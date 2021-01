Das Scannen des digitalen Gesundheits-QR-Codes wird für Fahrgäste von Ride-Hailing-Diensten in Peking zur PFLICHT

Die Nutzung eines Ride-Hailing-Dienstes in Peking, wie Uber oder Didi Chuxing, wird nicht möglich sein, ohne Ihren Gesundheits-QR-Code zu scannen, sagten die städtischen Behörden inmitten eines Anstiegs der Covid-19 Fälle in der nahe gelegenen Provinz Hebei.

Ab heute Montag werden die Fahrer in der Lage sein, den Service für diejenigen zu verweigern, die sich weigern, ihre QR-Codes zu zeigen und zu scannen, berichtete die staatliche Zeitung Global Times.

Das farbbasierte Gesundheits-QR-Code-System wurde im Februar in Peking und mehr als 100 anderen Städten eingeführt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, das erstmals vor mehr als einem Monat in Chinas Wuhan aufgetreten war.

Die App generiert automatisch einen Code für den Benutzer. Ein „grüner“ bedeutet, dass er sich in der Hauptstadt frei bewegen kann, während „gelbe“ und „rote“ Codes Selbstisolierung oder überwachte Quarantäne erfordern.

Die Farbcodes sind bereits Teil des täglichen Lebens in Peking geworden, da sie unter anderem für das Betreten von Restaurants und Einkaufszentren sowie für den Kauf von Flug- und Bahntickets erforderlich sind. Mehr als 29 Millionen Menschen haben sich für die Gesundheitscode-App angemeldet, so die Behörden im Juni, das sind mehrere Millionen mehr als die Gesamtbevölkerung Pekings.

Das System wurde trotz Bedenken über die Privatsphäre und Befürchtungen, dass Fehler dazu führen könnten, dass gesunde Menschen eingeschränkt werden, eingeführt. Es erschwerte auch das Leben für ältere Menschen, die nicht immer so technikaffin sind wie jüngere Generationen.

Peking hat kürzlich seine Covid-19-Beschränkungen verschärft, nachdem ein neuer Cluster des Virus in Hebei, der Provinz, die die Hauptstadt umgibt, entdeckt wurde. Von den 69 neuen Coronavirus-Fällen, die am Sonntag in China gemeldet wurden, waren 46 in Hebei.