Politiker in der Schweiz haben Empörung geäußert und eine Untersuchung gefordert, nachdem bekannt wurde, dass die Central Intelligence Agency (CIA) und ihr deutsches Pendant eine zweite Schweizer Verschlüsselungsfirma benutzt hatten, um Regierungen weltweit auszuspionieren.

„Wie kann so etwas in einem Land passieren, das behauptet, neutral zu sein, wie die Schweiz?“, rief Cedric Wermuth, Co-Chef der Sozialistischen Partei der Schweiz, in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Schweizer Sender SRF am Donnerstag, 3. Dezember.

Wermuth hat eine parlamentarische Untersuchung gefordert, nachdem eine SRF-Untersuchung, die am 2. Dezember ausgestrahlt wurde, herausgefunden hatte, dass eine zweite Schweizer Firma Teil eines Spionageplans war, der von amerikanischen und deutschen Geheimdiensten orchestriert wurde.

Zweite Schweizer Firma mit Verbindungen zur CIA

Bereits im Februar ordnete die Schweizer Regierung eine Untersuchung der Crypto AG an, einer globalen Verschlüsselungsfirma mit Sitz in Zug, Schweiz, nachdem enthüllt wurde, dass sie im Besitz und unter der Kontrolle der CIA und ihres deutschen Pendants, dem Bundesnachrichtendienst (BND), stand.

Die Untersuchung ergab, dass Verschlüsselungsschwächen, die den von Crypto AG verkauften Produkten hinzugefügt wurden, es der CIA und dem BND ermöglichten, sowohl Gegner als auch Verbündete abzuhören, während sie gleichzeitig Millionen von Dollar mit dem Verkauf verdienten.

„Es war der Geheimdienst-Coup des Jahrhunderts“, schloss ein CIA-Bericht. „Ausländische Regierungen zahlten gutes Geld an die USA und Westdeutschland für das Privileg, ihre geheimsten Kommunikationen von mindestens zwei (und möglicherweise sogar fünf oder sechs) ausländischen Ländern lesen zu lassen.“

Die Erwähnung von „fünf oder sechs“ Ländern ist wahrscheinlich eine Anspielung auf das Five-Eyes-Abkommen zum Austausch elektronischer Informationen zwischen den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland.

Laut dem neuen Bericht von SRF von dieser Woche wurde eine zweite, kleinere Schweizer Verschlüsselungsfirma namens Omnisec AG auf die gleiche Weise wie Crypto benutzt.

Die Firma, die 1987 vom Kryptoausrüster Gretag abgespalten worden war, verkaufte Sprach-, Daten- und Faxverschlüsselungsgeräte an Regierungen in aller Welt, bis sie vor zwei Jahren den Betrieb einstellte.

Laut dem Schweizer Kryptologen und Professor Ueli Maurer, einem ehemaligen langjährigen Berater von Omnisec, hatte die U.S. National Security Agency 1989 über ihn Kontakt mit der Firma aufgenommen. (Zum Thema: Wikipedia als CIA-Desinformationsfront entlarvt.)

Besorgniserregend sind die OC-500-Geräte von Omnisec. Mehrere dieser Geräte wurden an Schweizer Bundesbehörden verkauft, aber die Schweizer Behörden bemerkten erst Mitte der 2000er Jahre, dass sie nicht sicher waren.

Darüber hinaus hatten mehrere Schweizer Unternehmen ebenfalls kompromittierte Geräte von Omnisec erhalten. Darunter auch die größte Bank des Landes, die UBS. Es ist nicht bekannt, ob die Behörden die UBS über die kompromittierten Geräte informiert haben, als sie von ihnen erfuhr. UBS sagte gegenüber SRF, dass das Unternehmen keine Kommentare zu Sicherheitsfragen abgibt. Allerdings gebe es keine Hinweise darauf, dass sensible Daten preisgegeben worden seien.

Bericht gibt Anlass zur Sorge über das Ausmaß der Spionage in Schweizer Unternehmen

Der neue Bericht löste Empörung in der Schweiz aus, die noch immer unter den Enthüllungen vom Februar leidet.

„Dies zeigt, dass das Problem breiter ist als nur ein Unternehmen und wir haben immer noch keine Antworten auf den Aspekt der politischen Verantwortung“, sagte Wermuth.

Andere Politiker haben Bedenken geäußert, wie viel Spionage im Land ermöglicht wird. Hans-Peter Portman, ein Parlamentarier der Liberalen Partei, sagte, er sei besorgt darüber, dass Schweizer Unternehmen sowohl involviert als auch möglicherweise von der Spionage betroffen seien.

„Das wirft die Frage nach Spionage auch innerhalb des Landes auf“, sagte er in einem Interview mit SRF.

Weitere Untersuchungen der Kontrolldelegation des Schweizer Parlaments zu der Spionage kamen Anfang des Monats zu dem Schluss, dass der eigene Nachrichtendienst von den durch die Verschlüsselungsfirmen gesammelten Informationen profitiert hat.

Nun fordern Schweizer Politiker weitere Untersuchungen darüber, ob irgendjemand in der Bundesregierung von den Verbindungen von Omnisec zu ausländischen Geheimdiensten wusste.

