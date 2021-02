Der Bürgermeister von Jerusalem droht, ungeimpften Arabern den Besuch von Moscheen zu verbieten

Ostjerusalems muslimische Bewohner werden keine Moscheen besuchen dürfen, wenn sie sich weigern, an Israels Impfkampagne teilzunehmen, warnte der Bürgermeister der Stadt, Moshe Lion, die Gemeindeleiter in den arabischen Stadtvierteln.

Die Menschen im muslimischen Teil der Stadt seien “gleichgültig” gegenüber der Coronavirus-Impfung und benötigten zusätzliche Überzeugungsarbeit, um sich impfen zu lassen, sagte Lion am Sonntag in einem Telefonat mit arabischen Beamten. Eine Aufzeichnung der Diskussion wurde später an die lokalen Medien weitergegeben.

“Denken Sie daran, was ich Ihnen sage, Leute, wer sich nicht impfen lässt, kann nicht zur normalen Routine zurückkehren”, sagte der Bürgermeister.

Wenn arabische Einwohner “nicht geimpft werden wollen, werden sie nicht geimpft, aber sie dürfen keine Hotels betreten; sie dürfen keine Moscheen betreten; sie dürfen keine Schulen betreten”, fügte Lion hinzu.

Er forderte die Verantwortlichen in der Nachbarschaft auf, diese Informationen an ihre Gemeinde weiterzugeben, damit die Menschen später nicht überrascht werden, wenn sie mit Einschränkungen konfrontiert werden.

Mit der Teilnahme an der Impfung “tun die Muslime sich selbst einen Gefallen, nicht mir”, sagte der Bürgermeister.

Die Zeitung “Times of Israel” merkte jedoch an, dass die Rechtmäßigkeit der von Lion angekündigten Maßnahmen sowie anderer Einschränkungen für Ungeimpfte fraglich sei.

Der Aufruf erfolgte inmitten wachsender Besorgnis über die niedrigen Impfraten in Ost-Jerusalem, wo laut dem Sender Kan bisher nur 13% die erste von zwei erforderlichen Injektionen der Pfizer-Impfung erhalten haben.