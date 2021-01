In der heuten Episode sprechen wir mit Dr. Gerald Hüther über die aktuellen Geschehnisse. Wir stellen uns dabei Fragen, die in den meisten Medien bislang wenig bis kaum Raum fanden. Dr. Gerald Hüther zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands. Dieses Video ist der erste Teil aus drei Teilen. Ich wünsche dir viel Freude dabei, in Verbundenheit, dein Patrick