Chefwissenschaftler der WHO warnt: „Kein Beweis, dass der COVID-Impfstoff die Übertragung von Viren verhindert“

Wieder einmal hat die WHO es fertig gebracht, einige verwirrende Kommentare über den Coronavirus-Impfstoff zu verbreiten. Eine Warnung, dass es „keine Beweise gibt um sicher zu sein das die Impfung die Übertragung verhindern“ und dass Menschen, die den Impfstoff erhalten haben, weiterhin Masken tragen sollen und sich an alle sozialen Distanzierung und Reise-Richtlinien halten sollen.

Die Kommentare wurden von WHO-Chefwissenschaftler Soumya Swaminathan während einer scheinbar virtuellen Pressekonferenz am Montag gemacht.

"I don't believe we have the evidence on any of the vaccines to be confident that it's going to prevent people from actually getting the infection and therefore being able to pass it on”, says WHO Chief Scientist @doctorsoumya pic.twitter.com/QdTvzj7Nyd