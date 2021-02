Chinesischer Top-Epidemiologe: “Sie haben das Virus nicht isoliert”!

Die WHO weigert sich zu bestätigen, ob das Coronavirus in China entstanden ist. Der Krisenmanager der WHO, Mike Ryan, sagte auf einer virtuellen Pressekonferenz am 22. Januar, dass es “zu früh ist, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen”, aber dass die WHO “einige Fortschritte” mache.

Er fügte hinzu, dass “alle Hypothesen auf dem Tisch liegen” und dass es “sicherlich zu früh ist, um mit Sicherheit zu sagen, woher das Virus kam”. Ryan fuhr fort, dass die Untersuchung der WHO über den Ursprung des Coronavirus “ein großes Rätsel” sei.

Der chinesische Top-Epidemiologe Wu Zunyou sagte der NBC-Reporterin Janis Mackey Frayer vor einigen Tagen, dass das Virus nicht aus Wuhan stammt, sondern von einem anderen Ort in China.

Wu Zunyou sagte eine weitere bemerkenswerte Sache, als Frayer ihn fragte, warum die Daten über das Virus nicht mit dem Rest der Welt geteilt wurden. “Sie haben das Virus nicht isoliert. Das ist das Problem.” Frayer fragte, ob sie Proben von Tieren gesammelt haben. Der Chef-Epidemiologe des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention antwortete, dass ein positiver Test allein nichts aussagt.

Wu Zunyou macht die Aussagen um 1:36: