Der Corona-Teufelskreis schließt sich – Lockdowns Forever! Wahnsinn wird kein Ende nehmen …

Wacht endlich auf! Die Corona-Dirigenten haben bereits unterschwellig angedeutet, dass der Lock-Down-Irrsinn wahrscheinlich nie ein Ende nehmen wird. Weswegen wir zu diesem Schluss kommen? Nun die Paarung der Impfkampagne mit der Präsentation “neuer ansteckenderer Corona-Mutationen”, ist eine richtungsweisende Verheißung. Auch wenn die Impfstoffhersteller eher verhaltener, doch manche miserablen Gesundheitsexperten kolportieren, dass die angeblich neuen zum Vorschein gekommenen Varianten keine Auswirkungen auf den “Impfschutz” hätten, könnten diverse “Transformationen” künftig dafür herhalten den Status-Quo beizubehalten.

Da es in der postfaktischen Welt keiner Beweisführung mehr bedarf, kann getrost in ein paar Monaten umgeschwenkt und behauptet werden, dass die vermeintliche neue Sars-Cov-2 Version die Vakzine nun doch übertrumpfe und demnach keine Revidierung der AHA+L+Lockdown+Shutdown-Diktate möglich sei, bis ein neues Präparat auf den Markt kommt. Eben genau darauf läuft es hinaus! Der Corona-Teufelskreis in der Endlosschleife. Falls Sie es nicht erahnen, dies ist eine Kuh die ewig gemolken werden kann.