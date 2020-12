Britischer Minister: Absolut keine Pläne für COVID Pässe

Der britische Impfstoffminister gab am Montag bekannt, dass die Regierung definitiv keine Impfung gegen das Coronavirus vorschreiben wird und dass sie keine Pläne hat, Immunitätspässe einzuführen oder Beschränkungen für diejenigen einzuführen, die sich nicht impfen lassen.

Nadhim Zahawi machte die Ankündigung, nachdem eine Petition mit mehr als 324.000 Unterschriften gegen die so genannten „COVID-Pässe“ im Parlament debattiert worden war.

„Ich denke, Impfungen vorzuschreiben ist diskriminierend und völlig falsch… und ich möchte Unternehmen, die dieser Debatte heute zuhören, dringend bitten, nicht einmal darüber nachzudenken“, sagte Zahawi.

Er fügte hinzu, dass „wir absolut keine Pläne für einen Impfpass haben“.

In der Petition heißt es: „Ich möchte, dass die Regierung jegliche Einschränkungen für diejenigen verhindert, die sich weigern, einen möglichen Covid-19-Impfstoff zu erhalten. Dazu gehören Einschränkungen bei Reisen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, wie Konzerten oder Sport. Keine Einschränkungen, egal welcher Art.“

Bürgerrechtsgruppen bezeichneten Zahawis Kommentare als „eine willkommene Rückkehr zur Rationalität“:

