Chinesische Polizei nimmt 80 Personen fest und beschlagnahmt 3.000 Spritzen mit Kochsalzlösung, die als COVID-Impfstoffe verkauft werden

Dutzende von Menschen wurden Berichten zufolge festgenommen, nachdem die chinesische Polizei eine Razzia gegen die Herstellung und den Verkauf von gefälschten Covid-19-Impfstoffen eingeleitet hatte. Die Behörden sagen, dass der illegale Handel schon seit Monaten andauert.

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen kriminelle Netzwerke in Peking sowie in den östlichen Provinzen Jiangsu und Shandong ins Visier, was zu mehr als 80 Verhaftungen und der Beschlagnahmung von etwa 3.000 mit Kochsalzlösung gefüllten Spritzen führte, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag.

Die Polizei war auch in der Lage, eine Reihe von Orten zu identifizieren, an denen die gefälschten Medikamente hergestellt und verkauft wurden, so der Bericht.

Die Operation ist Teil einer größeren Anstrengung des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit, das ankündigte, “die illegale Ausübung von Medizin und Betrug unter dem Deckmantel von Impfstoffen” aktiv auszurotten.

Das kriminelle Netzwerk machte Berichten zufolge “riesige Gewinne”, indem es die mit Kochsalzlösung gefüllten Spritzen zu exorbitanten Preisen verkaufte.

China hat die von Sinovac und Sinopharm entwickelten Injektionen für seine landesweite Covid-19-Impfkampagne zugelassen, die Anfang Januar begann.

Bislang wurden schätzungsweise 24 Millionen Dosen verabreicht. China erwartet, den Impfstoff 50 Millionen Menschen noch vor Beginn der Mondneujahrsfeiertage in diesem Monat verabreichen zu können.