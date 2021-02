Davos 2021: Die Reden von Putin und Xi weisen auf eine andere Zukunft hin

Die Davoser Gruppe der Nationen hielt kürzlich ihr jährliches Treffen elektronisch ab, da das Coronavirus zum ersten Mal eine persönliche Teilnahme verhinderte. Die Vereinigten Staaten wurden von John Kerry vertreten, einem der vielen Demokraten, die aus den Obama-Jahren recycelt wurden. Russland war durch seinen Präsidenten Wladimir Putin vertreten und China, zum ersten Mal seit 2017, durch seinen Präsidenten Xi Jinping. Die westlichen Medien ignorierten den Beitrag der beiden Letztgenannten weitgehend, aber was sie zu sagen hatten, war bedeutsam und einer näheren Betrachtung wert.

Putin hatte 2019 von einem der Hauptorganisatoren der Konferenz, einem persönlichen Freund Klaus Schwab, ein Exemplar eines Buches erhalten. Das Buch trug den Titel Die vierte industrielle Revolution und wurde von Schwab geschrieben. Putin nutzte den Inhalt des Buches als eines der Hauptthemen seiner Ansprache.

Das Thema des Buches war offensichtlich von den Ereignissen des Coronavirus 2020 überholt worden, aber es lieferte dennoch einige wichtige Gesprächspunkte, die Putin zur Strukturierung seiner Rede nutzte. Er wies darauf hin, dass die Covid 19-Krankheit zahlreiche bereits bestehende strukturelle Probleme in der Weltwirtschaft beschleunigt habe, insbesondere das, was er als die kumulativen Auswirkungen subökonomischer Probleme bezeichnete, die er als den grundlegenden Grund für instabiles Wachstum identifizierte.

Dieses instabile Wachstum hat zu einer zunehmenden Verschärfung vieler internationaler Probleme geführt. In Bezug auf die wachsende Ungleichheit in der Weltwirtschaft machte er die reichsten 1 % verantwortlich, die das Einkommen und die Gewinne dominierten. Dies führe wiederum zu einer wachsenden Verschärfung vieler internationaler Probleme.

Zu erwarten, dass diese Probleme erkannt, geschweige denn angegangen werden, war unwahrscheinlich, nicht zuletzt, weil es unwahrscheinlich ist, dass die Mainstream-Medien die Quelle des Problems erkennen, da ihre Besitzer überwiegend zu denselben 1% gehören. Das Ausmaß der außenpolitischen Propaganda-Rhetorik nahm zu. Obwohl er es nicht direkt sagte, ist es offensichtlich, dass Russland seit langem ein Opfer der massenhaften Desinformation durch die westlichen Medien ist.

Putin wies darauf hin, dass er damit rechnen könne, dass die Art der praktischen Maßnahmen aggressiver werde, einschließlich des Drucks auf Länder, die sich den Versuchen ungenannter Mächte, aber eindeutig in Anspielung auf die Vereinigten Staaten, widersetzen, illegitime Handelsbarrieren, Sanktionen und andere Beschränkungen in den Bereichen Finanzen, Technologie und Cyberspace einzusetzen, um die Widerspenstigen zu kontrollieren.

Das Endergebnis eines solchen Spiels, bei dem es keine Regeln gibt, oder zumindest ein Regelwerk für die Eliten, das nach Belieben modifiziert werden kann, erhöht kritisch das Risiko einseitiger militärischer Aktionen.

Putin nannte vier Prioritäten, die die Welt annehmen muss, damit diese katastrophalen Folgen nicht eintreten. Erstens sollte es komfortable Lebensbedingungen für alle geben. Dies wird außerordentlich schwer zu erreichen sein, und er bot keine wirklichen Anhaltspunkte dafür, wie das Problem überwunden werden könnte.

Zweitens muss das Ziel sein, dass jeder einen Arbeitsplatz hat, der nachhaltiges Wachstum und Einkommen sichert, und Zugang zu lebenslanger Bildung, die er als absolut unverzichtbar definierte.

Drittens müssen die Menschen darauf vertrauen können, dass sie eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung erhalten.

Viertens müssen Kinder, unabhängig vom Familieneinkommen, eine gute Ausbildung erhalten.

Diese Forderungen waren nicht erschöpfend, aber sie bilden wohl die wesentliche Grundlage für ein zivilisiertes Leben. Viele Länder haben dies bereits erreicht, darunter die skandinavischen Länder und Neuseeland. Selbst in der so genannten entwickelten Welt gibt es eklatante Ungleichheiten, und sie werden in nächster Zukunft nicht überwunden werden.

Diese düstere Realität wurde in Putins Schlussbemerkung anerkannt, als er sagte, dass der Wettbewerb und die Rivalität zwischen den Ländern nie aufgehört haben, nicht aufhören und auch nie aufhören werden. Die Herausforderung wird darin bestehen, sicherzustellen, dass die Rivalität nicht in einen Krieg ausartet.

Xi seinerseits identifizierte vier große Aufgaben, vor denen die heutige Welt steht. Erstens müsse die Welt die makroökonomische Politikkoordination “verstärken”, um ein starkes, nachhaltiges, ausgewogenes und integratives Wachstum der Weltwirtschaft zu fördern.

Zweitens müsse die Welt “ideologische Vorurteile aufgeben und gemeinsam einen Weg der friedlichen Koexistenz, des gegenseitigen Nutzens und (unter Verwendung eines Ausdrucks, mit dem er sich identifiziert) der Win-Win-Kooperation beschreiten.”

Unterschiede in den Gesellschaften seien an sich kein Grund zur Beunruhigung. Was jedoch Alarm auslöse, sei “Arroganz, Vorurteile und Hass”. Xi nannte als Hauptproblem ganz unverblümt den Versuch, “die eigene Geschichte, Kultur und das eigene soziale System einem anderen aufzuzwingen.”

Dieser letzte Satz muss von vielen westlichen Führern gelesen und verinnerlicht werden, insbesondere auch von Australien, die das Wachstum Chinas als existenzielle Bedrohung für ihre eigene Existenz wahrnehmen. Es gibt keine Beweise für diese Befürchtungen, aber sie sind ein ständiger Refrain in westlichen Medienanalysen.

Drittens, so Xi, bestehe die Herausforderung darin, die Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern zu schließen. Das Wachstum der Entwicklungsländer würde Wohlstand und Stabilität auf eine solidere Basis stellen.

Viertens müssten wir uns gemeinsam den globalen Herausforderungen stellen. Kein globales Problem kann von einem Land allein gelöst werden, und die vorsätzliche Verhängung von Abkopplungen, Versorgungsunterbrechungen und Sanktionen, um Isolation und Entfremdung zu schaffen, würde die Welt nur in Richtung Spaltung und Konfrontation treiben.

Und was als direkte Herausforderung an die westlichen Ansprüche, ein Monopol auf Unterstützung für ihre Interpretation des Rechts zu genießen, wahrgenommen werden kann, erklärte Xi, dass “wir dem internationalen Recht und den internationalen Regeln verpflichtet bleiben sollten, anstatt die eigene Vorherrschaft zu suchen.” Internationales Regieren, sagte er, sollte auf den “Regeln und dem Konsens beruhen, der unter uns erreicht wurde, nicht auf dem Befehl, der von einem oder einigen wenigen gegeben wird.”

Allein dieser letzte Satz würde ausreichen, um die westlichen Mächte in Aufruhr zu versetzen, die zu lange ein Monopol auf die “regelbasierte internationale Ordnung” beansprucht haben. Was sie wirklich meinen, sind ihre Regeln und ihre Ordnung. Xi sandte eine klare Botschaft, dass diese Tage vorbei sind und internationales Recht genau das bedeutet und nicht die Domäne der wenigen Reichen ist, deren Diktat in den letzten 70+ Jahren die Quelle endlosen Streits und der Anhäufung von Vorteilen für die wenigen Reichen war.

Es ist zweifelhaft, dass der Westen entweder auf Putin oder Xi hören wird, geschweige denn ihr Verhalten ändern wird. Die Welt hat sich jedoch verändert. Je eher die alten westlichen Mächte diesen Wandel erkennen und ihr Verhalten ändern, desto eher werden wir wahrscheinlich die Ziele erreichen, die sowohl Putin als auch Xi so klar formuliert haben. Die begrenzte Berichterstattung über ihre Reden im Westen verheißt nichts Gutes. Wie die zahlreichen Vereinbarungen verschiedener Nationen im eurasischen Großraum zeigen, verschwindet die alte Welt jedoch rasch. Je früher dies erkannt wird, desto sicherer wird die Welt sein.