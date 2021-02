Britische Polizei verhaftete einen Mann, weil er im Park kostenlose Suppe verteilt hatte, und behauptete, er habe gegen die COVID-19-Regeln verstoßen.

Nick Smith hatte 17 Wochen lang kostenlose Suppe an Menschen in seinem Dorf verteilt, bevor die Polizei von Sussex eingriff und behauptete, er habe gegen die COVID-Regeln verstoßen, indem er Menschen zum Sammeln animierte.

Smith berief sich jedoch auf die Ausnahmeregelungen für Freiwillige, die es erlauben, dass sich bis zu 15 Personen entweder drinnen oder draußen versammeln.

Smith sagte, er fand die ganze Erfahrung “sehr schockierend” und bestand darauf, dass er nur versuchte, Menschen zu helfen, die mit psychischen Problemen als Folge des Lockdowns zu kämpfen hatten.

“Jede Woche hier zu erscheinen und eine Anlaufstelle zu sein, auf die sie sich verlassen können, ist das, was ich tun wollte. Sie kommen einfach, weil sie niemanden sehen, mit niemandem reden und verrückt werden”, sagte er.

Die Polizei von Sussex sagte, dass Personen, die einen Service zur Essens-Mitnahme anbieten, eine Risikobewertung durchführen und die Richtlinien der Regierung einhalten müssen, einschließlich sozialer Distanzierungs- und Hygienemaßnahmen.

Smith wurde mit Handschellen gefesselt und vor Gericht geladen, aber er hat sich geschworen, seine Gemeinde weiterhin zu unterstützen. „Wenn nicht jetzt, wenn die Leute hungern, werden die Leute verrückt. Wenn nicht jetzt wann «, sagte er.

My friend Nick Smith is a kind man and a humanitarian.



Yesterday he was arrested for an act of kindness, serving organic soup to anyone who was hungry. Hungry for food or simple human contact.



Please share to show people what this world has come to… pic.twitter.com/I92V29cQ44