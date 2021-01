Das US-Justizministerium ändert die bundesstaatlichen Hinrichtungsregeln, um den Tod durch den Strang, elektrischen Stuhl, die Gaskammer & das FIRING SQUAD zu ermöglichen

Das US-Justizministerium hat die Regeln für Hinrichtungen erweitert, um eine breitere Palette von Methoden zuzulassen, einschließlich Erschießungskommandos und Elektroschocks, da fünf Bundesgefangene vor dem Tag der Amtseinführung mit der Todesstrafe rechnen müssen.

Die geänderte Regelung wurde am Freitag in das Bundesregister eingetragen und erlaubt der Regierung eine größere Flexibilität“, die Todesstrafe mit jeder Methode auszuführen, die das Gesetz des Staates vorschreibt, in dem die Strafe verhängt wurde“. Während die tödliche Injektion die gängigste Hinrichtungsmethode bleibt – und bisher die einzige, die unter den Bundesvorschriften erlaubt war – wird die neue Regelung den Staaten entgegenkommen, die alternative Methoden erlauben, einschließlich Tod durch Stromschlag, Stickstoffgas, Erhängen oder Erschießungskommando.

Die vorgeschlagene Regeländerung wurde ursprünglich im August veröffentlicht – wobei das Justizministerium nur 30 Tage lang öffentliche Kommentare akzeptierte, die Hälfte des normalerweise vorgesehenen Zeitraums – und passierte Anfang dieses Monats eine Überprüfung durch das Weiße Haus, wie ProPublica berichtet, die als erste über die geänderte Regelung berichtete.

Während fünf Bundesgefangene derzeit für die Hinrichtung vorgesehen sind, bevor Präsident Donald Trump Ende Januar aus dem Amt scheidet, wird die Regeländerung voraussichtlich keine Auswirkungen auf ihre Fälle haben, da jeder von ihnen bereits für die tödliche Injektion vorgesehen ist.

Bevor Trump an die Macht kam, wurde die letzte bundesstaatliche Hinrichtung im Jahr 2003 durchgeführt – Louis Jones, wurde wegen Mordes und Entführung verurteilt – aber die aktuelle Regierung hat den Brauch wiederbelebt. Die Regierung hat bisher im Jahr 2020 die Todesstrafe für 13 Insassen genehmigt, einschließlich der fünf noch in Haft befindlichen, die alle in den letzten sechs Monaten genehmigt wurden. Obwohl die Regierungen der Bundesstaaten routinemäßig jedes Jahr Häftlinge zum Tode verurteilen, sind Hinrichtungen auf Bundesebene weitaus seltener. Seit 1927 gab es insgesamt nur 45 Hinrichtungen, so das Bureau of Prisons.

Der designierte Präsident Joe Biden hat geschworen, die Todesstrafe für Verbrechen auf Bundesebene abzuschaffen und sagte, dass seine Regierung keine Hinrichtungen genehmigen wird, was bedeutet, dass die Regeländerung vom Freitag möglicherweise nie in die Praxis umgesetzt wird. Diese Haltung spiegelt die wachsende Forderung der Demokraten wider, die Todesstrafe komplett abzuschaffen, da sie als grausam und archaisch gilt.