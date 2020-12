corbettreport: Lösungen: Physische Medien

Der große Anführer des technofaschistischen Great Reset, Klaus Schwab, hat seine Ankündigung gemacht: Unsere digitale Infrastruktur und sogar das Stromnetz, das sie ermöglicht, ist durch Cyberattacken weltweit stark gefährdet. Und wissen Sie was? Er hat Recht. Es ist nur so, dass die wahrscheinlichsten Cyberterroristen die Kriminellen in der Regierung und in Organisationen sind, die mit dem Weltwirtschaftsforum verbunden sind. Auf jeden Fall sollten wir uns nicht auf die Vorstellung verlassen, dass wichtige Informationen für immer und immer auf Knopfdruck verfügbar sind. Was können wir also tun, um die Bücher, Musik und Medien, die uns lieb und teuer sind, zu schützen? Was die Menschen schon immer getan haben: eine physische Kopie davon aufbewahren. Heute preisen James und seine Gäste die Vorzüge physischer Medien in einem zunehmend digitalen Zeitalter.