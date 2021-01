China verwischt kritische Labordaten aus Whuan und Löscht 300 Studien – einschließlich Forschungen von ‚Batwoman‘

Laut der Daily Mail wurden „Hunderte von Seiten mit Informationen“ aus über 300 von WIV durchgeführten Studien aus einer Datenbank gelöscht, darunter einige, in denen die Übertragung von Krankheiten von Tieren auf Menschen erörtert wird – die online vom staatlichen National Natural Science veröffentlicht wurden Foundation of China (NSFC) und sind nicht mehr verfügbar.

Die Löschung von Schlüsselbeweisen hat Befürchtungen neu entfacht, dass China versucht, die Untersuchung über die Ursprünge des Virus zu beschönigen.

Es kommt nach dem Präsident Xi Jinping letzte Woche Ermittler blockierte die von der Weltgesundheitsorganisation die das Land betreten haben, was zu einer internationalen Verurteilung geführt hat. In der Zwischenzeit haben staatliche Medien Hunderte von Berichten veröffentlicht, in denen behauptet wird, dass das Virus gar nicht aus der Stadt Wuhan stammt.

Als Teil der Säuberung der Online-Studien durch das NSFC wurden alle Verweise auf die Studien von Shi Zhengli, der in Wuhan ansässigen Virologin, die den Spitznamen Batwoman für ihre Reisen zum Sammeln von Proben in Fledermaushöhlen erhalten hat, gelöscht.

Studien, die für die Untersuchung der Herkunft des Virus von zentraler Bedeutung sind, darunter eine Studie über das Risiko einer artenübergreifenden Infektion durch Fledermäuse mit Sars-ähnlichen Coronaviren, und eine weitere, die sich mit von Fledermäusen übertragenen menschlichen Krankheitserregern befasst, sind ebenfalls verschwunden. So Daily Mail

Zhengli geriet 2015 unter Beschuss wegen ihrer umstrittenen „gain-of-function“-Forschung, bei der chimäre Fledermausviren entwickelt wurden, die den Menschen infizieren sollten (die Annahme, dass ein neu auftretendes Coronavirus, das einem Fledermaus-Coronavirus zu über 96 % ähnelt, aus Zhenglis Labor entkommen sein könnte, ist jedoch eine Verschwörungstheorie).

Laut dem ehemaligen Vorsitzenden der britischen Konservativen, Iain Duncan Smith – einem Mitglied der Inter-Parliamentary Alliance on China – sind die Enthüllungen ein weiteres Beispiel für eine chinesische Vertuschung.

„China versucht eindeutig, die Beweise zu verstecken“, sagte er und fügte hinzu: Es ist wichtig, dass es eine gründliche Untersuchung der Geschehnisse gibt, aber China scheint alles zu tun, um das zu verhindern. Wir wissen nicht, was in diesem Labor vor sich ging. Es kann durchaus sein, dass sie mit Fledermaus-Coronaviren herumgespielt und einen Fehler gemacht haben. Solange sich China nicht selbst der Überprüfung öffnet, wird die Welt annehmen, dass sie etwas zu verbergen haben.“

Tage bevor die WHO im Dezember 2019 zum Ausbruch von Sars-ähnlichen Lungenentzündungsfällen in Wuhan alarmiert wurde, begann das Wuhan Institute of Virology mit der Änderung seiner Datenbank für virale Krankheitserreger.

Die „Wildlife-borne Viral Pathogen Database“ war einzigartig, weil sie Informationen über Virusvarianten bei anderen Wildtieren enthielt.

Unter den Änderungen, von denen Experten glauben, dass sie vorgenommen wurden, um Ermittler auf die falsche Fährte zu locken, wurden Schlüsselwörter wie „Wildlife“ oder „Wildtiere“ gelöscht.

Der Titel wurde von Wildlife-borne Viral Pathogen Database in Bat And Rodent-borne Viral Pathogen Database geändert. Der Begriff ‚Wildtier‘ wurde durch ‚Fledermaus und Nager‘ oder ‚Fledermaus und Ratte‘ ersetzt. –Daily Mail

Bemerkenswert ist, die Änderung trat zwei Tage vor einem Gen-Sequenzierung Labor wurde angeblich von der Gesundheit und medizinische Kommission der Provinz Hubei bestellt, um Proben der neuen Krankheit zu zerstören und Informationen zurückzuhalten.

Dem Bericht zufolge waren die Änderungen – die am Abend des 30. Dezembers durchgeführt wurden – erheblich und erfolgten einen Tag, bevor die KPCh die Weltgesundheitsorganisation über den Ausbruch einer Häufung von Lungenentzündungsfällen in Wuhan informierte.

Der primäre Datenbankkontakt ist kein anderer als Zhengli – sie war Ende 2019 zu einer Konferenz in Shanghai, als sie zurück nach Wuhan gerufen wurde, um sich um den Ausbruch zu kümmern, der bei zwei Lungenentzündungspatienten festgestellt worden war. Während sie im Nachtzug zurück nach Wuhan saß, wurde die Datenbank verändert.

„Es sieht aus wie ein überstürzter, inkonsequenter Versuch, das Projekt von dem Ausbruch zu distanzieren, indem man es umbenennt“, so der britische Geheimdienstanalyst, der die Änderungen entdeckt hat. „Es ist seltsam, so etwas innerhalb von Stunden zu tun, nachdem man über den Ausbruch eines neuartigen Coronavirus informiert wurde.“

„Wenn die WIV das fehlende Bindeglied zwischen dem Fledermausvirus RaTG13 und SARS-CoV-2 [dem Coronavirus, das COVID-19 verursacht] von einem tierischen Vektor gefunden hätte, wäre es in der Datenbank von Shi gewesen“, fügte er hinzu.

Gelöschte Aufzeichnungen und zerstörte Proben sind nicht gerade vertrauenserweckend.