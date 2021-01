COVID-19: Das Entstehen des pandemischen industriellen Komplexes

Zu keiner Zeit in der Geschichte der Menschheit war die Pharmaindustrie so mächtig und einflussreich wie jetzt. Und zu keiner anderen Zeit in der Menschheitsgeschichte war sie so gefährlich.

Wenn man den offiziellen Zahlen Glauben schenken darf, sind die Vereinigten Staaten eines der am schlimmsten betroffenen Länder, was COVID-19-Infektionen und Todesfälle angeht. Nach Angaben des US Center for Disease Control and Prevention (CDC) gibt es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels angeblich 19 Millionen COVID-19-Fälle mit mehr als 300.000 Todesfällen, was auf eine Wahrscheinlichkeit von 1-2% hindeutet, an COVID-19 zu sterben, wenn man sich damit infiziert.

Diese Zahlen sind jedoch problematisch – noch bevor man die Gültigkeit der Statistiken selbst in Frage stellt, die zu diesen Zahlen führen.

Zum Beispiel werden asymptomatische Fälle wahrscheinlich nicht getestet und nicht gemeldet, was bedeutet, dass viel mehr Menschen tatsächlich mit COVID-19 infiziert sind, keine Symptome zeigen, keine Behandlung erhalten und ganz sicher nicht in die „Fall“-Statistiken der CDC eingehen.

Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, mit COVID-19 infiziert zu werden und zu sterben, in Wirklichkeit viel, viel geringer ist als die oft angepriesene Zahl von 1-2%. Nur diejenigen, die schwerwiegende Symptome zeigen, um getestet und/oder behandelt zu werden, schaffen es in die Statistik der „Fälle“.

In Bezug auf das Framing einer Pandemie wird eine Übertreibung der Letalität des Virus zu einem grundlegenden Problem. Wenn diese Information an sich unvorsichtig oder unehrlich der Öffentlichkeit präsentiert wird, ohne zu erwähnen, dass es viel mehr Menschen gibt, die wahrscheinlich infiziert sind und überhaupt keine Symptome zeigen, kann sich Panik in der Gesellschaft und der Welt ausbreiten, und das ist eindeutig geschehen, so dass extreme Politiken durch die Verabschiedung gleiten konnten und der Prozess der Entstellung der Gesellschaft begann, den sie heute erleidet.

Dies war eine Tatsache, die durch die Arbeit von Dr. John Ioannidis hervorgehoben wurde, der schon zu Beginn von COVID-19 versuchte, Alarm zu schlagen über das unnötige Schüren öffentlicher Hysterie, die Torheit, öffentliche Gesundheitspolitik ohne angemessene Daten zu betreiben, und die katastrophalen Auswirkungen, die es auf die Gesellschaft haben würde – und jetzt eindeutig hat – wenn dieser Trend nicht umgekehrt wird.

Dr. Ioannidis möchte anmerken:

Wenn Sie die von uns geschätzte Zahl der Infizierten, die zwischen 48.000 und 81.000 schwankt, mit der Zahl der dokumentierten Fälle vergleichen, die dem gleichen Zeithorizont um den 1. April entsprechen würde, als wir 956 dokumentierte Fälle in Santa Clara County hatten, erkennen wir, dass die Zahl der Infizierten irgendwo zwischen dem 50- und 85-fachen dessen liegt, was wir dachten, verglichen mit dem, was dokumentiert wurde. Das bedeutet sofort, dass die Infektions-Todesrate, die Chance zu sterben, die Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn man infiziert ist, um das 50-85-fache sinkt, weil der Nenner in der Berechnung 50-85-fach größer wird. Wenn Sie diese Zahlen berücksichtigen, deuten sie darauf hin, dass die Infektionssterblichkeitsrate für dieses neue Coronavirus wahrscheinlich in der gleichen Größenordnung liegt wie die saisonale Grippe.

Dr. Ioannidis wies auch darauf hin, dass es ein großes Gefälle bei den Todesraten in Abhängigkeit vom Alter und den zugrundeliegenden medizinischen Bedingungen gibt, wobei das Todesrisiko für Menschen unter 65 Jahren ohne zugrundeliegende medizinische Bedingungen praktisch vernachlässigbar ist.

Die Notwendigkeit breiterer Tests, um ausgereifte Datensätze zu erstellen – wie Dr. Ioannidis und sein Team in Stanford illustrierten – und die Bemühungen, der Öffentlichkeit den Unterschied zwischen der Infektions-Todesrate (IFR) und der Fall-Todesrate (CFR) zu vermitteln, wurden von westlichen Regierungen und noch mehr von den westlichen Konzernmedien vernachlässigt. In einigen Fällen scheint es Bestrebungen zu geben, diese entscheidenden Informationen absichtlich zu verschleiern oder zu verwirren, um weiterhin Panik und Hysterie zu schüren.

Hinzu kommt, dass Regierungen – vor allem im Westen – dabei ertappt wurden, dubiose oder unorganisierte Methoden zur Erfassung der COVID-19-Todesfälle zu verwenden – was bedeutet, dass sowohl IFR- als auch CFR-Zahlen leicht verzerrt sein könnten.

Zum Beispiel hat die britische BBC in einem Artikel vom August 2020 mit dem Titel „Coronavirus: England death count review reduces UK toll by 5,000,“ zugegeben:

Eine Überprüfung der Zählweise von Todesfällen durch das Coronavirus in England hat die Zahl der Todesfälle in Großbritannien um mehr als 5.000 auf 41.329 reduziert, wie die Regierung bekannt gab.

In dem Artikel wurde auch darauf hingewiesen, dass:

Die neue Methodik zur Zählung der Todesfälle bedeutet, dass die Gesamtzahl der Menschen in Großbritannien, die an Covid-19 gestorben sind, von 46.706 auf 41.329 sinkt – eine Reduzierung um 12%.

Der Artikel enthüllte, dass Public Health England „jeden eingeschlossen hatte, der positiv [auf COVID-19] getestet worden war, auch wenn sie Monate danach starben und ihr Tod eine andere Ursache gehabt haben könnte.“

Ähnliche statistische Gymnastik wird auch in den USA betrieben. Sogar die New York Times hat das Problem ziemlich früh in ihrem Artikel „Is the Coronavirus Death Tally Inflated? Here’s Why Experts Say No“ (Ist die Zahl der Coronavirus-Todesfälle aufgebläht? Hier ist der Grund, warum Experten das verneinen), der eindeutig darauf hindeutet, dass es ein Problem mit der offiziellen Methodik geben könnte, und im weiteren Verlauf des Artikels erklärt, dass es unmöglich ist, das jemals herauszufinden, da genaue Zählungen – oder sogar genaue Systeme, die bei der Zählung verwendet werden – in den USA derzeit möglicherweise nicht existieren.

Mit anderen Worten: Die derzeitigen Systeme sind weniger als perfekt und anfällig für systemische Verzerrungen bei der Darstellung der Daten. Auch dies ist ein grundlegendes Problem, wenn die öffentliche Gesundheitspolitik auf der wahrgenommenen Schwere der Epidemie basiert.

Die tatsächlichen Auswirkungen von COVID-19

Basierend auf eindeutig missbrauchten und unvollständigen Statistiken haben die USA, Großbritannien und ein Großteil Westeuropas die Welt angeführt, indem sie eine beispiellose Hysterie schürten, Reisebeschränkungen und Abriegelungen durchsetzten, einschließlich der Schließung von Geschäften und Schulen, und die Wirtschaft der Welt entweder direkt oder indirekt zum Stillstand brachten – in einer Weise, die dem von den USA geführten globalen „Krieg gegen den Terror“, der 2001 begann, ähnelt, aber viel größere Auswirkungen hat.

Der Druck von „internationalen Organisationen“ wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die ihre der UNO angegliederte Plattform nutzt, um eine „globale Pandemie“ auszurufen, zusammen mit westlichen Regierungen und den Konzernen, die die Außen- und Innenpolitik dominieren, hat eine globale Krise geschaffen – nicht in Bezug auf die menschliche Gesundheit, sondern in Bezug auf die Sozioökonomie.

Geschäfte werden geschlossen – nicht weil diejenigen, die sie regelmäßig betreiben oder bevormunden, in Krankenhausbetten liegen oder tot sind – sondern auf Anordnung von Regierungen und mit offizieller politischer Rückendeckung von Organisationen wie der WHO.

Die Mainstream-Medien haben dabei eine Schlüsselrolle gespielt – sie wiederholen nicht nur unkritisch die Erzählungen von Regierungen und Gesundheitsinstitutionen, sondern weigern sich auch, ihre Rolle als Wachhunde und Ermittler zu erfüllen, die Unregelmäßigkeiten aufdecken.

Es ist ein Zustand der Hysterie, der kleine und mittlere Unternehmen (KMU) lähmt, aber ein Segen für das Big Business ist.

Schlagzeilen von Zeitungen wie dem Wall Street Journal, „Big Tech Companies Reap Gains as Covid-19 Fuels Shift in Demand“, oder wie der Guardian berichtete, „Amazon third-quarter earnings soar as pandemic sales triple profits“, machen deutlich, dass einige Big-Businesses von der Hysterie profitieren.

Der Guardian-Bericht „The mystery of which US businesses are benefiting from the coronavirus bailout“ (Das Geheimnis, welche US-Unternehmen von der Rettungsaktion für das Coronavirus profitieren) enthüllt zudem, wie angeschlagene Großunternehmen mit staatlichen Geldern gerettet werden – während der Mittelstand, der eigentliche Puls einer lebendigen Wirtschaft und Gesellschaft, auf der Strecke bleibt.

Aber es gibt eine Industrie, die vor allen anderen profitiert, eine Industrie, die für ihre tief verwurzelte Korruption berüchtigt ist, und eine Industrie, die bereits dabei ertappt wurde, wie sie ihre Verbindungen zu internationalen Organisationen wie der WHO nutzte, um Pandemien auszurufen, Hysterie zu schüren und von dem daraus resultierenden Chaos reichlich zu profitieren.

Es ist die Pharmaindustrie des Westens.

Big-Pharma: Der am wenigsten vertrauenswürdige Partner bei Pandemien

Die Profitgier und Korruption der westlichen Industrie von Big-Pharma ist schon unter normalen Umständen schockierend. Das aktuelle Klima der öffentlichen Verwirrung, Panik und wachsenden sozioökonomischen Verzweiflung lädt die Unredlichkeit der Industrie nur zu neuen Höhen ein.

Pharmakonzerne wie Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca und Moderna – die direkt oder indirekt Milliarden von Dollar vom Steuerzahler erhalten haben, um COVID-19-Impfstoffe zu entwickeln – haben eine lange, dokumentierte Geschichte der Korruption, einschließlich der Bestechung von Aufsichtsbehörden, Ärzten und Regierungen.

Sie wurden auch bei der Fälschung von Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten erwischt. Sie haben die Verwendung ihrer Produkte für Patienten in Fällen gefördert, die von den Aufsichtsbehörden nicht genehmigt wurden, auch bei Kindern.

Sie wurden sogar dabei ertappt, wie sie wissentlich Produkte verkauften, von denen sie wussten, dass sie gefährlich oder sogar tödlich waren – und dabei kritische Informationen sowohl den Aufsichtsbehörden als auch der Öffentlichkeit vorenthielten.

Pfizer allein – als sein COVID-19-Impfstoff an die Öffentlichkeit gelangte – wurde dieses Jahr laut seiner eigenen Einreichung bei der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) wegen seines Greenstone-Generikageschäfts wegen kartellrechtlicher Bedenken, wegen Herstellungsproblemen in Bezug auf Quillivant XR, wegen Qualitätsproblemen bei der Herstellung von Autoinjektoren, wegen Korruptionsuntersuchungen in Bezug auf seine russischen und chinesischen Betriebe und in Bezug auf Gerichtsverfahren in Mexiko wegen der Herstellung von Zantac und einer krebserregenden Chemikalie namens N-Nitrosodimethylamin (NDMA), die in dem Produkt gefunden wurde, untersucht.

Die Untersuchung von Zantac veranlasste schließlich die US Food and Drug Administration (FDA) – die das Medikament ursprünglich zugelassen hatte – dazu, es vom Markt zu nehmen, nachdem sie herausgefunden hatte, dass es tatsächlich mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit verbunden ist, Krebs zu verursachen.

Das Wall Street Journal in einem Artikel aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Pfizer Receives Inquiry From SEC Bribery Unit“ (Pfizer erhält Anfrage von der SEC-Bestechungseinheit), würde von Pfizers vergangenen Skandalen bemerken, dass:

Pfizer hatte in der Vergangenheit bereits Auseinandersetzungen mit US-Behörden wegen Bestechungsvorwürfen bei seinen Auslandsaktivitäten. Das Unternehmen stimmte 2012 der Zahlung von 60,2 Millionen US-Dollar zu, um die Ermittlungen der SEC und des Justizministeriums wegen angeblicher Verstöße gegen den FCPA in mehreren Ländern in Europa und Asien, einschließlich China und Russland, beizulegen.

Das US-Justizministerium hat in einer eigenen Stellungnahme zu einem Teil der 2012 erfolgten Auszahlung durch Pfizer festgestellt:

Laut Gerichtsdokumenten leistete Pfizer H.C.P. eine breite Palette unzulässiger Zahlungen an zahlreiche Regierungsbeamte in Bulgarien, Kroatien, Kasachstan und Russland – einschließlich Krankenhausverwaltern, Mitgliedern von Regulierungs- und Einkaufsausschüssen und anderen Fachleuten des Gesundheitswesens – und versuchte, Regierungsentscheidungen in diesen Ländern in Bezug auf die Zulassung und Registrierung von Produkten von Pfizer Inc., die Vergabe von pharmazeutischen Ausschreibungen und die Höhe des Absatzes von Produkten von Pfizer Inc. unzulässig zu beeinflussen. Gerichtsdokumenten zufolge nutzte Pfizer H.C.P. zahlreiche Mechanismen zur unzulässigen Beeinflussung von Regierungsbeamten, darunter Schein-Beratungsverträge, eine exklusive Vertriebslizenz und unzulässige Reise- und Barzahlungen.

Eine solche Bestechung könnte erklären, warum Pfizer und andere Pharmakonzerne in der Lage sind, gefährliche Produkte wie das krebserregende Zantac oder – im Fall des befreundeten COVID-19-Impfstoffherstellers Johnson & Johnson – krebserregendes Babypuder jahrelang zu verkaufen, bevor zunehmende Klagen und öffentliche Empörung die Aufsichtsbehörden anspornen, ihre Arbeit endlich richtig zu machen.

Im Fall von Johnson & Johnson wurde durch eine Reuters-Untersuchung festgestellt: (Hervorhebung hinzugefügt):

Angesichts tausender Klagen, die behaupten, dass sein Talkum Krebs verursacht, beharrt J&J auf der Sicherheit und Reinheit seines ikonischen Produkts. Aber interne Dokumente, die von Reuters untersucht wurden, zeigen, dass der Puder des Unternehmens manchmal mit krebserregendem Asbest verunreinigt war und dass J&J diese Informationen vor den Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit geheim hielt.

Was dies veranschaulicht, ist ein konsistentes Muster der Korruption, das sich über den Herstellungsprozess von Pfizer (und Johnson & Johnson) bis hin zu ihren Geschäftspraktiken erstreckt und sich über Jahre erstreckt. Es handelt sich um eine ganze Branche, die sich wiederholt in gefährliche Unregelmäßigkeiten verstrickt, wiederholt untersucht und mit Geldstrafen belegt wird, aber nicht nur weiterhin Geschäfte machen darf – sondern immer noch mit Angelegenheiten betraut wird, die für die öffentliche Gesundheitsversorgung entscheidend sind.

Die Auswirkungen, die dies auf den Prozess der Entwicklung, Zulassung, Produktion und Verteilung von Impfstoffen für COVID-19 hat, sollten offensichtlich sein.

Der H1N1-Schweinegrippe – „Raub“ 2009

Trotz des immensen Ausmaßes an öffentlich bekannter Korruption durch die westliche Pharmaindustrie und der offensichtlich beunruhigenden Auswirkungen auf die aktuelle COVID-19-Impfstoffeinführung ist dies nur eine Dimension eines viel größeren Problems.

Es gibt auch die bekannte Geschichte der westlichen Pharmaindustrie, öffentliche Ängste zu schüren, um massive Regierungsaufträge zu erhalten und Macht und Einfluss auf den öffentlichen Diskurs über Fragen der menschlichen Gesundheit auszuüben.

Dieselben großen Konzernmedien, die heute dabei helfen, die öffentliche Hysterie bezüglich COVID-19 zu schüren und die Einführung des Impfstoffs durch Big-Pharma zu fördern, hatten zuvor über frühere Fälle berichtet, in denen Big-Pharma „Pandemie“ schrie, seinen Einfluss auf internationale Organisationen wie die WHO nutzte und sich massive Regierungsverträge im Wert von Milliarden von Dollar für unnötige und unwirksame Medikamente und Impfstoffe sicherte.

Denken Sie zurück an 2009 und die H1N1-Schweinegrippe“-Angst. Nach der dramatischen Ausrufung einer „globalen Pandemie“ durch die WHO lesen sich die Schlagzeilen und Artikel der westlichen Mainstream-Medien fast identisch mit denen, die heute über COVID-19 kursieren.

NPR in einem Artikel aus dem Jahr 2009 würde behaupten:

Sieben Monate nach der Grippepandemie 2009 führt Nordamerika die Welt bei den Fällen an, sagt die WHO.

Anders als anderswo ist das neue H1N1 nach seinem ersten Auftritt Ende April nicht von der Bühne verschwunden. In der Tat macht es mehr Lärm als je zuvor. In Mexiko sind seit September mehr Fälle von pandemischer Grippe aufgetreten als in den ersten vier Monaten der Pandemie in diesem Frühjahr.

Die Hysterie wurde sowohl von der WHO als auch von den westlichen Medien weiter angeheizt, begleitet von der Forderung, die Entwicklung von Impfstoffen zu finanzieren und Medikamente wie Tamiflu von Roche zu horten.

Die britische Daily Mail titelte 2009 in einem Artikel mit dem Titel „Tamiflu: Was Sie wissen MÜSSEN, da die Schweinegrippe droht, zuzuschlagen“, und behauptet:

Die Regierung hat angekündigt, dass die Vorräte an Medikamenten – bekannt als Virostatika – zur Bekämpfung der drohenden Schweinegrippe-Pandemie aufgestockt werden, um mehr als 50 Millionen Menschen – oder 80 Prozent der Bevölkerung des Landes – abzudecken.

Aber als die Hysterie verblasste, kam die Wahrheit ans Licht. Es erschienen Artikel wie dieser von Reuters aus dem Jahr 2014 mit dem Titel „Stockpiles of Roche Tamiflu drug are waste of money, review finds“, in dem festgestellt wurde:

Forscher, die seit Jahren darum kämpfen, vollständige Daten über das Grippemittel Tamiflu von Roche zu erhalten, sagten am Donnerstag, dass Regierungen, die es auf Vorrat kaufen, Milliarden von Dollar für ein Medikament verschwenden, dessen Wirksamkeit angezweifelt wird.

Der Artikel wies auch darauf hin:

Die Umsätze mit Tamiflu erreichten 2009 fast 3 Milliarden US-Dollar – vor allem aufgrund des Einsatzes bei der H1N1-Grippe-Pandemie – sind aber seitdem zurückgegangen.

Es gab auch finanzielle Verbindungen von Roche zu WHO-Experten, die das Auftreten von H1N1 als „Pandemie“ bezeichneten und damit den Weg für die öffentliche Hysterie ebneten, die erforderlich war, um die Gewinne von Roche aus dem Verkauf eines im Grunde nutzlosen Medikaments an die Regierung zu steigern.

Die BBC in ihrem 2010 Artikel, „WHO-Schweinegrippe-Experten ‚verbunden‘ mit Pharmaunternehmen,“ sier bereichteten:

Wichtige Wissenschaftler, die die Weltgesundheitsorganisation bei der Bevorratung von Medikamenten für eine Grippepandemie beraten haben, hatten finanzielle Verbindungen zu Unternehmen, die davon profitieren würden, wie eine Untersuchung ergab.

Roche wurde von der BBC namentlich erwähnt (Hervorhebung hinzugefügt):

Die Empfehlung veranlasste viele Länder auf der ganzen Welt, große Vorräte an Tamiflu, hergestellt von Roche, und Relenza, hergestellt von GlaxoSmithKline, aufzukaufen.

Trotz dieser Enthüllungen nach H1N1 im Jahr 2009 haben dieselben Akteure die Bühne für eine erneute Aufführung im Jahr 2020 betreten – mit wenig bis gar keinem Alarm von denselben Medienorganisationen, die den H1N1-„Raub“ im Jahr 2009 ignorierten und nur widerwillig darüber berichteten, lange nachdem der Schaden angerichtet war.

Big-Pharma’s pandemischer Industriekomplex

In den letzten zehn Jahren ist die Kontrolle des Pharmakonzerns über die WHO und sein Einfluss auf die Medien und die westlichen Regierungen nur gewachsen.

Mächtige Organisationen wie der Wellcome Trust – der behauptet, eine „unabhängige Stiftung“ zu sein, die durch ein Investmentportfolio finanziert wird – zählt mehrere große Pharmakonzerne – Novartis, Roche, Johnson & Johnson und Abbott Labs – auf ihrer Liste der „bedeutenden direkt gehaltenen öffentlichen Beteiligungen.“

In ihrer Leitung sitzen Vertreter der Pharmaindustrie, verschiedener westlicher Regierungen, der Wissenschaft, der Medien und natürlich der WHO selbst.

Es ist eine Institutionalisierung der widersprüchlichen Interessen, die die ungerechtfertigte Macht, den Reichtum, den Einfluss und die Korruption der großen Pharmaindustrie toleriert, geduldet und sogar gefördert haben.

Und während der Wellcome Trust behauptet, „unabhängig“ von Firmen- und Regierungsverbindungen zu sein, hat er – neben der Bill and Melinda Gates Foundation – geholfen, eine weitere Tarnorganisation namens Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) zu gründen, durch die er riesige Mengen westlicher Steuergelder annimmt und verteilt.

Die Arbeit von CEPI wirkt sich direkt auf die Geschäftsaussichten vieler der Unternehmen aus, an denen der Wellcome Trust Aktien besitzt – wobei sich seine Investitionen inmitten dieser jüngsten Runde öffentlicher Hysterie und staatlicher Ausgaben für diese jüngste erklärte Pandemie überdurchschnittlich auszahlen.

International Publishers Limited in einem Artikel mit dem Titel „Wellcome Trust ‚prospers‘ under COVID-19 fallout with 12.3% return,“ es wurde berichtet:

Das Portfolio des Wellcome Trusts hat in dem sehr volatilen Umfeld nach dem COVID-19-Ausbruch nicht nur überlebt, sondern ist gewachsen, so Eliza Manningham-Buller, die Vorsitzende der Wohltätigkeitsorganisation, bei der Vorstellung des Jahresberichts, der für das Jahr bis zum 30. September 2020 eine Rendite von 12,3 % enthüllt, die über den 6,9 % des Vorjahres liegt.

Der Trust, der die medizinische Forschung weltweit unterstützt, ist die größte Wohltätigkeitsorganisation Großbritanniens und verfügte Ende September 2020 über ein Portfolio von 29,1 Mrd. £ (31,9 Mrd. €). Die Investitionen von Wellcome haben in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche Rendite von 12,1 % pro Jahr erzielt.

Es ist erwähnenswert, dass im März sowohl Wellcome als auch die Bill & Melinda Gates Foundation 125 Millionen Dollar an „Startkapital“ zur Verfügung gestellt haben, um bestimmte pharmazeutische Produkte zu beschleunigen, die behaupten, COVID-19 zu behandeln, darunter das antivirale Remdesivir von Gilead Science. Trotz wiederholter Misserfolge in klinischen Studien und nachdem das National Institute of Health (NIH) entlarvt wurde, als es versuchte, die Regeln umzuschreiben, um den Ruf des Medikaments als brauchbares Therapeutikum für COVID-19 zu retten, wurde Remdesivir von Bill Gates und NIH-Direktor Anthony Fauci ständig in den Medien gehypt und wird bis heute von der WHO verteidigt.

Es ist auch wichtig anzumerken, dass ab 2020 die Nummer eins der Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation die Bill and Melinda Gates Foundation ist, die die WHO in ihrem Zweijahresbudget 2018-19 mit ungefähr 531 Millionen Dollar versorgt hat, was ungefähr 12% des Gesamtbudgets der WHO entspricht.

Im Gegensatz zu der H1N1-Angst und den zahlreichen Skandalen, die hinter dem Rauchvorhang der öffentlichen Hysterie hervortraten, die absichtlich um sie herum erzeugt wurde, wird die COVID-19-Krise nun schon seit fast einem Jahr aufrechterhalten, wobei dauerhafte Regimente eingerichtet wurden, um die Öffentlichkeit zu konditionieren und zu kontrollieren – und um den Informationsfluss über traditionelle Kanäle sowie online und insbesondere über die in den USA ansässigen Social-Media-Plattformen zu kontrollieren und öffentliche Gelder in die Kassen der Gesundheits- und Pharmaindustrie zu leiten.

Gleichzeitig werden andere große Industrien entweder von den gleichen Vorschriften und Einschränkungen verschont, die kleinere Unternehmen in den Ruin treiben, oder sie werden mit öffentlichen Geldern gerettet.

Aus dem „H1N1-Raub“ von 2009 ist ein „pandemischer Industriekomplex“ geworden, der heute Gestalt annimmt.

Wie weit dies bei der Gestaltung – oder besser gesagt – der Entstellung der Gesellschaft geht, hängt von den Menschen ab, die klar erkennen können, dass sich der öffentliche und der private Sektor verschworen haben und aus den unzuverlässigsten Partnern bestehen, wenn es darum geht, eine echte Pandemie zu bekämpfen und die Öffentlichkeit vor ihr zu schützen – wenn es das wirklich ist, was uns bevorsteht.

Auf der einen Seite können wir selbst dann, wenn wir die Statistiken und Behauptungen glauben, die täglich von den Mainstream-Medien und Regierungsvertretern aufgestellt werden, mit eigenen Augen sehen, dass die Unternehmen, die von der Regierung ausgewählt wurden, um die Lösungen zu schaffen, die angeblich zur Beendigung der Krise benötigt werden, sich des seriellen Missbrauchs schuldig machen, einschließlich der Produktion und des Vertriebs von völlig unsicheren Produkten – Produkte, die von den staatlichen Aufsichtsbehörden unter normalen Bedingungen entwickelt und „genehmigt“ wurden, die dann Menschen krank machen oder sogar töten würden.

Aber die COVID-19-Impfstoffe, die jetzt auf den Markt kommen, haben nicht einmal diesen Prozess durchlaufen. Stattdessen wurden sie im Eiltempo zugelassen, und es treten bereits unvorhersehbare Ergebnisse und unerwünschte Wirkungen auf.

Das erinnert an ein anderes Kapitel, in dem es um ein neues Virus ging – die Schweinegrippe von 1976 -, wo Impfstoffe übereilt produziert wurden und zu einer Zunahme von Nebenwirkungen führten, insbesondere zum lähmenden Guillain-Barré-Syndrom bei über 400 Personen. Und das waren nur die Fälle, die gemeldet wurden, denn die tatsächliche Zahl derer, die in unterschiedlichem Ausmaß an Komplikationen litten, wird nie vollständig bekannt sein.

1976 wurde das Impfprogramm abgebrochen und die Reaktion der Regierung als Fehlschlag historischen Ausmaßes gewertet. Aber anscheinend sind die Lektionen, die damals oder 2009 gelernt wurden, heute völlig verloren gegangen – und in einigen Fällen von einer mitschuldigen Presse absichtlich begraben worden.

Wenn COVID-19 die Krise ist, von der man uns sagt, sie sei es – warum gibt es dann nicht eine größere Nachfrage nach vertrauenswürdigeren und transparenteren Partnern, mit denen man zusammenarbeiten kann, um ihr zu begegnen? Das wären Partner, die in der Lage wären, Fehler der Vergangenheit einzugestehen und zu erklären, wie sich ihr heutiger Plan von denen der Vergangenheit unterscheidet.

Aber leider hat uns die Geschichte bereits gelehrt, dass Pandemien ausgerufen werden können – nicht, weil sie tatsächlich existieren und/oder eine so große Bedrohung darstellen, wie Regierung, Medien und Unternehmensvertreter behaupten – sondern weil Profite von Big Pharma gemacht werden sollen, in Verbindung mit denen in Organisationen wie der WHO, die die einzigartige Macht haben, Pandemien auszurufen und sie ungeachtet der Wahrheit aufrechtzuerhalten.

Wir haben zwei Jahrzehnte lang zugesehen, wie der Westen einen völlig falschen „Krieg gegen den Terror“ rund um den Globus orchestriert hat, um so extreme Aktionen wie Invasionen, Kriege und illegale Besetzungen anderer Länder und die Ausgabe von Billionen von Dollar an Steuergeldern zu rechtfertigen.

Ist es wirklich so schwer, sich vorzustellen, wie möglich, diese Formel wird auf der 2009 H1N1 Skandale überarbeitet und aggressiv nach vorne geschoben?