Covid-Massen-Impfung: FEMA bittet Pentagon um Unterstützung

dailymail.co.uk: Die Federal Emergency Management Agency (FEMA) hat das Department of Defense (DoD) gebeten, bei der Durchsetzung der Coronavirus-Impfung zu helfen. Der oberste Sprecher des Pentagon gab am 24. Januar bekannt, dass es eine Anfrage von der FEMA erhalten habe, bei der Verabreichung von COVID-19-Impfdosen zu helfen. Die Anfrage der FEMA nach Unterstützung kam im Einklang mit dem Ziel von Präsident Joe Biden, täglich 1,5 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus zu verabreichen.

Pentagon-Pressesprecher John Kirby sagte am 24. Januar, dass das Verteidigungsministerium die Anfrage der FEMA erhalten hat. Er fügte hinzu, dass das Pentagon die Anfrage auswertet und welche Art von Unterstützung bereitgestellt werden kann. “Angesichts der Bedeutung der Anfrage, wird es dringend, aber sorgfältig überprüft werden”, bemerkte Kirby. Er fügte hinzu, dass “das DoD verpflichtet ist, so viel wie möglich zu tun, um die Bemühungen der gesamten Regierung gegen COVID-19 zu unterstützen”, ein Gefühl, das zuvor von Verteidigungsminister Lloyd Austin ausgedrückt wurde.

Das Pentagon machte keine näheren Angaben darüber, wie die militärischen Bemühungen aussehen würden und wie viele Truppen eingesetzt werden könnten. Aber in einer späteren Pressekonferenz sagte Kirby, dass wahrscheinlich sowohl aktive als auch Reservesoldaten der Nationalgarde eingesetzt werden. Die Gardisten werden “helfen, eine Vielzahl von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Coronavirus durchzuführen, einschließlich … mehr Schüsse in die Arme der Menschen zu bekommen”, so der Sprecher.

In der Zwischenzeit sagte der Stabschef des Weißen Hauses, Ron Klain, dass das Pentagon 10.000 Truppen zur Verfügung stellen und dabei helfen wolle, 100 Impfzentren im ganzen Land zu eröffnen. Allerdings sagte er den CBS Evening News, dass die FEMA möglicherweise mit begrenzten Impfstoffdosen arbeiten muss, die von Fabriken produziert werden. “Die Produktion der Fabriken, in denen der Impfstoff hergestellt wird … ist ein begrenzender Faktor, den wir einfach [weiter] jede Woche durcharbeiten müssen,” sagte Klain.

Die Bitte der FEMA um Unterstützung kam inmitten des Einsatzes von mehr als 200 Millionen Bodenpersonal der Agentur zur Unterstützung der Massenimpfung in acht Staaten.

Während einer Pressekonferenz am 25. Januar sagte COVID-19 Response Coordinator Andy Slavitt, dass die Katastrophenschutzbehörde “Schritte unternimmt, um den Prozess der Impfstoffverabreichung zu beschleunigen.” Er sagte Reportern: “Auf Anweisung des Präsidenten hat die FEMA ihre Unterstützung für Staaten, Stämme und Territorien für Impfstellen erhöht.”

Slavitt erläuterte die Schritte, die die FEMA unternommen hat, um das Massenimpfungsprogramm der Biden-Administration zu erleichtern. Dazu gehörten die Bereitstellung von fast 1 Milliarde Dollar zur Unterstützung von Impfstellen in den Staaten, der Einsatz von “mehr Impfärzten … um das Tempo der Impfungen zu erhöhen” und die Entsendung von mehr als 200 Mitarbeitern zur logistischen Unterstützung in acht Staaten. Er fügte hinzu, dass die FEMA auch bundesstaatliche Ausrüstung und Vorräte zur Verfügung stellte, um verschiedene Staaten bei ihren Impfbemühungen zu unterstützen. Der Koordinator ging nicht ins Detail bezüglich dieser Aktionen.

Die CDC hatte zuvor angedeutet, das Militär zur Unterstützung bei der Impfung gegen das Coronavirus einzusetzen

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben angekündigt, dass sie zusätzliche Impfunterstützung in South Carolina anbieten werden. Die Ankündigung der CDC kam, als die ersten Fälle der infektiöseren südafrikanischen Variante des Coronavirus in dem Bundesstaat gefunden wurden.

Eine Woche zuvor kündigte die Gesundheitsbehörde ihre Pläne an, das Militär und Medizinstudenten zur Unterstützung bei der Impfung hinzuzuziehen. CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky sagte während eines Auftritts in Good Morning America am 19. Januar, dass sie Krankenpflege- und Medizinstudenten, Militärärzte und Rentner an Bord bringen wird. Sie erwähnte auch, dass die COVID-19-Impfstoffe zugänglich gemacht werden, indem mobile Impfwagen eingesetzt werden und Apotheken zusätzliche Dosen erhalten.

Walensky bemerkte, dass die Biden-Administration sich auch darauf konzentriert, die Anzahl der Orte zu erhöhen, an denen Menschen geimpft werden können. Der Plan der Regierung sieht vor, dass die Amerikaner einfach zu kommunalen Impfzentren, mobilen Transportern und föderal qualifizierten Gesundheitszentren und Apotheken” gehen können, um sich gegen COVID-19 impfen zu lassen.

Vor Beginn seiner Amtszeit verkündete Präsident Joe Biden sein Ziel, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Amerikaner zu impfen. Am 25. Januar erhöhte er dieses Ziel, indem er die tägliche COVID-19-Impfung auf 1,5 Millionen Dosen täglich erhöhte. Dies entsprach 150 Millionen geimpften Amerikanern in Bidens ersten 100 Tagen als Präsident.

Am nächsten Tag gab der Präsident bekannt, dass seine Regierung weitere 200 Millionen Dosen des Impfstoffs gegen das Coronavirus gekauft hat. Dieser Nachkauf gibt den USA genug Dosen, um 300 Millionen Amerikaner bis zum Ende des Sommers oder Frühherbstes zu impfen.

In Bezug auf die Impfungen zur Bekämpfung der Pandemie, kommentierte Biden: “Dies wird eine der schwierigsten operativen Herausforderungen sein, die wir als Nation jemals unternommen haben.”