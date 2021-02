Das Biden-Regime wird Amerikas erste totalitäre Regierung sein

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Es ist unvermeidlich. Die Presstituierten haben konservative amerikanische Trump-Unterstützer als „systemische Rassisten“ auserkoren, als „MEGA-Terroristen“, „Feinde der Demokratie“ und „weiße, rechtsextreme Unterdrücker“.

Wie das Personal von Biden enthüllt, ist das Regime voller Leute, die gegen weiße Nichtjuden feindlich gesinnt sind. Das „Gesetz gegen inländischem Terrorismus“ macht den 1. Verfassungszusatz zunichte, indem Abweichung von der kontrollierten Meinung kriminalisiert wird.

Ich bin nicht der Einzige, der das erkennt. Hier Tulsi Gabbard, die letzte ehrliche Demokratin. Sie sagt uns, dass das Gesetz gegen inländischen Terrorismus „ein Anschlag auf nahezu die Hälfte des Landes ist“:

„Dies ist eine Frage, die alle Demokraten, Republikaner, Unabhängige und Libertäre extrem beunruhigen sollte, vor allem weil wir nicht raten müssen, wohin das führt und wo es endet. Nach welchen Charakteristika suchen wir, wenn wir dieses Profil eine potentiellen Extremisten erstellen, wonach suchen wir? Nach religiösen Extremisten? Reden wir von Christen, evangelischen Christen, was ist ein religiöser Extremist? Ist es jemand, der für das Leben ist?

Der Verfassungsrechtler John W. Whitehead sieht es:

„Schaut und seht: wir werden alle Feinde des Staates werden.“

Der ehrliche Journalist Glenn Greenwald sieht es:

„Die letzten beiden Wochen haben eine Welle neuer inländischer Polizeibefugnisse und eine Rhetorik im Namen des Kampfs gegen „Terrorismus“ gebracht, die eine Kopie vieler der schlimmsten Exzesse im ersten Krieg gegen den Terror sind, der vor fast 20 Jahren begann. Dieser Neue Krieg gegen den Terror – einer, der dem Namen nach von Anfang an inländisch ist und ausdrücklich dem Zweck dient, „Extremisten“ und „inländische Terroristen“ unter den amerikanischen Bürgern auf US-Boden zu bekämpfen – spiegelt den ganzen Haufen historisch bekannter Gefahren, wenn Regierungen, die die von den Medien geschürte Angst und Gefahr ausbeuten, sich selbst mit der Macht ausstatten, Informationen, Debatte, Meinungen, Aktivismus und Protest zu kontrollieren.“

Die einzigen Menschen, die das nicht erkennen, sind die hirngewaschenen Amerikaner, die die Demokraten wählten. Diese indoktrinierten Menschen denken vielleicht, dass sie ihre überlegene Moral demonstrieren, indem sie sich mit unterdrückten Farbigen gegen ihre eigene Rasse stellen. Aber hätten sie „Das Heerlager der Heiligen“ von Jean Raspail gelesen, dann wüssten sie, dass sie ebenfalls „systemische Rassisten“ und „Unterdrücker“ sind.

Selbst eine Handvoll Kongressmitglieder, die glauben oder so tun als würden sie glauben, dass „weiße, nationalistische“ Trump-Unterstützer das Kapitol angegriffen haben, glauben, dass wir in eine totalitäre Existenz treiben:

„Während viele vielleicht in den erweiterten nationalen Sicherheitsbefugnissen nach diesem Angriff Trost finden, müssen wir betonen, dass wir schon einmal da waren und gesehen haben, wohin dieser Weg führt. Unsere Geschichte ist voll mit Beispielen an Initiativen, die als notwendig im Kampf gegen Extremismus verkauft wurden, die sich rasch in Werkzeuge entwickelt haben, die Menschen- und Bürgerrechte des amerikanischen Volkes massenhaft zu verletzen… Die nationalen Sicherheitsbefugnisse der Regierung wieder einmal auf Kosten der Menschen- und Bürgerrechte auszuweiten, würde nur dazu dienen, unsere Demokratie weiter zu unterminieren, nicht zu schützen.“

Zu spät erkennen Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar und ihresgleichen, dass niemand in einem Polizeistaat sicher ist. Im stalinistischen Russland waren nicht einmal die Helden der bolschewistischen Revolution sicher, die Mitglieder im Politbüro waren. Bucharin selbst wurde in einem Schauprozess hereingelegt und exekutiert.

Sämtliche Elemente eines Polizeistaats sind jetzt im Denken und in den Büros des FBI institutionalisiert. Wie John Whitehead schreibt, wenn du deine verfassungsmäßigen Rechte ausübst, etwa Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Waffenbesitz oder einen richterlichen Beschluss, was dein Recht ist, bevor man durchsucht wird, dann hast du dich für die Terrorismus-Beobachtungsliste der Regierung qualifiziert.

Man kann als „inländische Terrorismus-Gefahr“ gelistet werden, wenn man „Verschwörungstheorien“ befürwortet, das heißt, wenn man von der offiziell kontrollierten Meinung abweicht.

Wie Whitehead deutlich macht, muss ein Amerikaner nicht länger ein Verbrechen begehen, um verhaftet und angeklagt zu werden. Whitehead berichtet, dass die Terrorismusbekämpfungsabteilung des FBI „inländische Terrorismusgefahren in vier Hauptkategorien einteilt: rassistisch motivierten gewalttätigen Extremismus, Extremismus gegen die Regierung/Behörden, Tierrechts- und Umweltextremismus, und Abtreibungsextremismus.“ Festnahme und Inhaftierung allein auf Verdacht – selbst die Exekution nur auf Verdacht, ohne ordentliches Verfahren – sind jetzt in den USA Teil der Praxis.

Es sind nicht nur die Vereinigten Staaten, die diesem Totalitarismus verfallen sind. Es ist das Schicksal der gesamten westlichen Welt. In keinem westlichen Land repräsentiert die Regierung das Volk. In Schweden, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien repräsentieren die Regierungen einwandernde Invasoren. Jeder mit französischer, italienischer, britischer, deutscher, schwedischer Ethnie, der denkt, dass sich ein Land durch seine Ethnie, Sprache, Geschichte und Bräuche definiert, wird als Neo-Faschist betrachtet. Jeder Bürger eines europäischen Landes, der an nationale Souveränität glaubt, wird als nationaler Rassist gebrandmarkt. Anführer nationaler Ethnien, etwa Marine Le Pen, werden dämonisiert und verfolgt.

Der Gedanke an einen „freien Westen“ wurde ad absurdum geführt.

Das soziale Kreditsystem Chinas ist beängstigend, aber weniger beängstigend als das, was in den Vereinigten Staaten in Bewegung gesetzt wurde. Es gab eine Revolution von oben, und sie wird durchgesetzt, indem die Macht des Staates gegen das Individuum benutzt wird.