Covid-Maßnahmen: Selbstmordrate von Jugendlichen schießt in die Höhe

childrenshealthdefense.org: Junge Menschen sind vielleicht am wenigsten von COVID betroffen, aber die Auswirkungen von Abriegelungen und Schulschließungen haben zu einem alarmierenden Anstieg von Selbstmorden unter Kindern und Jugendlichen geführt.

Fast ein Jahr nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie ist eine der schlimmsten Folgen möglicherweise nicht direkt durch das Virus verursacht, sondern eher durch Schulschließungen, Isolierung und Abriegelungsmaßnahmen, die die Selbstmordrate unter Kindern in den USA und anderen Ländern in die Höhe schnellen ließen.

Seit die Pandemie im März 2020 begann und die Schulen ihre Türen schlossen, haben Berichte über Selbstmordgedanken, -versuche und Hilferufe unter Kindern landesweit deutlich zugenommen, wie zahlreiche Studien und Medienberichte belegen.

Wie die New York Times Anfang des Monats berichtete, wurden zwischen dem 16. März und dem 31. Dezember 2020 in Clark County, Nevada, 18 Selbstmorde gemeldet – mehr als das Doppelte dessen, was der Bezirk im Jahr zuvor erlebt hatte. Der Schulbezirk Clark County erhielt außerdem mehr als 3.100 Warnungen über ein Frühwarnsystem, das der Bezirk im Juli eingerichtet hatte, um die psychischen Erkrankungen seiner Schüler zu überwachen.

“Als wir anfingen, den Anstieg der Kinder zu sehen, die sich das Leben nahmen, wussten wir, dass es nicht mehr nur die COVID-Zahlen waren, auf die wir schauen mussten”, sagte der Superintendent des Bezirks Clark County, Jesus Jara, der Times.

In der texanischen Metropolregion analysierten Forscher die Ergebnisse von 12.827 Teenagern, die ein Suizidrisiko-Screening absolvierten, und fanden heraus, dass 3,5 % der Untersuchten über Suizidgedanken oder -verhaltensweisen berichteten.

Eine nationale Umfrage unter 1.000 derzeit eingeschriebenen High-School- und College-Studenten, die gemeinsam von zwei Organisationen durchgeführt wurde – Chegg.org, einer nationalen Gruppe für Interessenvertretung, Fundraising und Studentenforschung, und der Born This Way Foundation, die sich auf die Unterstützung der emotionalen und geistigen Gesundheit von Jugendlichen konzentriert – ergab, dass 5 % der Studenten angaben, während der Pandemie einen Selbstmordversuch unternommen zu haben.

Ein kürzlich erschienener Artikel der Washington Post hob die Auswirkungen der Pandemie auf den bereits alarmierenden Suizidtrend unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen hervor, der zwischen 2007 und 2018 um 56 % gestiegen ist.

Laut einer Umfrage der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vom August 2020 zu den Auswirkungen der Pandemie auf die mentale und emotionale Gesundheit berichteten die jüngsten Befragten, dass sie die höchsten Raten an Angstzuständen, Depressionen und anderen psychischen Gesundheitsproblemen aufweisen. Drei von vier Befragten gaben an, mit mindestens einem psychischen Problem zu kämpfen, so die CDC.

Dies deckt sich mit einem Bericht der CDC vom November, der die Besuche in der Notaufnahme bei Kindern unter 18 Jahren während der Pandemie analysierte. Die Ergebnisse zeigten, dass, obwohl die Zahl der Notaufnahmebesuche insgesamt im Jahr 2020 zurückging, die Zahl der Besuche im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit zunahm. Daten, die vom National Syndromic Surveillance Program der CDC vom 1. Januar bis zum 17. Oktober 2020 analysiert wurden und mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 verglichen wurden, zeigten einen 31-prozentigen Anstieg der psychischen Gesundheitsprobleme bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren.

Ein Artikel von NPR beleuchtet die Ergebnisse der CDC. Die Ärzte sehen nicht nur mehr Besuche in der Notaufnahme für psychische Gesundheitsprobleme, sondern mehr Kinder warten in den Notaufnahmen auf eine stationäre Behandlung. Dies ist auf den Mangel an ambulanten Diensten während der Pandemie, einen Mangel an Psychiatern und Therapeuten, die für die Arbeit mit Kindern ausgebildet sind, und Schulschließungen zurückzuführen. Selbst wenn ein Kind versorgt werden kann, ist es möglicherweise nicht in der Lage, eine Nachsorge in der Nähe seines Zuhauses zu erhalten, sagte Dr. C.J. Glawe, der die psychiatrische Krisenabteilung am Nationwide Children’s Hospital in Columbus, Ohio, leitet, gegenüber NPR.

Die Autoren eines Briefes an die Elsevier Public Health Emergency Coalition, der einige der neuesten Forschungsergebnisse über die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit zusammenfasst, weisen darauf hin, dass die Pandemie die Schüler vom Klassenzimmer und dem Zusammensein mit ihren Freunden nach draußen in die Abgeschiedenheit und Isolation in ihren Häusern getrieben hat. Die Kinder besuchen jetzt den Unterricht online und verbringen den Rest ihrer Zeit vor dem Fernseher oder im Internet. Viele mussten den Sport, den Abschlussball und die Abschlussfeier absagen, haben geliebte Menschen durch die Krankheit verloren und stehen vor unangemessenem Stress und Ungewissheit über ihre Zukunft.

Der kumulative Effekt all dieser Verluste kann zu psychosozialen Problemen führen, wie z.B. Internetsucht, geringeres Selbstwertgefühl und geringes Interesse an körperlichen Aktivitäten”, so die Autoren und fügen hinzu, dass Cybermobbing und Angstzustände während der Nutzung von Social-Networking-Plattformen ebenfalls ihren Tribut für die psychische Gesundheit gefordert haben”.

Die Medien nehmen dies zur Kenntnis. Wie die New York Times berichtete, hat sich ein 14-jähriger Junge in Maryland umgebracht, weil er “aufgegeben” hatte, als sein Schulbezirk im Herbst nicht öffnete. Ein 11-jähriger Junge erschoss sich während einer Zoom-Klasse, und ein Teenager in Maine erlag der Isolation der Pandemie. Anthony Orr, 18, fuhr sein Auto auf einen Parkplatz und beendete sein Leben im August, nachdem er ein gestörtes Abschlussjahr erlebt hatte.

Jara erzählte der Times, dass das jüngste Opfer in Clark County, das erst 9 Jahre alt war, eine Notiz hinterließ, auf der stand, dass er nichts mehr zu erwarten habe.

Als die Schulen im Herbst nicht öffneten, begannen die Eltern sich zu äußern. Brad Hunstable sagte der Washington Post, er glaube, dass COVID seinen Sohn getötet habe, indem er ihn zu dem Punkt getrieben habe, an dem er eine “impulsive Tat begangen habe, die er nicht zurücknehmen konnte.” Seine Schule hatte geschlossen, er konnte keinen Sport treiben und seine einzige Verbindung zu Freunden war durch ein Spiel namens Fortnite. Hunstable forderte andere Eltern auf, mit ihren Kindern offen über psychische Gesundheit zu sprechen und gründete eine gemeinnützige Organisation, die Schulen dazu ermutigt, dasselbe zu tun.

Laut der WashingtonPost sind einige Eltern und Experten besorgt, dass die Schulbezirke nicht genug tun, um die Schüler zu erreichen, dass nicht genug Mittel in die psychische Gesundheit fließen und dass die Regierung diese “Nebenwirkung” der Pandemie nicht ernst nimmt.

Obwohl die Statistiken für das Jahr 2020 noch nicht vorliegen, vermuten Fachleute, dass die steigende Selbstmordrate bei Kindern darauf zurückzuführen ist, dass sie keinen Zugang zu psychischen Gesundheitsdiensten in den Schulen haben, dass Schulen geschlossen werden, dass Hoffnungslosigkeit herrscht, dass Angst und Stress zunehmen und dass die Schüler sich von ihren Mitschülern abgekoppelt fühlen.

Andere Länder mit strikten Schulschließungen verzeichnen einen ähnlichen Anstieg der Selbstmorde. LaCorte News berichtete, dass Ian Hickie, Australiens ehemaliger Gesundheitsbeauftragter und Leiter des Brain and Mind Centre, prognostizierte, dass die Zahl der jährlichen Todesfälle durch Selbstmord in Australien von 3.000 auf bis zu 4.500 ansteigen wird, wobei junge Menschen fast die Hälfte dieser Zahl ausmachen.

In Großbritannien waren Selbstmord und Verletzungen oder Vergiftungen mit unbestimmter Absicht vor der Pandemie die führende Todesursache sowohl für Männer als auch für Frauen im Alter von 20 bis 34 Jahren, so ein Bericht des Office for National Statistics für die Jahre 2001 bis 2018.

“Selbstmord ist bereits die führende Todesursache bei jungen Menschen in England”, sagte Ellen Townsend, Psychologieprofessorin an der Universität Nottingham, gegenüber dem Express, “und wir müssen jetzt Prioritäten setzen, um weitere Tragödien zu verhindern. Die politischen Entscheidungsträger müssen das Richtige für die Kinder tun und sie so schnell wie möglich wieder in die Normalität zurückbringen…”

Townsend fügte hinzu, dass die Einsamkeit durch englische Lockdowns genauso gesundheitsschädlich ist wie Rauchen und Fettleibigkeit und in direktem Zusammenhang mit Selbstmordgedanken steht.

Sie sagte, die “Generation Lockdown” werde noch jahrelang unnötig leiden. “Es ist unbestreitbar, dass junge Menschen in dieser Krise einen überwältigenden Schaden für ihre psychische Gesundheit erleiden.”