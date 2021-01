Brasilien sagt Nein zum Great Reset: „Wir stehen für Freiheit

Brasiliens Außenminister Ernesto Araujo sagt Nein zum Great Reset des Weltwirtschaftsforums (WEF). Während einer UN-Sitzung über Covid-19 sagte er, dass „totalitäre soziale Kontrolle kein Heilmittel für irgendeine Krise ist“.

Obwohl Araujo in seiner Rede nicht die Worte „Great Reset“ oder „World Economic Forum“ verwendete, machte er auf Twitter unmissverständlich klar, dass er über den Reset sprach:

The pandemic must not lead to totalitarian social control or the abrogation of fundamental freedoms. Freedom is foundational to the UN and essential to human dignity.



Brazil🇧🇷 stands for freedom.



No to the “Great Reset”



My speech at UN session on Covid:https://t.co/mrxDVKXCSa pic.twitter.com/nxrEagxeEq