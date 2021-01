Covid-19-Impfstoff-Protokolle zeigen, dass die Versuche auf Erfolg ausgelegt sind – Aus den Studien geht klar hervor, dass die Impfstoffe nicht das Allheilmittel sein werden, um die Pandemie zu beenden!

forbes.com

Eine der unmittelbareren Fragen, die eine Studie beantworten muss, ist, ob ein Impfstoff eine Infektion verhindert. Wenn jemand diesen Impfstoff nimmt, ist es dann weniger wahrscheinlich, dass er sich mit dem Virus infiziert? Diese Studien konzentrieren sich alle eindeutig auf die Beseitigung der Symptome von Covid-19 und nicht auf die Infektion selbst…..

Moderna, Pfizer, AstraZeneca und Johnson & Johnson sind führende Kandidaten für die Fertigstellung eines Covid-19-Impfstoffs, der wahrscheinlich in den nächsten Monaten auf den Markt kommen wird. Diese Firmen haben die Protokolle ihrer Impfstoffstudien veröffentlicht. Dieses ungewöhnlich transparente Vorgehen bei einer großen Arzneimittelstudie verdient Lob, eine nähere Betrachtung der Protokolle wirft jedoch überraschende Bedenken auf. Diese Studien scheinen darauf ausgelegt zu sein, zu beweisen, dass ihre Impfstoffe funktionieren, auch wenn die gemessenen Effekte minimal sind.

Wie würde eine normale Impfstoffstudie aussehen?

Die Verhinderung einer Infektion muss ein kritischer Endpunkt sein. Jede Impfstoffstudie sollte regelmäßige Antigentests alle drei Tage beinhalten, um die Ansteckungsfähigkeit zu testen, um frühe Anzeichen einer Infektion zu erkennen, und PCR-Tests einmal pro Woche, um eine Infektion durch SARS-CoV-2 zu bestätigen und die Fähigkeit der Impfstoffe zu testen, eine Infektion abzuwehren. Die Verhinderung einer Infektion ist für keinen dieser Impfstoffe ein Erfolgskriterium. Tatsächlich erfordern ihre Endpunkte alle bestätigte Infektionen und alle, die sie in die Analyse für den Erfolg einbeziehen, der einzige Unterschied ist die Schwere der Symptome zwischen Geimpften und Ungeimpften. Die Messung von Unterschieden nur zwischen den mit SARS-CoV-2 Infizierten unterstreicht die implizite Schlussfolgerung, dass von den Impfstoffen nicht erwartet wird, dass sie eine Infektion verhindern, sondern nur die Symptome der Infizierten verändern.

Wir alle erwarten von einem wirksamen Impfstoff, dass er im Falle einer Infektion eine schwere Erkrankung verhindert. Drei der Impfstoffprotokolle – Moderna, Pfizer und AstraZeneca – verlangen nicht, dass ihr Impfstoff eine ernsthafte Erkrankung verhindert, sondern nur, dass er moderate Symptome verhindert, die so leicht sein können wie Husten oder Kopfschmerzen.

Die größte Angst der Menschen ist, an dieser Krankheit zu sterben. Ein Impfstoff muss die Todesfälle durch Covid-19 signifikant oder vollständig reduzieren. Über zweihunderttausend Menschen sind in den Vereinigten Staaten gestorben und fast eine Million weltweit. Keiner von ihnen nennt die Sterblichkeit als kritischen Endpunkt.

Wir erkennen an, dass der Influenza-Impfstoff die Infektion mit diesem Virus nicht verhindert, aber einen messbaren Einfluss auf Krankenhausaufenthalte und Todesfälle hat. Der mäßige Schutz vor dem Influenzavirus kann möglicherweise mit Covid-19 repliziert und verbessert werden, aber nur mit umfangreichen Studien, die die Wirksamkeit eines zukünftigen Impfstoffs sicherstellen.

Die Wirksamkeit von Impfstoffen wird in der Regel durch große klinische Studien über mehrere Jahre hinweg nachgewiesen. Die Pharmaunternehmen beabsichtigen, Studien mit dreißigtausend bis sechzigtausend Teilnehmern durchzuführen. Dieser Studienumfang wäre ausreichend, um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu testen. Die erste Überraschung bei genauerer Lektüre der Protokolle ist, dass jede Studie Zwischen- und Primäranalysen mit maximal 164 Teilnehmern durchführen will.

Wahrscheinlich beabsichtigen diese Firmen, mit ihren begrenzten vorläufigen Ergebnissen eine Zulassung bei der Food and Drug Administration (FDA) zu beantragen.

Für eine erfolgreiche Zwischenanalyse ist eine siebzigprozentige Wirksamkeit erforderlich. Der Impfstoff oder das Placebo wird in jeder Studie an Tausende von Menschen verabreicht. Für Moderna wird die erste Zwischenanalyse auf den Ergebnissen der Infektion von nur 53 Personen basieren. Das Urteil, das in der Zwischenanalyse gefällt wird, hängt davon ab, wie groß der Unterschied in der Anzahl der Personen mit Symptomen, die auch mild sein können, in der geimpften Gruppe gegenüber der ungeimpften Gruppe ist.

Die Erfolgsspanne von Moderna liegt bei 13 oder weniger von diesen 53 Personen, die Symptome entwickeln, im Vergleich zu 40 oder mehr in der Kontrollgruppe. Für Johnson & Johnson umfasst die Zwischenanalyse 77 Impflinge mit einer Erfolgsspanne von 18 oder weniger auftretenden Symptomen im Vergleich zu 59 in der Kontrollgruppe. Für AstraZeneca umfasst die Zwischenanalyse 50 Impflinge mit einer Erfolgsspanne von 12 oder weniger auftretenden Symptomen im Vergleich zu 19 in der 25 Personen umfassenden Kontrollgruppe. Pfizer ist sogar noch kleiner in seinen Erfolgsvoraussetzungen. Ihre erste Gruppe umfasst 32 Impfstoffempfänger, mit einer Erfolgsspanne von 7 oder weniger auftretenden Symptomen im Vergleich zu 25 in der Kontrollgruppe.

Die primären Analysen sind etwas umfangreicher, müssen aber für den Erfolg weniger wirksam sein: etwa sechzig Prozent. AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson und Pfizer haben primäre Analysen, in denen der Impfstoff nur an 100, 151, 154 bzw. 164 Teilnehmer verteilt wird. Diese Firmen geben an, dass sie nicht „beabsichtigen“, die Studien nach den Primäranalysen abzubrechen, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie eine EUA anstreben und sich auf die Herstellung des Impfstoffs konzentrieren wollen, anstatt weitere gründliche Tests durchzuführen.

Die zweite Überraschung aus diesen Protokollen ist, wie milde die Anforderungen für kontrahierte Covid-19-Symptome sind. Eine sorgfältige Lektüre zeigt, dass die Mindestvoraussetzung für einen Fall von Covid-19 ein positiver PCR-Test und ein oder zwei milde Symptome sind. Dazu gehören Kopfschmerzen, Fieber, Husten oder leichte Übelkeit. Dies ist bei weitem nicht ausreichend. Bei diesen Impfstoffstudien geht es darum, Erkältungssymptome zu verhindern.

Diese Studien geben sicherlich nicht die Sicherheit, dass der Impfstoff vor den schwerwiegenden Folgen von Covid-19 schützen wird. Johnson & Johnson ist die einzige Studie, die den Einschluss von schweren Covid-19-Fällen verlangt, mindestens 5 für die Zwischenanalyse mit 75 Teilnehmern.

Eine der unmittelbareren Fragen, die eine Studie beantworten muss, ist, ob ein Impfstoff eine Infektion verhindert. Wenn jemand diesen Impfstoff nimmt, ist es dann weniger wahrscheinlich, dass er sich mit dem Virus infiziert? Diese Studien konzentrieren sich alle eindeutig auf die Beseitigung der Symptome von Covid-19 und nicht auf die Infektion selbst. Asymptomatische Infektionen werden in diesen Studien als sekundäres Ziel aufgeführt, obwohl sie von entscheidender Bedeutung sein sollten.

Es scheint, dass alle Pharmafirmen davon ausgehen, dass der Impfstoff niemals eine Infektion verhindern wird. Ihr Kriterium für die Zulassung ist der Unterschied der Symptome zwischen einer infizierten Kontrollgruppe und einer infizierten Impfstoffgruppe. Sie messen nicht den Unterschied zwischen Infektion und Nicht-Infektion als primäre Motivation.

Eine größere Sorge für die Millionen von älteren Menschen und solchen mit Vorerkrankungen ist, ob diese Studien die Fähigkeit des Impfstoffs testen, schwere Erkrankungen und Tod zu verhindern. Auch hier zeigt sich, dass schwere Erkrankungen und Todesfälle nur sekundäre Ziele in diesen Studien sind. In keiner der Studien wird die Verhinderung von Tod und Krankenhausaufenthalten als kritische Hürde genannt.

Wenn Gesamtinfektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in den Vorversuchen der Impfstoffe ignoriert werden, dann muss es eine vierte Testphase geben, um ihre Sicherheit und Wirksamkeit zu überwachen. Dies wäre eine langfristige Überwachung des Impfstoffs in großem Maßstab. Es muss einen Hinweis darauf geben, dass die zugelassenen Impfstoffe die Zahl der Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle reduzieren, sonst werden sie diese Pandemie nicht aufhalten können.

Diese Protokolle betonen nicht die wichtigsten Auswirkungen von Covid-19, an deren Verhinderung die Menschen am meisten interessiert sind: allgemeine Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. Es verblüfft den Verstand und widerspricht dem gesunden Menschenverstand, dass das National Institute of Health, das Center for Disease Control, das National Institute of Allergy and Infectious Disease und der Rest die Zulassung eines Impfstoffs, der an Hunderte von Millionen Menschen verteilt werden soll, auf der Grundlage solch dünner Erfolgsaussichten in Erwägung ziehen würden.

Es hat den Anschein, dass diese Versuche darauf abzielen, die niedrigstmögliche Hürde des Erfolgs zu nehmen. Während dies geschrieben wird, ist die FDA bereit, in naher Zukunft strengere Standards für einen Covid-19-Impfstoff anzukündigen. Ich hoffe, dass diese neuen Standards für eine EUA mindestens Anforderungen an den Schutz vor der Infektion selbst, den Schutz vor schweren virusbedingten Erkrankungen, die zu einem Krankenhausaufenthalt führen, und eine signifikante Verbesserung der Covid-19-bedingten Sterblichkeit beinhalten werden.

Aus diesen Studien geht klar hervor, dass die Impfstoffe, die derzeit erprobt werden, nicht das Allheilmittel sein werden, um die Pandemie zu beenden. Wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um Covid-19 durch öffentliche Gesundheitsmaßnahmen zu kontrollieren, wie es China und andere asiatische Länder erfolgreich getan haben.