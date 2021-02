Britische Regierung veröffentlicht schockierenden Bericht über die Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen

Die britische Regierung hat einen schockierenden Bericht über die Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe von Pfizer und AstraZeneca veröffentlicht. Etwa 5,4 Millionen erste Dosen des Impfstoffs von Pfizer und 1,5 Millionen Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca wurden in Großbritannien verabreicht. Auch 0,5 Millionen zweite Dosen, hauptsächlich von Pfizer, wurden verabreicht.

Die Pfizer-Spritze führte seit dem 8. Dezember zu 49.472 unerwünschten Ereignissen. Der Impfstoff von AstraZeneca führte zu 21.032 unerwünschten Reaktionen. Dies bedeutet, dass 1 von 333 Personen eine unerwünschte Reaktion erlitt. Die tatsächliche Zahl kann noch höher sein, da nicht alle Nebenwirkungen gemeldet werden.

The Daily Expose hat den Bericht – den Sie hier lesen können – unter die Lupe genommen und die wichtigsten Ergebnisse aufgelistet. Dank des Impfstoffs von Pfizer sind fünf Menschen erblindet und weitere 31 sehbehindert. Insgesamt wurden bisher 634 Augenerkrankungen gemeldet.

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Jahr lang in Ihrem Haus eingeschlossen, ohne Ihre Familie oder Freunde sehen zu können. Sie glauben, dass Sie dank eines experimentellen “Impfstoffs” Ihr Leben zurückbekommen und Ihre Familie und Freunde wiedersehen können. Sie nehmen den Impfstoff und dann können Sie überhaupt nichts mehr sehen.

Wie ist das möglich?

Dank des experimentellen Impfstoffs von Pfizer wurden auch 21 zerebrovaskuläre Unfälle, im Volksmund als Schlaganfälle bekannt, gemeldet. In einem solchen Fall kommt es zu einer plötzlichen Unterbrechung des Blutflusses zum Gehirn, was zum Absterben von Gehirnzellen führt. Die Folge ist, dass das Gehirn nicht mehr richtig funktioniert.

Die britische Regierung gab Ende letzten Jahres zu, dass sie nicht weiß, ob der Impfstoff von Pfizer die Fruchtbarkeit beeinflusst. Pfizer rät davon ab, den Impfstoff während der Schwangerschaft zu verabreichen und mindestens zwei Monate nach der zweiten Dosis zu warten, um schwanger zu werden.

Wie um alles in der Welt ist es also möglich, dass der Impfstoff von Pfizer bei vier Frauen zu einer spontanen Fehlgeburt führte? Warum bekommen schwangere Frauen diesen Impfstoff? Sie werden in den Medien nichts darüber erfahren. Zwei Frauen hatten eine Fehlgeburt, nachdem sie die AstraZeneca-Spritze erhalten hatten.

Plötzlicher Tod

Als ob das noch nicht genug wäre, listet der Bericht auch 59 Berichte über Todesfälle und sieben Berichte über plötzliche Todesfälle auf. Das sind sieben Menschen, die unmittelbar nach dem Erhalt der Impfung tot umgefallen sind. Insgesamt wurden in Großbritannien 107 “tödliche Ereignisse” als Folge des Impfstoffs von Pfizer gemeldet.

So sind fünf Menschen erblindet, 21 haben einen Schlaganfall erlitten, vier hatten eine Fehlgeburt – obwohl die Regierung rät, dass schwangere Frauen besser nicht gespritzt werden sollten – und 107 sind gestorben. Es gibt auch 69 Berichte über die Bell’sche Gesichtslähmung. Alles dank eines experimentellen Impfstoffs, der nur für den Notfall zugelassen ist. Außerdem können Sie die Hersteller nicht für eventuelle Schäden haftbar machen.

Nach Ansicht der Regierung besteht kein Grund zur Sorge. Die meisten der Geimpften sind alt und haben Grunderkrankungen, was die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen erhöht, so die britische Regierung.

Zehntausende von Menschen mit Grunderkrankungen starben, nachdem sie positiv auf Corona getestet wurden. Sie wurden alle als an Corona verstorbene gezählt. Jetzt sterben auch Menschen mit Grunderkrankungen nach der Impfung, aber die britische Regierung sagt, das habe mit dem Grundleiden zu tun. Wie lässt sich das unter einen Hut bringen?