeigt, dass das Internet und neue digitale Werkzeuge zusammen mit einer veränderten politischen Landschaft dazu beigetragen haben, dass Professionalität und Charakter eine immer geringere Rolle dabei spielen, ob ein Politiker gewählt wird oder nicht. Die digitale Revolution, die im Westen von den politischen Eliten initiiert und in der Folge gefördert wurde, führte zu einer Fragmentierung und Spaltung innerhalb der Gesellschaften und dazu, dass der Einzelne bestrebt ist, in seinen eigenen Netzwerken auf Social-Media-Seiten zu bleiben, um die Informationen auf seinen Smartphones und Notebooks auf eine für ihn bequeme Weise abzurufen und zu verarbeiten.

Auf seinem Weg zum US-Präsidenten begann Donald Trump zu Beginn seines Wahlkampfes 2016, all diese schönen neuen digitalen Werkzeuge aktiv zu nutzen. Er nutzte sie dann weiter (z. B. seinen Twitter-Account), um mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Viele Kommunikationsexperten, Politiker und Journalisten hielten anfangs nicht viel von Donald Trumps Twitter-Nutzung. Dennoch war eine solche Kommunikationsstrategie die Geheimwaffe, die ihm zum Wahlsieg 2016 verhalf. Denn die amerikanischen Durchschnittswähler, vor allem die mit weniger guter Bildung, müssen Trumps Tweets als an sie gerichtete Botschaften angesehen haben, mit denen sie sich identifizieren konnten. Im Laufe der Jahre wurde es in den USA zur Norm, dass informellere und direktere Begegnungen mit Wählern (d. h. in Einkaufszentren, auf der Straße und an anderen öffentlichen Orten im Gegensatz zu Kundgebungen) den Kandidaten bei Wahlen zugutekommen.

In diesem digitalen Zeitalter müssen Trumps Tweets also die gleiche Rolle gespielt haben wie Gespräche in einem informellen Rahmen. Aller Wahrscheinlichkeit nach sahen die Durchschnittswähler seine Twitter-Posts als Botschaften an, die an sie gerichtet waren und nicht an irgendwelche entfernten Eliten, mit denen man normalerweise über Medien kommuniziert, die nicht immer kostenlos zugänglich sind. Darüber hinaus könnten Menschen mit unterdurchschnittlicher Bildung die Kommunikation über Tweets bevorzugen, die in der Regel kurz sind. Die Tatsache, dass Donald Trump Twitter als sein wichtigstes Sprachrohr gewählt hat, hat einen durchschnittlichen US-Wähler wahrscheinlich darin bestärkt, ihn als „einen der Jungs“ zu betrachten.

Anfang Dezember 2016 schrieb Das Magazin (eine in der Schweiz ansässige Publikation) über den Einfluss von Big Data auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2016 in den USA. Zu diesem Zeitpunkt berichteten bereits einige Medien über psychologisches Micro-Targeting als politisches Werkzeug und dessen Auswirkung auf den Wahlausgang. Kurz gesagt wurde der digitale Fußabdruck einer Person in sozialen Netzwerken verwendet, um ein psychologisches Profil des Nutzers zu erstellen, und die gesammelten Informationen konnten dann zur Manipulation der öffentlichen Meinung verwendet werden. In der Tat hat Cambridge Analytica, ein Unternehmen, das vom Trump-Team angeheuert wurde, um die Social-Media-Kampagne 2016 zu betreuen, genau das getan.

Cambridge Analytica wurde 2013 gegründet und war eine Tochtergesellschaft der SCL Group (Strategic Communication Laboratories), die sich hauptsächlich auf die US-Wahlen konzentrierte. SCL bezeichnete sich selbst als „globale Wahlmanagement-Agentur“ und untersuchte den Einsatz von Big Data in der Öffentlichkeitsarbeit und politischen Technologien. Berichten zufolge gehörte zu den Eigentümern von Cambridge Analytica die Familie von Robert Mercer, einem Informatiker und frühen Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz, der später begann, aktiv politische Kampagnen zu finanzieren. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass zum Vorstand des Unternehmens Steve Bannon gehörte, der später Donald Trumps Chefstratege wurde. Verschiedenen Berichten zufolge, die etwa im Jahr 2007 veröffentlicht wurden, wollte Steve Bannon den Vetternwirtschaft-Kapitalismus niederreißen, bei dem es „um die Schaffung von Reichtum und die Schaffung von Werten für eine sehr kleine Untergruppe von Menschen geht.“ Die Breitbart-Botschaft mit Sitz in Tallahassee befasste sich mit der Umsetzung dieser These und umfasste nicht nur ein junges Team von 200 Analysten, die als „Bannons Piraten“ bekannt sind, sondern auch das mächtigste private Soft- und Hardwaresystem der USA zur Analyse des unsichtbaren Internets.

Bis Ende 2014 war Cambridge Analytica „in 44 US-Kongress-, US-Senats- und Bundesstaatswahlen involviert“. Das Unternehmen wurde bekannter nach seiner Beteiligung an den Präsidentschaftskampagnen von Ted Cruz und anschließend Donald Trump in den Jahren 2015-2016. Nach der Durchführung von Data Mining und Datenanalysen über ihr Publikum würde das Kommunikationsteam der Firma gezielt Schlüsselgruppen ansprechen, „um das Verhalten in Übereinstimmung mit dem Ziel des“ Kunden von Cambridge Analytica zu ändern, was die Erfolgswahrscheinlichkeit dramatisch erhöht (um genau 1.400 %).

In jüngster Zeit haben Donald Trumps Gegner, darunter in erster Linie Mitglieder der US-Demokraten und Unterstützer liberaler politischer Anliegen (z. B. George Soros), die wichtige Rolle erkannt, die digitale Werkzeuge bei den bisherigen Wahlen und im politischen Leben des US-Präsidenten gespielt haben. Abgesehen von der Förderung der Briefwahl mit ihren inhärenten Fälschungen während der Präsidentschaftswahlen 2020 haben sie auch eine entscheidende Entscheidung getroffen, um zu versuchen, Donald Trump bei seinem eigenen Social-Media-Spiel zu schlagen, in der Hoffnung, der Wiederwahlkampagne des US-Präsidenten 2020 einen schweren Schlag zu versetzen. Zunächst förderten US-amerikanische Social-Networking-Sites das Posten von Inhalten über die Vorbereitungen zu den Wahlen und die Wahlen selbst, die einseitig gegen den aktuellen Regierungschef Donald Trump gerichtet waren. Und danach erklärten sie ihm eindeutig den Krieg. Diese Websites begannen, Informationen zu zensieren, die vom Präsidenten selbst gepostet wurden und die die Opposition als anstößig empfinden könnte.

Um ihr Handeln gegenüber der Öffentlichkeit als gerechtfertigt und fair erscheinen zu lassen, wurde in der US-Medienlandschaft eine weitere Anti-Russland-Kampagne unter dem Vorwand der Bekämpfung falscher Narrative und der von der russischen Regierung gesponserten Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen gestartet. Die weit verbreitete Zensur von Nachrichten und Inhalten, die in sozialen Medien gepostet wurden, kam Mitgliedern der Demokratischen Partei der USA und Einzelpersonen wie George Soros zugute, da Konten, die zu alternativen Informationsquellen gehörten, wie das des New Eastern Outlook, von in den USA ansässigen sozialen Netzwerken gesperrt wurden. Der Facebook-Whistleblower Ryan Hartwig filmte mit einer versteckten Kamera und deckte Dokumente auf, die zeigen, dass Facebook Konservative zensiert und Wahlen auf globaler Ebene beeinflusst.

Am Ende sperrten Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat und Twitch die Konten und Kanäle von Donald Trump und seinen engsten Verbündeten und hinderten ihn damit im Wesentlichen daran, mit seinen Anhängern online zu kommunizieren und sorgten dafür, dass er Wahlen verlor. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Mitglieder des Berufsverbands der Social-Media- und Messenger-Nutzer dem aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, geraten haben, Konten bei russischen sozialen Netzwerken anzulegen. Allerdings scheint ein solcher Ratschlag derzeit nicht relevant zu sein, da der derzeitige US-Führer während seiner Amtszeit als Präsident keine wirkliche Affinität zu Russland oder seinen verschiedenen Institutionen gezeigt hat.

Soziale Medien und digitale Werkzeuge, die in der Informationskriegsführung eingesetzt werden, haben sich als eine zerstörerische Kraft erwiesen, die mit Atomwaffen vergleichbar ist, da sie unter bestimmten Umständen nicht nur zur Beeinflussung der Ergebnisse wichtiger Wahlen in verschiedenen Nationen, sondern auch zum Gewinnen verschiedener politischer Schlachten eingesetzt werden können.

Es ist klar, dass Social-Networking-Sites seit langem als politische Werkzeuge eingesetzt werden, und die Vereinigten Staaten scheinen ihre Verwendung auf diese Weise zu beherrschen. Darüber hinaus wurden sie von Präsidentschaftskandidaten eingesetzt, um Wahlen zu gewinnen und um Farbrevolutionen auf der ganzen Welt zu fördern. Facebook, Youtube und Google dominieren die Online-Welt und ihrer Führung scheint es egal zu sein, wo auf der Welt die Konten gesperrt werden, solange sie den Wünschen der Investoren und Sponsoren entsprechen.

Solche Kriege können in jedem Land neu angezettelt und geführt werden, und zwar nicht nur mit den Mitteln der Farbrevolutionen. Daher muss sichergestellt werden, dass die Nutzung digitaler Werkzeuge zur Führung von Informationskriegen auf supranationaler Ebene geregelt wird, um zu verhindern, dass bestimmte politische Kräfte im Westen sie in anderen Ländern für ihre eigenen Interessen einsetzen.