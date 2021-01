CIA veröffentlicht „Black Vault“ UFO-Akten

Die CIA hat einen großen Cache von Dateien mit unidentifizierten fliegenden Objekten freigegeben (UFOs), auch bekannt als unidentifizierte Luftphänomene (UAPs) nach einer Freedom of Information Act (FOIA) Anfrage von Podcaster John Greenwald Jr.

Greenwald betreibt eine Website namens „Black Vault“, auf der er die Dateien im durchsuchbaren PDF-Format zur Verfügung gestellt hat.

1/ In this CIA #UFO document, the Assistant Deputy Director for Science & Technology (A/DDS&T) was shown SOMETHING related to a UFO that was hand carried to him. He decided he would personally look into it, and after, he gave advice on moving forward. That advice is classified. pic.twitter.com/PyVEr3zCny