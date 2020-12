Das Imperium verdoppelt den Einsatz: Die Open Society Foundations werden nun von Lord Malloch Brown geleitet

Die Hybris des Imperiums hat mich immer schockiert und beeindruckt.

Ich meine, man braucht wirklich Eier, um mit einer Prostituierten erwischt zu werden und statt sich bei seiner Frau zu entschuldigen, der Nutte stattdessen einen neuen Pelzmantel zu kaufen und sie bei einer öffentlichen Veranstaltung vorzuführen.

So geschehen bei George Soros‘ langjährigem Busenfreund Lord Mark Malloch Brown, der, nachdem er als führende Kraft hinter der Software aufgedeckt wurde, die von den berüchtigten Dominion-Voting-Systemen über Smartmatic verwendet wurde (die ihre Betriebssysteme über Sequoia Inc. an Dominion übergaben), nun zum Präsidenten von Soros‘ globalen Open Society Foundations ernannt wurde.

Was ist die Logik hinter einer solchen Entscheidung?

Ganz einfach: Wenn diese Personen wirklich der Verbrechen, die ihnen vorgeworfen werden, schuldig wären, warum würden sie sich dann so unapologetisch in der Öffentlichkeit verhalten? Um so selbstbewusst zu sein, müssen sie doch unschuldig sein. Es mag übertrieben simpel klingen, aber diese Formel hat sich in den letzten Jahren als äußerst effektiv erwiesen.

Das ist eine Lektion, die Sir Kim Darroch (ehemaliger britischer Botschafter in den USA 2016-2019) erst vor ein paar Monaten gelernt hat. Nachdem er in seiner Mission gescheitert war, „die Zone“ mit britischen Geheimdienstmitarbeitern zu überschwemmen, um Trumps Wahrnehmung der Realität zu beeinflussen, fand sich Sir Kim als Lord und Peer auf Lebenszeit für geleistete Dienste geehrt, anstatt etwas in der Nähe einer Zurechtweisung für „die Überschreitung der Grenzen seiner Stellenbeschreibung“ zu sehen, wie man erwartet hätte.

Die Verdoppelung des Wetteinsatzes jener Deep State-Agenten wie Comey, Brennan und Clapper, die, nachdem sie dabei erwischt wurden, wie sie künstlich eine erfundene Lüge in die Welt setzten, um die Wahlen von 2016 unter Russiagate zu delegitimieren, immer verrückter und lauter in ihrer Befürwortung von Trumps Loyalität zum Kreml wurden.

Aber das ist eine alte Formel, die nicht mit Trump erfunden wurde. Ertappt beim Waschen von Drogengeld, HSBC? Kein Problem. Zahlen Sie ein paar Dollar Strafe, warten Sie ein bisschen, dann tun Sie es wieder, aber in größerem Stil. Bei der Orchestrierung einer farbigen Revolution in Georgien erwischt? Kein Problem. Machen Sie einfach eine weitere in der Ukraine. Was passiert, wenn Ihre georgische farbige revolutionäre Marionette einen Krieg mit Russland beginnt und aus seinem eigenen Land fliehen muss, um einer Inhaftierung wegen Korruption zu entgehen?

Zurück zum Soros-Brown-Liebesbeziehung

Trotz dieser Wahrheiten muss ich zugeben, dass mich die Bekanntgabe des Aufstiegs von Lord Malloch Brown zum Präsidenten von Soros‘ Open Society Foundations am 4. Dezember doch überrascht hat.

Zu wissen, dass Dominion Voting Systems seine Büroräume mit Soros‘ Tides Foundation in Toronto, Kanada, teilt, war ziemlich schlimm. Zu wissen, dass Dominion-Führungskraft Eric Koomer auf Soros-verbundenen Antifa-Organisationszoom-Anrufen erwischt wurde, als er öffentlich verkündete, er habe dafür gesorgt, dass Trump nicht gewinnen würde, war auch schlecht. Die Integration der Abstimmungssysteme von Dominion in eine Soros-Operation namens Delian Project der Clinton Foundation zu sehen, sah nicht gut aus.

Wenn es um Soros / Malloch Brown-Charaktere geht, die in Bidens aufstrebender Verwaltung tätig sind, sind Peter Neffenger, Senior Fellow des Atlantic Council, in die aktuelle Putschoperation verwickelt, die als US-Chef von Smartmatic fungiert. Weitere mit Soros-Malloch Brown verbundene Mitarbeiter sind Jake Sullivan, Mitglied der International Crisis Group, als Bidens Wahl für den Nationalen Sicherheitsberater Neera Tanden (Leiter des von Soros finanzierten Zentrums für amerikanischen Fortschritt), der das Büro für Verwaltung und Haushalt des Weißen Hauses leiten wird Wir vergessen Anthony Blinken – langjähriger Freund des Präsidenten der International Crisis Group, Robert Malley, und Sohn des Vertrauten von Soros, Donald Blinken (dessen Archiv der Open Society von Donald und Vera Blinken in Ungarn als ständige Erinnerung dienen sollte).

Doch trotz ihrer jahrzehntelangen Zusammenarbeit und Hingabe an die Sache der Zerstörung souveräner Nationalstaaten, wie ich in meinem vorherigen Bericht skizziert habe, haben Soros und Malloch Brown keine Anstrengungen unternommen, sich inmitten der aktuellen Welle von Kontroversen über die Farbrevolution in den USA zu trennen, sondern haben diese drastisch erhöht.

Bei der Ankündigung der Machtübergabe von Open Society Präsident Patrick Gaspard an Brown, verkündete die Open Society Website:

„Patrick Gaspard hat seine Entscheidung bekannt gegeben, zum Ende des Jahres als Präsident zurückzutreten. Während seiner dreijährigen Amtszeit sah er sich mit bedeutenden Bedrohungen für offene Gesellschaften auf der ganzen Welt konfrontiert, darunter der Aufstieg autoritärer Regime und die weltweite Verbreitung des COVID-19-Virus. Unter seiner fähigen Führung sind die Open Society Foundations stärker als je zuvor hervorgegangen.

Sein Nachfolger als Präsident wird Mark Malloch-Brown, der ehemalige stellvertretende UN-Generalsekretär und britische Minister, der derzeit im Global Board der Foundations sitzt. Malloch-Brown wird das Amt zum 1. Januar übernehmen.“

Soros kommentierte die Präsidentschaft von Lord Malloch-Brown wie folgt: „Mark ist mit der Arbeit von Open Society bestens vertraut und teilt meine Vision von einer politischen Philanthropie, die fokussiert und auf die Zukunft vorbereitet ist.“

Was diese Globalisten fürchten

Die wirklichen Bedrohungen für ihre gemeinsame Vision einer „offenen Gesellschaft“ (Code für die „technokratische Weltordnung nach dem Nationalstaat, die von einer malthusianischen Meisterklasse geführt wird“) wurden sowohl von Lord Malloch Brown als auch von Soros mehrfach aufgezählt. Da der derzeitige weltweite Kampf zwischen Oligarchen und Patrioten von Great Reset mit einem Anstieg von Fehlinformationen und Psy-Ops zusammenfiel, die versucht haben, die USA in eine Kriegshaltung mit China zu bringen, ist es ein guter Moment, daran erinnert zu werden, was diese Befürchtungen sind .

In seiner Rede vom Juni 2020, in der er für eine Weltregierung warb, erklärte Lord Brown: „In der weiten Welt ist eine autoritärere Form der Regierung die neue Mehrheit. Es ist nicht China allein. Diese „neue Mehrheit“ umfasst Führer, die durch die Wahlurne an die Macht gekommen sind, und solche, die das nicht getan haben, die aber alle eine Vorliebe für eine nationalistische Außenpolitik, die Schwächung der inneren Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit teilen“.

Bei einer anderen Veranstaltung ein paar Monate später warnte Lord Malloch Brown, dass die Vereinten Nationen von autoritären Nationalstaaten wie Russland und China unterwandert worden seien. Seine Lösung? Neue transnationale Operationen schaffen, die „den UN-Sicherheitsrat umgehen“. Offenbar sind nur die der offenen Gesellschaft wohlgesonnenen NGOs aufgeklärt genug, um die globale Politik zu diktieren.

In seiner Davos-Rede vom 23. Januar 2020 hatte George Soros zwei Bösewichte ins Visier genommen und sein Verständnis der zwei größten Bedrohungen für die „offene Gesellschaft“ dargelegt: #1) Xi Jinpings China und #2: Donald Trumps USA.

In dieser Rede erklärte Soros: „Bedauerlicherweise scheint Präsident Trump einen anderen Kurs zu verfolgen: Zugeständnisse an China machen und den Sieg verkünden, während er seine Angriffe auf die Verbündeten der USA erneuert. Dies ist geeignet, das Ziel der US-Politik zu untergraben, Chinas Missbräuche und Exzesse zu zügeln.“

Zu der Zeit, als Soros sprach, hatte das Handelsabkommen zwischen den USA und China seine erste Phase begonnen, die darauf abzielte, Chinas Kauf von in den USA hergestellten Waren im Wert von 200 bis 300 Milliarden US-Dollar sicherzustellen. Während dieser hoffnungsvollen Tage der Zusammenarbeit verstand Präsident Trump viel besser als jetzt, da mehr als 10 Monate COVID-Wahnsinn und Anti-China-Psy-Krieg seine Unterstützungsbasis überflutet haben und die endgültige Erholung der US-Fertigung von guten Beziehungen zu China abhing. Trumps frühe Unterstützungsworte für Xi Jinping, als COVID neu auf die Bühne kam und den chinesischen Führer als „meinen Freund“ bezeichnete, waren echte Aussichten, die Soros, Malloch Brown, zum Teufel erschreckten (ganz zu schweigen von Soros ‚rechtem Doppelgänger Steve Bannon, der wurde in den letzten Jahren als falsche Opposition eingesetzt.)

USA-China-Synergie ist die größte Bedrohung für eine Banker-Diktatur

Tatsache ist, dass die riesigen Märkte, die durch Chinas „Belt and Road“-Initiative geschaffen werden, wichtige Nachfragezonen für die US-Produktion und lebenswichtige Energie für langfristiges großes Denken bieten, wie es die USA seit den Tagen von John F. Kennedy nicht mehr gesehen haben. Chinas Führung in der multipolaren Allianz an der Seite Russlands hat nicht nur eine Grundlage für ernsthaften Widerstand gegen die unipolare Agenda geschaffen, sondern auch zum ersten Mal seit Jahrzehnten die multipolaren außenpolitischen Traditionen wiedererweckt, die einst für die USA emblematisch waren und über die ich hier und hier und hier und hier ausführlich geschrieben habe.

Diese offensichtliche Synergie zwischen den beiden „autoritären“ Staaten Xis China und Trumps USA war und ist die größte Angst jener Technokraten, die die Nationalstaaten auf dem Altar der grünen Dekarbonisierungspläne, der Weltregierung und der nicht enden wollenden asymmetrischen Kriege kastrieren wollen, um sicherzustellen, dass solche interzivilisatorischen Kooperationsprojekte wie die Neue Seidenstraße unter „Teile und herrsche“-Strategien sabotiert werden. Sicherlich sprechen diese Technokraten manchmal gut von China, aber ich versichere Ihnen, dass das Einzige, was sie bewundern, Chinas zentralisierte Kontrollen und Überwachungsinfrastruktur sind, die sie gerne anwenden würden, um jene demokratisch gesinnten Nationen des Westens zu kontrollieren, die sie zu beherrschen versuchen. Alles, was China tut, was mit Armutsbekämpfung, groß angelegter Infrastrukturentwicklung, Förderung der Vollspektrumsökonomie im Ausland, Win-Win-Diplomatie, souveräner Bankenkontrolle, Massenbildung und kreativen Grenzsprüngen in der Wissenschaft zu tun hat, wird als bedauerlich und nur wert, zerstört zu werden, angesehen.

Das ist es, was den Zusammenbruch des patriotischen strategischen Denkens der USA unter einer „Anti-China“-Weltanschauung so tragisch und gefährlich macht. Bei all ihrer mutigen Arbeit, die den Wahlbetrug und den seit 4 Jahren andauernden Putschversuch von Russia Gate aufgedeckt hat, haben US-Patrioten wie Sydney Powell, Michael Flynn und sogar Trump selbst eine Tendenz gezeigt, auf vereinfachende Argumentationslinien hereinzufallen, die versuchen, die kausale Hand des britischen Geheimdienstes abzulenken und stattdessen eine kombinierte Auswahl von sekundären/tertiären reaktiven Spielern wie Iran und China als die ultimativen Bösewichte der Geschichte zu beschuldigen.

Wenn die Leute vielleicht ein wenig ernsthafter über die Schaffung und den Schutz solcher asiatisch-wissenschaftlicher Outfits wie Falun Gong durch die CIA nachdenken würden, deren in den USA ansässiger Führer glaubt, dass er ein Messias ist, und der die Epoch Times kontrolliert, dann wären sie vielleicht ein wenig vorsichtiger, wenn es darum geht, jedes Stück Information zu akzeptieren, das wie ein geistiges trojanisches Pferd in ihre Köpfe geschleust wird.

Vielleicht würden diese Patrioten auch erkennen, dass die Ausweisung von Falun Gong aus China im Jahr 1997 eher auf die Rolle des Outfits bei dem Versuch zurückzuführen war, eine Farbrevolution ähnlich der russischen Weißen Revolution von 2010 anzuführen und nicht auf die Angst der KPCh vor der Verbreitung von „Mitgefühl, Wohlwollen und Freundlichkeit“. Sie könnten auch erkennen, dass Soros/CIA Freedom House’s Unterstützung für Falun Gong mit Bannons eigener Zusammenarbeit mit der gleichen Organisation verzahnt, was beide scheinbaren „Feinde“ in direkte Synergie bringt. Bannons Aufrufe zur „Vereinigung der globalen christlichen Rechten“ unter seinem Dignitas Humanitae Institut (verbunden mit den höchsten Rängen des europäischen schwarzen Adels) unter einer einheitlichen Front, um sich auf den Krieg mit der chinesischen Zivilisation und dem Islam vorzubereiten, ist nur eine Neuverpackung der neokonservativen Kampf der Kulturen-Doktrin, die seit Jahrzehnten von Soros‘ menschenfeindlicher Marke des Globalismus abgespielt hat.

Was ist die Lehre, die man aus all dem mitnehmen kann?

Liebe deine Nation, und wenn Sie amerikanisch sind, dann verteidigen Sie die Präsidentschaft von der Art von Kriechern wie Soros, Mark Malloch Brown und Bannon. Aber denken Sie daran, dass die kausale Hand hinter der Subversion der Republik (oder was auch immer Nationalstaat Sie leben könnte) ist die gleiche Hand, die verzweifelt versucht, China zu zerstören, und diese gleiche Hand kann nur abgehackt werden, sobald patriotische Amerikaner und patriotische Chinesen beginnen, zusammen zu arbeiten.