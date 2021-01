BORIS Johnson will Lockdown um 6 Monate verlängern!

Lockdown bis SEPTEMBER: Boris sieht sich einer großen Rebellion gegenüber, als er für eine sechsmonatige Verlängerung plädiert

BORIS Johnson sieht sich im März einer großen Rebellion gegenüber, wenn er nicht damit begonnen hat, die Abriegelungsbeschränkungen zu lockern und keinen Plan hat, um sie ganz zu beenden.

Der Premierminister wird die Abgeordneten bitten, einer sechsmonatigen Verlängerung der so genannten Heinrich VIII. Notstandsbefugnisse der Regierung zuzustimmen, um nach Belieben Restriktionen verhängen zu können, um die Pandemie zu bekämpfen. Aber schon jetzt haben hochrangige Abgeordnete in seiner eigenen Partei gewarnt, dass eine beträchtliche Anzahl von Abgeordneten dagegen stimmen könnte, wenn es keine Schritte zur Beendigung des Lockdowns und zur Wiederbelebung der Wirtschaft gibt. Die ehemalige Kabinettsministerin Esther McVey, die Gründerin der mächtigen Blue Collar Conservatism Movement, sagte: „Es ist absolut notwendig, dass die Regierung, sobald die am meisten gefährdeten Gruppen geimpft worden sind, damit beginnt, die Abriegelungen zu lockern.

„Diese Beschränkungen fügen den Menschen enormen Schaden zu, vor allem der psychischen Gesundheit, und die Regierung muss anfangen, sich gegen die Sirenenstimmen zu wehren, die wollen, dass Abriegelungen und Beschränkungen zu einem fast permanenten Bestandteil unseres Lebens werden.

„Wenn die Regierung nicht anfängt, dabei schnell voranzukommen, wird es die Pflicht des Parlaments sein, ihr diese einschneidenden Befugnisse zu entziehen.“

Sie äußerte auch Bedenken über die Art und Weise, wie scheinbar übertriebene Schätzungen benutzt werden, um die öffentliche Politik voranzutreiben.

In der Vergangenheit gab es Fragezeichen über die Behauptungen von Professor Neil Ferguson, dass 500.000 Menschen an Covid-19 sterben würden, was die erste Abriegelung auslöste, und dann die Behauptungen von Professor Chris Whitty und Sir Patrick Valance im Spätherbst von 5.000 Infektionen pro Tag, die der zweiten Abriegelung vorausgingen.

Frau McVey argumentierte, dass die Bedenken in einer schriftlichen Antwort zu Todesfällen von Häftlingen hervorgehoben werden.

Zu Beginn der Pandemie wurde die Regierung gedrängt, eine massenhafte vorzeitige Entlassung von Gefangenen zu veranlassen, weil Tausende durch das Coronavirus getötet werden würden.

Die Minister widerstanden schließlich den Forderungen und eine schriftliche Antwort hat ergeben, dass nur 47 an der Krankheit starben.

Frau McVey sagte: „Es gibt kein besseres Beispiel für die Panikmache, um die Regierungspolitik voranzutreiben, die sie von den sogenannten Experten sehen wollten, als die Vorhersagen über die Todesfälle unter den Gefangenen.

„Mir ist klar, dass diese Schätzungen keine exakte Wissenschaft sind, aber der Unterschied zwischen einer Vorhersage von 2700 und der Realität von 47 ist gelinde gesagt peinlich und zeigt, warum die Regierung nicht die totale Kontrolle über die Politik an die Wissenschaftler abgeben darf, die mit ihren Vorhersagen eindeutig nicht unfehlbar sind.“

Anfang dieser Woche ging der Vorsitzende der Covid Recovery Group, Mark Harper, mit der Forderung voran, dass die Minister „jetzt mit einem Plan für die Aufhebung der Beschränkungen vorwärts kommen müssen“.

Er hob den Schaden hervor, der Kindern mit geschlossenen Schulen sowie der Wirtschaft zugefügt wird, und das Risiko anderer, nicht durch Covid verursachter unnötiger Todesfälle, das durch die Abriegelung erhöht wird.

Es gibt Bedenken, dass eine lautstarke Minderheit von Wissenschaftlern versucht, die Abriegelung und Einschränkungen für den Rest des Jahres beizubehalten.

Und Abgeordnete haben privat Bedenken geäußert, dass das Durchsickern von Berichten einiger Wissenschaftler über die möglichen, aber unbewiesenen Auswirkungen neuer Mutationen zeitlich abgestimmt wurde, um zu versuchen, die Opposition gegen die Abriegelungen zu „zerquetschen“.

Sir Desmond Swayne, einer der größten Kritiker der Abriegelung im Parlament, beschuldigte die Regierung der „Mission Creep“ und forderte eine öffentliche Debatte darüber, wann die Beschränkungen gelockert werden sollten.

Der konservative Abgeordnete ist beunruhigt über Boris Johnsons Führung in dieser Frage und über den Einfluss der Befürworter von Abriegelungen auf seine Entscheidungen.

Er sagte: „Es scheint mir, dass Boris komplett übernommen wurde. Er hat sich diesen Leuten völlig hingegeben und als Konsequenz fehlt jegliches Gefühl für die Dringlichkeit, die Beschränkungen aufzuheben.

Sir Desmond ist ernsthaft besorgt über Spekulationen, dass das Gastgewerbe noch im Juni geschlossen werden könnte.

Er sagte: „Die Vorstellung, dass es im Juni noch irgendeine Industrie geben wird, ist Blödsinn. Was wir gesehen haben, ist die außergewöhnlichste Mission Creep.

„Denken Sie daran, dass es darum ging, den NHS zu schützen und zu verhindern, dass der NHS durch Krankenhauseinweisungen überfordert wird. Wenn wir den Teil der Bevölkerung impfen, der im Falle einer Infektion am ehesten ins Krankenhaus eingeliefert werden müsste, sinkt das Risiko, dass der NHS überlastet wird, deutlich.

„Sie sollten jetzt planen, zu welchem Zeitpunkt sie die Beschränkungen aufheben werden. Bei welchem Anteil der am meisten gefährdeten Personen, die geimpft werden, wird das Risiko akzeptabel sein?

Das ist die Art von Dingen, über die sie uns ins Vertrauen ziehen und in der Öffentlichkeit diskutieren sollten. Aber was wir bekommen, ist diese Mission Creep.“