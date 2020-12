Blood Gold – Es wird geschätzt, dass bis zu 30% des in der Schweiz raffinierten Goldes als Blutgold gilt

Dubai, Schweiz, London: Wie die VAE zu einer Schmuggel-Drehscheibe für „Blutgold“ wurden so ein Bericht von middleeasteye.net

Unter dem Sand von Dubai gibt es keine Goldminen unter denen Handwerker oder Kinder abmühen, um Gold zu finden. Aber es gibt den Dubai Gold Souk und Raffinerien, die mit den größten globalen Betrieben konkurrieren, da die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bestrebt sind, ihre Position als ein wichtiges Goldzentrum auszubauen.

In den letzten Jahren haben sich die VAE, insbesondere Dubai, als einer der größten und am schnellsten wachsenden Marktplätze für das Edelmetall etabliert, wobei die Importe um 58 Prozent pro Jahr auf mehr als 27 Milliarden Dollar im Jahr 2018 gestiegen sind, so die Daten, die vom Observatorium für wirtschaftliche Komplexität zusammengestellt wurden.

Da die VAE, anders als das benachbarte Saudi-Arabien, kein lokales Gold anzapfen können, müssen sie Gold importieren, woher auch immer sie es bekommen können, ob es nun legitim ist oder ohne Fragen zu stellen aus Konfliktgebieten geschmuggelt wird oder mit dem organisierten Verbrechen verbunden ist.

Blutgold

Die Untersuchung von The Sentry (Sentry Investigations ist auf Privat- und Unternehmensermittlungen in Großbritannien spezialisiert) ergab, dass 95 Prozent des offiziell aus Zentral- und Ostafrika exportierten Goldes, von dem ein Großteil im Sudan, Südsudan, der Zentralafrikanischen Republik und der Demokratischen Republik Kongo abgebaut wird, in den Emiraten landet.

Gold ist für die Wirtschaft Dubais so wichtig geworden, dass es nach Angaben des Zolls von Dubai der wertvollste Außenhandelsposten des Emirats ist, noch vor den Mobiltelefonen, Juwelen, Erdölprodukten und Diamanten.

Und es ist der größte Exportartikel der VAE nach Öl, mit 17,7 Mrd. $ im Jahr 2019. Die Bedeutung von Gold hat dadurch zugenommen, da Dubais Ölreserven schwinden und die VAE versuchen, ihre Wirtschaft zu diversifizieren.

Die Schweizer Verbindung

Dubai ist nicht der einzige Goldspieler, an dessen Händen Schmutz und sogar Blut klebt.

„Es ist nicht nur Dubai, es ist auch die Schweiz. Die Schweizer bekommen große Mengen an Gold aus Dubai. Die Schweizer sagen, sie bekommen kein Gold aus bestimmten Ländern [die mit Konfliktgold in Verbindung stehen], sondern aus Dubai, aber das Gold in Dubai kommt aus diesen Ländern. Dubai ist mitschuldig, aber die Schweizer Hände sind genauso schmutzig, da sie Dubai nicht vom Markt abschneiden können“, sagte Lakshmi Kumar, Policy Director bei Global Financial Integrity (GFI) in Washington DC.

Laut der Anti-Korruptions-Gruppe Global Witness ist die Schweiz die größte Raffinerie der Welt, da [mehr als die Hälfte] des gesamten Goldes irgendwann durch das Land geht. Der Handel der Schweiz ist an Großbritannien gebunden, das etwa ein Drittel des gesamten Goldes importiert.

RT Frage:

Gold ist für die VAE zu einem so wichtigen Rohstoff geworden, dass es nach Öl der größte Exportartikel ist und 2019 mehr als 17,7 Milliarden Dollar einbringen wird. Aber es gibt auch die andere Seite dieser Geschichte. Ein Bericht des britischen Innenministeriums und des Finanzministeriums Anfang Dezember nannte die VAE auch als eine Jurisdiktion, die anfällig für Geldwäsche durch kriminelle Netzwerke ist, weil Gold und Bargeld so leicht durch das Land bewegt werden können. Ist dies der Fall?

Die Antwort von Peter König:

Erstens ist die internationale Goldwäsche eine gigantische Menschenrechtsverletzung, vor allem, weil das gewaschene Gold aus vielen Ländern in Afrika und Südamerika stammt, wo massive Kinderarbeit praktiziert wird. Kinder sind nicht nur einem enormen Risiko ausgesetzt, wenn sie in den Minen arbeiten, in engen, klapprigen unterirdischen Tunneln, die jederzeit einstürzen können und dies oft auch tun – sondern sie werden auch täglich durch Chemikalien vergiftet, die bei der Gewinnung von Golderz aus dem Gestein verwendet werden, insbesondere Zyanid und Quecksilber – und andere.

Zweitens ist Goldwäsche ein internationales Verbrechen, weil es illegal ist und meist von mafiaähnlichen Organisationen betrieben wird – wo Tötungen und andere Arten von Gewalt, sowie sexueller Missbrauch von Frauen – Zwangsprostitution – an der Tagesordnung sind.

Es sollte ein internationales Gesetz geben – durchsetzbar – erlassen von der UNO – und durchgesetzt vom Internationalen Strafgerichtshof gegen alles, was mit Goldwäscherei zu tun hat. Zuwiderhandlungen sollten bestraft werden. Und Länder, die in Goldwäsche verwickelt sind, sollten zur Verantwortung gezogen werden – auf eine schwarze Liste für illegale Finanztransaktionen und für die Ermöglichung von Menschenrechtsverletzungen gesetzt werden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate – haben kein Gold, daher werden alle 17,7 Milliarden Dollar ihrer Goldexporte importiert und „gewaschen“, indem sie es hauptsächlich über das Vereinigte Königreich in die Schweiz und andere Goldraffinerien, wie Indien, reexportieren. Bei einer weltweiten Produktion von etwa 3.500 Tonnen gibt es Zeiten, in denen die Schweiz mehr Gold importiert als die jährliche Weltproduktion, wobei das meiste davon aus Großbritannien kommt, um es weiter zu raffinieren oder erneut zu raffinieren, um es „besser oder doppelt zu waschen“ um die Herkunft des Goldes zu löschen.

Von der Raffinerie in der Schweiz geht es meist in das Bankensystem oder wird als „sauberes“ Gold aus der Schweiz reexportiert. Und seine Herkunft ist nicht mehr nachvollziehbar.

Weltweit werden etwa 70% des Goldes in der Schweiz raffiniert.

Die Goldminenproduktion lag 2019 bei 3.531 Tonnen, 1% weniger als 2018. Weltweit werden ca. 70% des gesamten Goldes in der Schweiz raffiniert. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das Vereinigte Königreich, das Gold aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhält, das Gold in die Schweiz reexportiert, um es dort zu raffinieren und weiter zu exportieren, z.B. nach. Indien. – Wenn es aus der Schweiz kommt, hat es das „Etikett“, sauber zu sein. Wie lange wird dieser Ruf noch Bestand haben?

Metalor ist die größte Goldraffinerie der Welt – mit Sitz in der Schweiz. Und sie sind absolut geheimnisvoll, sagen nicht, woher sie ihr Gold kaufen, weil die Schweizer Regierung die Herkunft nicht verlangt, wenn Gold in die Schweiz importiert werden.

Sobald es raffiniert ist – kann die Herkunft nicht mehr bestimmt werden, weil Gold keine DNA hat.

RT Frage

Die Untersuchung von The Sentry hat ergeben, dass 95 Prozent des Goldes, das offiziell aus Zentral- und Ostafrika exportiert wird – ein Großteil davon im Sudan, Südsudan, in der Zentralafrikanischen Republik und in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut wird, dann im Emirat landet, und zwar durch sogenanntes Blutgold: Gold, das durch brutale Abbaupraktiken und illegale Gewinne gewonnen wird, einschließlich des Einsatzes von Kindern, wie sehen Sie das?

Die Antwort von Peter König:

Ja, das ist absolut richtig.

Wie bereits erwähnt – ein Großteil des Goldes aus Afrika / Zentralafrika, Ghana und Südamerika, insbesondere Peru, ist Blutgold. Natürlich geht es durch viele Hände, bevor es in einer Raffinerie in Großbritannien, der Schweiz oder anderswo landet, und ist daher fast nicht , zurückverfolgbar.

Aber die Firma, die das Gold kauft, wie z.B. Metalor, weiß genau, woher das Gold kommt, aber, wie bereits erwähnt, da die Schweizer Regierung von der importierenden Firma nicht verlangt, die Herkunft des Goldes preiszugeben – werden die Menschenrechtsverletzungen nie ans Licht kommen, oder besser – vor Gericht kommen.

Es wird geschätzt, dass bis zu 30% des in der Schweiz raffinierten Goldes als Blutgold gilt. Stellen Sie sich das Leid, die Krankheiten und sogar den Tod vor – oder den verzögerten Tod durch langsam reagierende Chemikalien wie Cyanit und Quecksilber.

Wenn es jedoch kein internationales Gesetz gibt – ein Gesetz, das durchgesetzt wird – das die Kriminellen zur Rechenschaft zieht – und Länder, die Goldwäsche erleichtern, auf eine internationale Liste setzt und für die Welt sichtbar ist – und diese zur Rechenschaft zieht, zum Beispiel mit finanziellen Sanktionen, wird sich wenig ändern.

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ein ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020)

Peter Koenig ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization.