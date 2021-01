Chinas COVID-Vertuschung beinhaltet die Inhaftierung von Journalisten – Der Informationskrieg der im 2020 begann

Die COVID-19-Pandemie hat vielen Regierungen einen Vorwand geliefert, um gegen Journalisten vorzugehen, die den Regierungsnarrativen widersprechen. Weltweit wurden mindestens 14 Journalisten wegen „unfairer und ungenauer Berichterstattung“ über die Pandemie verhaftet.

Weltweit wurden im Jahr 2020 mehr als 387 Journalisten inhaftiert. Dreißig Journalisten wurden im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet. Davon wurden 21 als Vergeltungsmaßnahme für ihre Berichterstattung ermordet. Die meisten berichteten über politische Themen.

China führt die Liste der Länder an, in denen eine Unterdrückung des Journalismus stattfindet. Bis zum 1. Dezember 2020 wurden 117 chinesische Journalisten verhaftet.

Eine von ihnen ist Zhang Zhan, eine ehemalige Anwältin aus Shanghai, die am 15. Mai 2020 verhaftet wurde. Sie hatte seit Anfang Februar täglich Videoberichte über den Ausbruch in Wuhan auf YouTube und Twitter gepostet.

Am 28. Dezember 2020 verurteilte das Shanghaier Volksgericht Pudong Zhang zu vier Jahren Gefängnis wegen „Streitens und Provozierens von Ärger“.

Journalismus ist schon lange ein riskanter Beruf, aber die COVID-19-Pandemie hat vielen Regierungen einen Vorwand geliefert, um verstärkt gegen Journalisten vorzugehen, die den Darstellungen der Regierung über das Virus und deren Umgang mit der Pandemie widersprechen.

Weltweit wurden mindestens 14 Journalisten wegen „unfairer und ungenauer Berichterstattung“ über die Pandemie verhaftet. Courtney Radsch, Advocacy-Direktorin des Committee to Protect Journalists, sagte gegenüber U.S. News4, dass „COVID ein sehr bequemer Vorwand ist, um Journalisten ins Visier zu nehmen, die Regime vorher nicht mochten.“

Informationskrieg 2020

Laut zwei Medienrechtsgruppen – dem CPJ5 und Reporter ohne Grenzen – führt China die Liste der Länder an, in denen eine Unterdrückung des Journalismus stattfindet. Weltweit wurden im Jahr 2020 mehr als 387 Journalisten inhaftiert, nur zwei weniger als im Jahr 2019. Davon sind 54 in Geiselhaft und vier werden vermisst. Mehr als die Hälfte – 61 % – werden in China, Ägypten, Saudi-Arabien, Vietnam und Syrien festgehalten.

Angriffe auf weibliche Journalisten haben besonders stark zugenommen: 2020 werden 35 % mehr Journalistinnen inhaftiert als 2019. Auch die „willkürlichen Verhaftungen“ von Journalisten haben sich in diesem Jahr vervierfacht, die meisten davon stehen offenbar im Zusammenhang mit ihrer Berichterstattung über die COVID-19-Pandemie. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen:

„Während die meisten verhafteten Journalisten nur wenige Stunden oder in einigen Fällen ein paar Tage oder Wochen festgehalten wurden), werden Journalisten, die im Zusammenhang mit ihrer Berichterstattung über die Pandemie verhaftet wurden, am Ende des Jahres immer noch festgehalten.“

Morde an Journalisten verdoppeln sich im Jahr 2020

Das CPJ berichtet auch , dass sich die Morde an Journalisten im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt haben. Die Morde werden als „Vergeltungstötungen“ durch Banden und Militante in „gewalttätigen, aber demokratischen Nationen“ bezeichnet, und die ermordeten Journalisten haben meist über politische Themen berichtet.

Corona-Gesetze werden oft als Fassade für den Verfall demokratischer Institutionen benutzt … ~ Uladzislau Belavusau, Zentrum für internationales und europäisches Recht des Asser-Instituts

Insgesamt wurden im Jahr 2020 weltweit 30 Journalisten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet. Davon wurden 21 ermordet, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 10 Ermordeten im Jahr 2019. Weitere Todesfälle werden vom CPJ noch untersucht, um festzustellen, ob Journalismus das Motiv war, so dass die Endsumme noch höher sein könnte.

Die Länder mit den meisten Vergeltungsmorden im Jahr 2020 waren Mexiko, Afghanistan und die Philippinen. Erschwerend kommt hinzu, dass bei der überwiegenden Mehrheit dieser Morde die Mörder frei herumlaufen.

China verurteilt einen Bürgerjournalisten zu vier Jahren Gefängnis

Wie bereits erwähnt, hat China im Jahr 2020 die meisten Journalisten inhaftiert. Mit Stand vom 1. Dezember 2020 waren 117 chinesische Journalisten hinter Gittern. Eine von ihnen ist Zhang Zhan, eine ehemalige Anwältin aus Shanghai, die am 15. Mai 2020 festgenommen wurde.

Sie hatte seit Anfang Februar täglich Videoberichte über den Ausbruch in Wuhan auf YouTube und Twitter gepostet. Während diese Social-Media-Plattformen in Festlandchina blockiert sind, nutzte Zhang ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), um auf die Seiten zuzugreifen. Laut Vice:

„Ihre Videos standen in krassem Gegensatz zu den Berichten der staatlichen Medien über den Ausbruch, die zunächst die Schwere des Virus beschönigten und versuchten, die heldenhaften Anstrengungen des medizinischen Personals bei der Behandlung der Patienten hervorzuheben.“

Am 28. Dezember 2020 verurteilte das Shanghaier Volksgericht Pudong Zhang zu vier Jahren Gefängnis, weil er „Streit angezettelt und Ärger provoziert“ habe. Laut Vice ist diese „vage definierte Anklage“ eine, „die die chinesische Regierung oft benutzt, um Kritiker zum Schweigen zu bringen.“

Berichten zufolge trat Zhang im Juni in einen Hungerstreik und wird seitdem über eine Nasensonde zwangsernährt. Einer von Zhangs Verteidigern sagte Vice , dass sie den Hungerstreik begann, weil „sie die Tatsache nicht akzeptieren konnte, dass sie für die Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung bestraft wurde, ein Recht, das in der chinesischen Verfassung verankert ist,“ und fügte hinzu, dass „sie die Einhaltung als eine Beleidigung für sich selbst betrachtet.“

Chinesische Bürgerjournalisten werden immer noch vermisst

Neben Zhang sind mindestens drei weitere Bürgerjournalisten, die über die Pandemie in Wuhan berichtet hatten – Chen Quishi, Fang Bin und Li Zehua – ebenfalls entweder inhaftiert oder verschwunden. Von Chen, der im Februar 2020 verschwand, wird angenommen, dass er sich jetzt im Gewahrsam der chinesischen Behörden befindet, obwohl sein genauer Aufenthaltsort noch unklar ist.

Ein ähnliches Schicksal scheint Li ereilt zu haben, der in seinem letzten YouTube-Video, das im April veröffentlicht wurde, sagte, er sei von der Polizei festgenommen, aber nicht angeklagt worden. Seitdem wurden keine weiteren Videos auf seinem Konto gepostet, so dass unklar ist, ob er freigelassen wurde oder noch in Haft ist. Der Verbleib von Fang ist ebenfalls unbekannt.

Viele Länder haben die Nachrichten im Jahr 2020 bewaffnet

Laut einem Artikel von Courthouse News vom 5. Juni 2020 hatten bis dahin mindestens 16 Länder Gesetze verabschiedet, „die auf Fehlinformationen über das Coronavirus abzielen.“ Laut Uladzislau Belavusau, Senior Researcher am Zentrum für Internationales und Europäisches Recht des Asser-Instituts, „werden Corona-Gesetze oft als Fassade für den Niedergang demokratischer Institutionen benutzt … „

Die folgende Grafik zeigt die Länder, in denen Gesetze in Kraft sind, die die Berichterstattung über COVID-19 einschränken und Geldstrafen und/oder die Verhaftung von Journalisten vorsehen, die der Verbreitung von Fehlinformationen über das Virus beschuldigt werden, erstellt vom International Press Institute (IPI).

IPI, das die Einschränkungen der Pressefreiheit während der Pandemie überwacht hat, veröffentlichte auch das folgende Bild, das die Anzahl der weltweit registrierten Verletzungen der Pressefreiheit zeigt.

Laut Barbara Trionfi, Geschäftsführerin des IPI, „wurden die Gesetze in allen Fällen dazu benutzt, kritische, legitime Berichterstattung“ über die Pandemie einzuschränken. Marko Milanovic, Professor für internationales öffentliches Recht an der University of Nottingham School of Law, stimmte dem zu und sagte gegenüber Courthouse News, dass der Ansatz „nicht effektiv ist“, da die Gesetze „im Großen und Ganzen dazu benutzt werden, Kritik an der Regierung einzuschränken, anstatt schlechte Akteure davon abzuhalten, Fehlinformationen zu verbreiten“. Courthouse News fügte hinzu:

„Yordanka Ivanova, eine Forscherin für internationales Recht an der Universität Sofia in Bulgarien, argumentiert, dass Datenschutzbestimmungen die Verbreitung von Fake News eindämmen könnten. Die Begrenzung des Umfangs des Targetings von Social-Media-Unternehmen könnte ihrer Meinung nach die weite Verbreitung von Informationen verhindern und sogenannte Filterblasen minimieren, in denen Menschen nur Nachrichten sehen, die mit ihren bestehenden Überzeugungen übereinstimmen.“

Chinas weitreichende COVID-Vertuschung

Alina Chan, eine Molekularbiologin am Broad Institute von Harvard und MIT, hat sich offen über Chinas offensichtliche Bemühungen geäußert, Informationen über die Quelle von SARS-CoV-2 zu verbergen. In einem Twitter-Post vom 28. Dezember 2020 listete Chan eine Reihe von verdächtigen Vorgehensweisen der chinesischen Behörden seit dem ersten Ausbruch in Wuhan auf:

„Die Inhaftierung von Journalisten, die die Vorgänge in Wuhan recherchierten, die Behinderung von Ermittlungen zu mysteriösen Lungenentzündungsfällen bei Bergarbeitern in Yunnan im Jahr 2012, das Versäumnis, die eigentlich verblüffende Entdeckung einer neuartigen FCS [Furin-Spaltstelle] in einem SARS-Virus zu beschreiben, die Entfernung einer umfangreichen Erregerdatenbank …“

Wie in „Top Medical Journal Caught in Massive Cover-Up,“ Nature, einer der renommiertesten medizinischen Zeitschriften, erlaubt Autoren heimlich SARS-CoV-2-Datensätze in ihren Papieren zu ändern, ohne Hinweise auf die Korrektur zu veröffentlichen. Chan war derjenige, der entdeckte, dass Wissenschaftler Proben umbenannt hatten, sie nicht richtig zuordneten und ein genomisches Profil erstellten, das nicht mit den Proben in ihrem Papier übereinstimmte.

Laut Chan wurde auch die Datenbank über virale Erreger von Fledermäusen und Mäusen, die von Shi Zhengli vom Wuhan Institute of Virology verwaltet wurde, vom Netz genommen, was die Möglichkeiten von Wissenschaftlern und Forschern, die möglichen Ursprünge von SARS-CoV-2 zu analysieren, weiter einschränkt.

Wir befinden uns in einem Informationskrieg

Alles in allem scheint China darauf bedacht zu sein, eine strenge Kontrolle über das Pandemie-Narrativ zu behalten. Es ist klar, dass die chinesische Regierung nichts veröffentlichen möchte, was sie in die Freisetzung eines im Labor hergestellten Virus verwickeln könnte, ob versehentlich oder absichtlich.

Aber China ist bei dieser Suche bei weitem nicht allein. Viele Länder auf der ganzen Welt sind offensichtlich auch wild entschlossen, die Berichterstattung zu kontrollieren, und greifen verstärkt Journalisten an, die tiefer graben und die Logik des Ganzen in Frage stellen.

Wie in „Spy Agencies Threaten zu ‚Take Out‘ Mercola“ und „Mercola diffamiert von Digital ‚Anti-Hate‘ Gruppe,“ dies schließt mich mit ein. Jüngsten Medienberichten zufolge, arbeiten Geheimdienste sowohl in Großbritannien als auch in den USA daran, „Anti-Impf-Propaganda“ aus der öffentlichen Diskussion zu eliminieren, indem sie ausgeklügelte Cyberwarfare-Werkzeuge einsetzen.

Dass wir uns in einem Informationskrieg befinden, könnte nicht deutlicher sein. Und in einem Krieg, in dem Informationen die wichtigste Waffe sind, sind Journalisten so etwas wie Soldaten. Es wird Tote geben. Dennoch können wir nicht aufhören, wir dürfen nicht aufhören. Die Freiheit eines jeden Menschen auf der Welt steht auf dem Spiel.

