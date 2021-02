China: Unsere Kinder wurden nach der Covid-Impfung krank

Repressionen, schlechte Informationen, zu spät ausgelöste Alarme, Zweifel an der Wirksamkeit von Impfstoffen. Neue Anschuldigungen über Wuhan und China. Am 10. Januar war das Krankenhaus in Wuhan, das als Epizentrum der Pandemie des Coronavirus gilt, voll mit Patienten, aber die chinesische Regierung “verbot den Ärzten” nicht nur, dies zu sagen, sondern auch, Masken zu tragen. Das erzählt ein Arzt des Krankenhauses der BBC zum ersten Mal in einer neuen Dokumentation. “Die Situation geriet außer Kontrolle und wir gerieten in Panik”, erklärte er.

Bis zum 10. Januar hatte die Regierung offiziell nur 41 Fälle des neuen Covid-19-Virus gemeldet und wiederholte immer wieder, dass die Krankheit nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden könne. Deshalb haben sie verhindert, dass die Ärzte Masken tragen. Schade, “wir wussten alle, dass es von Mensch zu Mensch übertragen wird, selbst ein Verrückter hätte das gewusst. Dies stürzte uns in einen Zustand der Verwirrung und Wut”, so die Beschwerde. Innerhalb weniger Tage wurden aus den Infizierten Hunderttausende.

Selbst der von der BBC interviewte Arzt erklärt, dass die Behörden des Krankenhauses ihm verboten haben, die Bevölkerung von Wuhan und des ganzen Landes vor der Gefahr zu warnen. Ähnliche Versuche der Ärzte Li Wenliang und Ai Fen Ende Dezember hatten auf die gleiche Weise geendet: Drohungen des internen Parteikomitees des Krankenhauses, die Verpflichtung zu schweigen und die zuvor gemachten Aussagen zurückzunehmen. Peking gab die Wahrheit über die Virusübertragung erst am 20. Januar zu, aber da war es schon zu spät. Am 23. Januar, als Wuhan in die Abriegelung ging, nahm das zentrale Krankenhaus von Wuhan bereits 2.500 Patienten pro Tag auf. “Viele Patienten wären vielleicht nicht gestorben. Aber wir konnten nichts tun, wir hatten nicht genug Ressourcen”, erklärte der Arzt gegenüber der BBC weiter. “Ich denke, die wahre Geschichte, wie es passiert ist, muss erzählt werden. Wir müssen aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen, damit so etwas nicht wieder passiert.” All dies, während in diesen Tagen eine Delegation der WHO in Wuhan ist, um zu versuchen, die wahren Ursprünge der Pandemie zu entdecken. Eine mühsame und lange Aufgabe.

In der Zwischenzeit unterdrücken die Behörden weiterhin Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit dem Management der Pandemie selbst. Rätsel um das “Verschwinden zweier Frauen”: Das berichtet die Organisation Chinese Human Rights Defenders (CHRD) in ihrem jüngsten Bericht über die Einhaltung der Menschenrechte in China. Hua Xiuzhen. Laut “AsiaNews” verschwand am 13. Januar eine Frau aus Shanghai, nachdem sie von der Polizei des Stadtteils Yangpu festgenommen worden war. Hua hatte von der Regierung mehr Transparenz für Impfprogramme wie Covid gefordert. Es ist die gleiche Forderung wie die von He Fangmei, einem Bewohner von Henan, der im Oktober letzten Jahres aus dem Blickfeld verschwand. Beide haben Kinder, die geschwächt wurden, nachdem ihnen ein fehlerhafter Impfstoff gespritzt wurde, sie waren krank”, so ihr Vorwurf. Bis zum heutigen Tag ist nichts über sie bekannt.

Der Griff der Regierung nach der Pandemie hat auch die Journalisten getroffen. Zhang Zhan, der über die Abriegelung in Wuhan berichtete, wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Von ihren Kollegen Fang Bin und Chen Qiushi hat man seit einiger Zeit nichts mehr gehört. Chen Mei und Cai Wei, zwei Aktivisten, die versuchten, Informationen über die Pandemie von den Behörden zensieren zu lassen, stehen immer noch unter Arrest. Xu Zhiyong und Ding Jiaxi sind ebenfalls im Gefängnis, weil sie Xi Jinpings Umgang mit dem Gesundheitsnotstand kritisiert haben. Xu und Ding sind zwei bekannte Mitglieder der Neubürger-Bewegung.

Inmitten der strengen Kontrollen der Strafverfolgungsbehörden besuchten die 14 Experten den Huanan-Fischmarkt, von dem einige annehmen, dass sich das Virus dort ausgebreitet hat. Die Ermittler beantragten Zugang zu zwei städtischen epidemiologischen Labors. Familienangehörige von Covid-19-Opfern in Wuhan fordern ein Treffen mit dem WHO-Team. Die chinesische Regierung lehnt den Antrag ab: ein weiteres Hindernis für die internationale Mission.

WHO: Alles ist gut

Die Mission des WHO-Superexpertenteams in Wuhan “läuft sehr gut”. Dies sagte Peter Daszak, einer der Wissenschaftler, die das Team bilden, das in China angekommen ist, um die Ursprünge des Coronavirus zu untersuchen. Heute besuchten die Forscher ein Zentrum für die Prävention von Tierkrankheiten in der Provinz Hubei. Am Sonntag besuchten sie stattdessen den Markt von Wuhan. “Wir hatten ein sehr nützliches Treffen” und “sprachen mit Schlüsselfiguren aus dem Personal, das an der Tierkontrolle beteiligt ist”, schrieb Daszak auf seinem Twitter-Account.