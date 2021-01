Das WEF hat begonnen und Xi war der erste Redner und warnte vor einem neuen kalten Krieg

Am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos hielt der chinesische Präsident Xi Jinping heute Montag seine erste große öffentliche Rede seit dem Amtsantritt von Joe Biden im Weißen Haus. Er richtete seine Botschaft auf die Beruhigung der Spannungen zwischen den beiden globalen Rivalen aus und drängte auf eine Rückkehr zu „gegenseitigem Entgegenkommen“, betonte aber auch, dass Peking bereit sei, seinen eigenen Weg zu gehen.

Er betonte, dass die Nationen „ideologische Vorurteile aufgeben“ und eine gefährliche „Mentalität des Kalten Krieges“ sofort aufgeben müssten, und rief die Weltmächte auf, „dem internationalen Recht und den internationalen Regeln verpflichtet zu bleiben, anstatt der Vorherrschaft verpflichtet zu bleiben.“

„Der Unterschied an sich ist kein Grund zur Beunruhigung. Was Alarm auslöst, ist Arroganz, Vorurteile und Hass“, sagte Xi auf der Davos Agenda, nachdem die Trump-Regierung vier Jahre lang die Anti-China-Politik der Trump-Regierung auf den tiefsten Punkt seit Jahrzehnten gebracht hatte. „Konfrontation wird uns in eine Sackgasse führen.“ Es sollte angemerkt werden, dass es bisher kaum Zweifel gab, dass die Davos-Teilnehmer Trump ziemlich verachteten, und jetzt eröffnet Xi der Kommunistischen Partei Chinas in diesem Jahr die Davos-Agenda.

„Kleine Kreise zu bilden und einen neuen Kalten Krieg zu beginnen, andere abzulehnen, zu bedrohen oder zu intimisieren, mutwillig Abkopplung, Versorgungsunterbrechungen oder Sanktionen zu verhängen oder Isolation oder Entfremdung zu schaffen, wird die Welt nur in die Spaltung und sogar Konfrontation treiben“, sagte er.

Erinnern Sie sich daran, dass dies eine ähnliche Sprache ist wie seine „Warnungen“ vor zunehmender Antiglobalisierung und Protektionismus während seiner vorherigen Davos-Rede 2017, wo er sagte: „Protektionismus zu verfolgen ist wie sich in einen dunklen Raum einzuschließen. Während Wind und Regen draußen gehalten werden können, wird dieser dunkle Raum auch Licht und Luft blockieren. Niemand wird als Gewinner aus einem Handelskrieg hervorgehen.“

Außer, dass die Welt jetzt von der anhaltenden, langsam brennenden globalen Pandemie heimgesucht wird, die letztes Jahr in Wuhan, China, ihren Ursprung hatte – was die Davos Agenda 2021 zu einem zweifelhaft erhofften „großen Reset“ macht, wie die Rabobank sarkastisch witzelt:

Heute beginnt das jährliche Weltwirtschaftsforum, das dieses Mal online ist und daher niemandem 43 US-Dollar für einen Hotdog in Rechnung stellen kann. Erwarten Sie verschiedene Wiederholungen entlang des Themas „Builders‘ Bums Better“ von den sprechenden Köpfen, wie die „Great Reset“ Schrägstrich „Great Reflation“ der vor den Märkten baumelte.

Xi's main points:



– World should abandon ideological biases, co-exist in peace and stop interfering in others' domestic affairs



– Sanctions and new cold wars only push the world towards confrontation



– Vows support for WHO, WTO and Paris climate accord pic.twitter.com/JmDPOXsdZk — Stuart Lau (@StuartKLau) January 25, 2021

Xis Hauptpunkte:

– Die Welt sollte ideologische Vorurteile aufgeben, in Frieden zusammenleben und aufhören, sich in die inneren Angelegenheiten anderer einzumischen – Sanktionen und neue kalte Kriege treiben die Welt nur zur Konfrontation – Gelübde zur Unterstützung des Klimaabkommens von WHO, WTO und Paris

„Wir durchleben die schlimmste Rezession seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Zum ersten Mal in der Geschichte sind die Volkswirtschaften aller Regionen gleichzeitig hart getroffen worden…“ Xi sagte

„Trotz der Weltweiten Hilfspakete von Billionen von Dollar an Hilfspaketen ist die globale Erholung eher wackelig und die Aussichten bleiben unsicher… Die makroökonomische Unterstützung durch die Politik sollte verstärkt werden, um die Weltwirtschaft so früh wie möglich aus dem Sumpf zu ziehen“, fügte der chinesische Präsident hinzu.

Sowohl chinesische Diplomaten als auch westliche Experten haben optimistisch den „großen Reset“ angepriesen, der auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum…

The 51st #WEF plays as the “Great Reset”, aiming at recovering world economy from #COVID19 pandemic and getting global growth back on track. Looking forward to President Xi and President Ramaphosa’s speeches. https://t.co/63zzOGtkc2 — AmbCHENXiaodong (@AmbCHENXiaodong) January 25, 2021

Das 51. WEF spielt als „Great Reset“, mit dem Ziel, die Weltwirtschaft von der COVID19-Pandemie zu erholen und das globale Wachstum wieder auf Kurs zu bringen. Ich freue mich auf die Reden von Präsident Xi und Präsident Ramaphosa.

Xi: History and reality have made it clear that the misguided approach of antagonism and confrontation, be it in the form of cold war, hot war, trade war or tech war, would eventually hurt all countries' interests, undermine everyone's well-being https://t.co/lFJtIoNAAj #wef21 pic.twitter.com/ydBuIM2wxs — China Xinhua News (@XHNews) January 25, 2021

Xi: Die Geschichte und die Realität haben deutlich gemacht, dass der fehlgeleitete Ansatz des Antagonismus und der Konfrontation, sei es in Form eines kalten Krieges, eines heißen Krieges, eines Handelskrieges oder eines technischen Krieges, letztendlich die Interessen aller Länder verletzen und das Wohlergehen aller untergraben würde.

Die Vollständige Konferenz: