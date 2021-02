Der große Reset, Teil IV: “Stakeholder-Kapitalismus” vs. “Neoliberalismus”

Hier die Auflistung der vorherigen Teile

mises.org: Jede Diskussion über den “Stakeholder-Kapitalismus” muss mit der Feststellung eines Paradoxons beginnen: Wie der “Neoliberalismus”, seine Nemesis, existiert der “Stakeholder-Kapitalismus” nicht als solcher. Es gibt kein Wirtschaftssystem wie den “Stakeholder-Kapitalismus”, so wie es auch kein Wirtschaftssystem wie den “Neoliberalismus” gibt. Die beiden antipathetischen Zwillinge sind imaginäre Gespenster, die in einem scheinbar endlosen und wilden Kampf gegeneinander antreten.

Statt “Stakeholder-Kapitalismus” und “Neoliberalismus” gibt es Autoren, die über “Stakeholder-Kapitalismus” und “Neoliberalismus” schreiben und Unternehmen, die mehr oder weniger der Ansicht sind, dass Unternehmen neben den Shareholdern auch Verpflichtungen gegenüber den Stakeholdern haben. Aber wenn es nach Klaus Schwab und dem World Economic Forum (WEF) geht, wird es Regierungen geben, die durch Regulierungen und die Androhung von belastenden Steuern Unternehmen dazu bringen, sich der Stakeholder-Umverteilung anzuschließen.

Zu den Stakeholdern gehören neben den Aktionären auch “Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und lokale Gemeinschaften “. Doch für Klaus Schwab und das WEF muss der Rahmen des Stakeholder-Kapitalismus globalisiert werden. Ein Stakeholder ist jeder oder jede Gruppe, die von einem Unternehmensverhalten profitiert oder verliert – abgesehen von den Konkurrenten, wie wir vermuten dürfen. Da der primäre Vorwand für den Great Reset der globale Klimawandel ist, kann jeder auf der Welt als Stakeholder in der Unternehmensführung eines jeden großen Unternehmens betrachtet werden. Und Bundespartnerschaften mit Konzernen, die nicht ihren Stakeholdern “dienen”, wie zum Beispiel das Keystone-Pipeline-Projekt, müssen aufgegeben werden. Rassische “Gleichberechtigung”, die Förderung von Transgender-Agenden und andere derartige Identitätspolitiken werden ebenfalls in die Beteiligungsmodelle von Unternehmen eingespeist.

Wenn überhaupt, dann stellt der Stakeholder-Kapitalismus einen verzehrenden Wurm dar, der sich in die Unternehmen eingräbt und sie von innen heraus aushöhlt, in dem Maße, wie die Ideologie und die Praxis in den Unternehmensorganen Aufnahme finden. Er stellt ein Mittel der sozialistischen Reichtumsliquidierung aus den kapitalistischen Organisationen selbst heraus dar, wobei eine beliebige Anzahl von Kriterien für die Umverteilung von Nutzen und “externen Effekten” verwendet wird.

Aber nehmen Sie mich nicht beim Wort. Nehmen Sie einen David Campbell, einen britischen Sozialisten (obwohl Nicht-Marxist) und Autor von The Failure of Marxism (1996). Nachdem er erklärt hatte, dass der Marxismus gescheitert sei, begann Campbell, den Stakeholder-Kapitalismus als Mittel zum gleichen Zweck zu befürworten. Sein Streit mit dem britischen orthodoxen Marxisten Paddy Ireland stellt einen internen Streit über die besten Mittel zur Erreichung des Sozialismus dar und bietet gleichzeitig einen Blick in die Köpfe von Sozialisten, die entschlossen sind, andere, vermutlich gewaltfreie Wege zu gehen.

Campbell geißelte Irland für seine Ablehnung des Stakeholder-Kapitalismus. Irland vertrat – zu Unrecht, wie Campbell behauptete – die Ansicht, dass Stakeholder-Kapitalismus letztlich unmöglich sei. Nichts kann das unaufhaltsame Verlangen des Marktes nach Profit auf lange Zeit aufhalten. Die Marktkräfte werden unweigerlich alle ethischen Überlegungen wie die Interessen der Stakeholder überwältigen.

Irlands mehr-radikaler-als-du-Marxismus ließ Campbell ratlos zurück. Erkannte Ireland nicht, dass sein Marktdeterminismus genau das war, was die Verteidiger des “Neoliberalismus” als das unvermeidliche und einzig sichere Mittel zur Verteilung des sozialen Wohlstands behaupteten? “Der Marxismus”, bemerkte Campbell zu Recht, “kann mit der Verspottung von ‘Sozialreformen’ als nicht repräsentativ oder sogar als hinderlich für ‘die Revolution’ identifiziert werden.” Wie so viele antireformistische Marxisten versäumte Irland zu erkennen, dass “die sozialen Reformen, die [er] verspottete, die Revolution sind”. Sozialismus ist nichts anderes als eine Bewegung, bei der “die angebliche natürliche Notwendigkeit, die durch ‘ökonomische’ Imperative repräsentiert wird, durch bewusste politische Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen ersetzt wird” (Hervorhebung von mir). Dieser politische Sozialismus, im Gegensatz zu den orthodoxen Epigonen von Marx, ist das, was Marx wirklich mit Sozialismus meinte, so Campbell. Stakeholder-Kapitalismus ist genau das: Sozialismus.

Ireland und Campbell sind sich einig, dass die Idee des Stakeholder-Kapitalismus darauf zurückzuführen ist, dass Unternehmen relativ unabhängig von ihren Aktionären geworden sind. Die Idee der Unabhängigkeit von Managern und damit der Autonomie von Unternehmen oder Konzernen wurde zuerst von Adolf A. Berle und Gardiner C. Means in The Modern Corporation and Private Property (1932) und nach ihnen in James Burnhams The Managerial Revolution (1962) behandelt. In “Corporate Governance, Stakeholding, and the Company: Towards a Less Degenerate Capitalism?”, schreibt Ireland über diese vermeintliche Autonomie: “[D]ie Idee der Stakeholding-Gesellschaft wurzelt in der Autonomie ‘des Unternehmens’ gegenüber seinen Aktionären; ihr Anspruch ist, dass diese Autonomie … ausgenutzt werden kann, um sicherzustellen, dass Unternehmen nicht ausschließlich im Sinne der Interessen ihrer Aktionäre handeln.

Diese scheinbare Autonomie des Unternehmens, so argumentiert Irland, kam nicht mit der Gründ

ung oder rechtlichen Änderungen der Unternehmensstruktur zustande, sondern mit dem Wachstum des industriellen Großkapitalismus. Das Wachstum der schieren Anzahl von Aktien und damit das Aufkommen der Börse sorgte für die leichte Verkäuflichkeit der Aktie. Aktien wurden zu “Geldkapital”, zu leicht austauschbaren Titeln auf einen Prozentsatz des Gewinns und nicht zu Ansprüchen auf das Vermögen des Unternehmens. Zu diesem Zeitpunkt erlangten die Aktien eine scheinbare Autonomie vom Unternehmen und das Unternehmen von seinen Aktionären.

Darüber hinaus entwickelten Aktien mit der Entstehung dieses Marktes einen autonomen Eigenwert, der unabhängig vom Wert des Unternehmensvermögens war und sich oft von diesem unterschied. Sie entstanden als das, was Marx als fiktives Kapital bezeichnete, und wurden im Gesetz als eine autonome Form des Eigentums unabhängig vom Vermögen des Unternehmens neu definiert. Sie wurden nicht mehr als gleichberechtigte Anteile am Eigentum des Unternehmens begriffen, sondern als Rechte auf Profit mit einem eigenen Wert, Rechte, die frei und leicht auf dem Markt gekauft und verkauft werden konnten….

Mit der Verselbständigung des Gesellschaftsvermögens wurden die Aktien zu eigenständigen Rechtsobjekten und verdoppelten scheinbar das Kapital der Aktiengesellschaften. Das Vermögen gehörte nun der Gesellschaft und der Gesellschaft allein, entweder durch eine Aktiengesellschaft oder, im Falle von Personengesellschaften, durch Treuhänder. Das immaterielle Grundkapital der Gesellschaft hingegen war zum alleinigen Eigentum des Aktionärs geworden. Es handelte sich nun um zwei ganz unterschiedliche Formen von Eigentum. Zudem war mit der rechtlichen Konstituierung der Aktie als völlig eigenständige Vermögensform die Externalisierung des Aktionärs aus der Gesellschaft in einer bis dahin nicht möglichen Weise vollzogen worden.

So entstand nach Irland ein Interessenunterschied zwischen den Inhabern des industriellen Kapitals und den Inhabern des Geldkapitals bzw. zwischen der Gesellschaft und dem Aktionär.

Dennoch, so Irland, sei die Autonomie des Unternehmens durch die Notwendigkeit des industriellen Kapitals, Gewinn zu erzielen, begrenzt. Der Wert der Aktien wird letztlich durch die Rentabilität der genutzten Vermögenswerte des Unternehmens bestimmt. “Das Unternehmen ist und wird immer die Verkörperung des industriellen Kapitals sein und unterliegt als solches den Imperativen der Profitabilität und der Akkumulation. Diese werden einem ansonsten neutralen und richtungslosen Gebilde nicht von außen auferlegt, sondern sind ihm vielmehr immanent, liegen im Herzen seiner Existenz.” Diese Notwendigkeit, argumentiert Paddy, definiert die Grenzen des Stakeholder-Kapitalismus und seine Unfähigkeit, sich selbst zu erhalten. “Es liegt in der Natur des Unternehmens, dass [es] strikte Grenzen für das Ausmaß gibt, in dem seine Autonomie von den Aktionären zum Nutzen der Arbeiter oder anderer Stakeholder ausgenutzt werden kann.

Das ist ein Punkt, in dem sich der “Neoliberale” Milton Friedman und der Marxist Paddy Ireland einig gewesen wären, trotz Irlands Beharren darauf, dass die Extraktion des “Mehrwerts” am Ort der Produktion die Ursache ist. Und diese Übereinstimmung zwischen Friedman und Ireland ist genau der Grund, warum Campbell Irlands Argument zurückgewiesen hat. Ein solcher Marktdeterminismus sei nur im Kapitalismus notwendig, behauptete Campbell. Vorhersagen darüber, wie sich Unternehmen im Rahmen von Märkten verhalten werden, sind nur unter aktuellen Marktbedingungen gültig. Die Unternehmensregeln so zu ändern, dass die Rentabilität gefährdet wird, wenn auch oder gerade von innen heraus, ist die eigentliche Definition von Sozialismus. Das Verhalten von Unternehmen in Richtung Stakeholder-Kapitalismus zu verändern, ist per se revolutionär.

Trotz dieser unüberwindbaren “neoliberalen”/marxistischen Sackgasse ist die Idee des Stakeholder-Kapitalismus mindestens fünfzig Jahre alt. Debatten über die Wirksamkeit des Stakeholder-Kapitalismus reichen bis in die 1980er Jahre zurück. Sie wurden durch Friedmans Ablehnung der “beseelten Gesellschaft” angestoßen, die mit Carl Kaysens “The Social Significance of the Modern Corporation” (1957) ihren Höhepunkt erreichte. Kaysen betrachtete die Corporation als eine soziale Institution, die Profitabilität gegen eine breite und wachsende Palette sozialer Verantwortung abwägen muss: “Es gibt keine Zurschaustellung von Gier oder Raffgier; es gibt keinen Versuch, einen großen Teil der sozialen Kosten des Unternehmens auf die Arbeiter oder die Gemeinschaft abzuwälzen. Das moderne Unternehmen ist ein seelenvolles Unternehmen. So sehen wir bei Kaysen Andeutungen des späteren Begriffs des Stakeholder-Kapitalismus.

Wahrscheinlich lässt sich der Stakeholder-Kapitalismus, wenn auch nicht in ununterbrochener Folge, bis zum “kommerziellen Idealismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zurückverfolgen, als u.a. Edward Bellamy und King Camp Gillette sozialistische Unternehmensutopien durch Inkorporation anstrebten. Für diese Unternehmenssozialisten bestand das Hauptmittel zur Errichtung des Sozialismus in der kontinuierlichen Inkorporation aller Produktionsfaktoren. Mit der Inkorporation würde eine Reihe von Fusionen und Übernahmen stattfinden, bis die Bildung eines singulären globalen Monopols, an dem alle “das Volk” gleiche Anteile hatten, abgeschlossen war. In seiner “World Corporation” erklärte Gillette, dass “der geschulte Verstand der Geschäfts- und Finanzwelt keinen anderen Ort für die Absorption und das Wachstum von Unternehmen sieht, als die endgültige Absorption aller materiellen Vermögenswerte der Welt in einer Körperschaft unter der Kontrolle eines einzigen Verstandes”. Ein solches singuläres Weltmonopol würde durch die gleiche Verteilung von Anteilen unter der Bevölkerung sozialistisch werden. Der Stakeholder-Kapitalismus verfehlt diese Gleichverteilung von Anteilen, umgeht sie aber, indem er den Wert auf der Basis von sozialem und politischem Druck verteilt.

Interessanterweise beendet Campbell seine Argumentation ziemlich undogmatisch mit der eindeutigen Feststellung, dass, wenn Friedman Recht hatte und “wenn diese Vergleiche [zwischen Shareholder- und Stakeholder-Kapitalismus] dazu tendieren, die ausschließliche Maximierung des Shareholder Value als optimalen Weg der Wohlfahrtsmaximierung zu zeigen”, dann “sollte man es aufgeben, Sozialist zu sein. Wenn schließlich die Maximierung der menschlichen Wohlfahrt wirklich das Ziel ist und der “Shareholder-Kapitalismus” (oder “Neoliberalismus”) sich als der beste Weg erweist, dies zu erreichen, dann muss der Sozialismus selbst, einschließlich des Stakeholder-Kapitalismus, notwendigerweise aufgegeben werden.