Blaues Licht (Blue light) beschleunigt die Alterung und schädigt Netzhautzellen

Schlechte Nachrichten: Die ständige Exposition gegenüber blauem Licht von Ihrem Telefon, Computer und sogar Haushaltsgeräten könnte sich auf Ihre Langlebigkeit auswirken – auch wenn es nicht direkt in Ihre Augen strahlt.

Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die von einem Forscherteam der Oregon State University (OSU) durchgeführt wurde. Sie fand heraus, dass die blaue Wellenlänge, die von Leuchtdioden (LEDs) erzeugt wird, Zellen sowohl im Gehirn als auch in der Netzhaut schädigen kann.

Die schädlichen Auswirkungen von blauem Licht

Die Studie, die in der Zeitschrift Aging and Mechanisms of Disease veröffentlicht wurde, untersuchte die Wirkung von blauem Licht auf die gemeine Fruchtfliege (Drosophila melanogaster). Die Forscher stellten fest, dass die Fruchtfliege – die als Modellorganismus für die Studie ausgewählt wurde, weil sie zelluläre und entwicklungsbezogene Mechanismen mit dem Menschen teilt – negativ auf eine konstante Exposition mit blauem Licht reagiert.

Zum Beispiel hatten Fliegen, die einem täglichen Zyklus von 12 Stunden im Licht und 12 Stunden in der Dunkelheit ausgesetzt waren, ein viel kürzeres Leben im Vergleich zu Fliegen, die entweder in völliger Dunkelheit oder in Licht mit herausgefilterten blauen Wellenlängen gehalten wurden. Fliegen, die blauem Licht ausgesetzt waren, zeigten auch andere Probleme, wie z.B. Schäden an ihren Netzhäuten und Gehirnneuronen. Darüber hinaus zeigten die Fliegen, die blauem Licht ausgesetzt waren, eine beeinträchtigte Fortbewegung und eine verminderte Fähigkeit, die Wände ihres Käfigs zu erklimmen.

Gleichzeitig beobachtete das Forscherteam, dass augenlose Fruchtfliegen, die blauem Licht ausgesetzt waren, ebenfalls an Hirnschäden und Beeinträchtigungen der Fortbewegung litten, was darauf hindeutet, dass die Fliegen das blaue Licht nicht sehen mussten, um davon geschädigt zu werden. Laut Jadwiga Giebultowicz, Professorin für integrative Biologie an der OSU und Erstautorin der Studie, sind die bei den Fliegen beobachteten Effekte Ausdruck der Fähigkeit von blauem Licht, den Alterungsprozess zu beschleunigen.

„Wir hatten die Expression einiger Gene in alten Fliegen gemessen und festgestellt, dass Stressreaktions- und Schutzgene exprimiert wurden, wenn die Fliegen im Licht gehalten wurden. Wir stellten die Hypothese auf, dass das Licht diese Gene reguliert“, sagt Giebultowicz, dessen Spezialgebiet die biologischen Uhren sind.

„Dann fragten wir, was im Licht für sie schädlich ist, und schauten uns das Lichtspektrum an. Es war sehr klar, dass Licht ohne Blau zwar die Lebensdauer geringfügig verkürzte, nur blaues Licht allein die Lebensdauer jedoch erheblich verkürzte “, fügte sie hinzu.

Natürliches Licht ist entscheidend für den zirkadianen Rhythmus des Körpers, also die 24-stündige innere Uhr, die physiologische Prozesse wie Gehirnwellenaktivität, Hormonproduktion und Zellregeneration reguliert. All dies sind wichtige Faktoren für das Ernährungs- und Schlafverhalten.

Dieser regelmäßige Zyklus kann jedoch durch die Exposition gegenüber künstlichem Licht gestört werden, insbesondere durch die Art, die vom blauen Ende des Spektrums kommt. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass eine erhöhte Exposition gegenüber künstlichem Licht, z. B. durch LED-Beleuchtung und Geräte, ein Risikofaktor für Schlaf- und zirkadiane Störungen ist. Laut einer Harvard-Studie wird die Exposition gegenüber blauem Licht auch mit Diabetes und Fettleibigkeit beim Menschen in Verbindung gebracht.

Vermeiden Sie die schädlichen Auswirkungen von blauem Licht

Eileen Chow, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin in Giebultowiczs Labor und eine der Autoren der Studie, merkte an, dass Technologie und Medizin zusammenarbeiten könnten, um die schädlichen Auswirkungen von blauem Licht zu bekämpfen. Sie glaubt zum Beispiel, dass Forscher ein gesünderes Lichtspektrum entwickeln könnten, das den Menschen helfen kann, besser zu schlafen und die allgemeine Gesundheit zu verbessern.

Trevor Nash, der Hauptautor der Studie, stimmt ihr zu und fügt hinzu, dass es besser wäre, Geräte wie Telefone zu haben, die ihre Displays automatisch an die Nutzung anpassen. Solche Geräte mögen schwierig herzustellen sein, aber sie werden einen größeren und positiveren Einfluss auf die menschliche Gesundheit haben.

Im Moment können die Menschen – vor allem diejenigen, die ständig am Computer und am Telefon arbeiten – die Gefahren des blauen Lichts vermeiden, indem sie Brillen mit bernsteinfarbenen Gläsern verwenden, die bekanntermaßen blaues Licht herausfiltern und die Netzhaut schützen. Sie können auch die Bildschirme ihrer Geräte so konfigurieren, dass sie blaue Emissionen blockieren oder zumindest im warmen Spektrum bleiben.

Eine weitere Möglichkeit ist die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln mit Alpha-Tocopherol (Vitamin E), die die Gesundheit der Augen unterstützen und vor den schädlichen Auswirkungen von blauem Licht schützen. Wenn Sie in einem Haushalt mit Kindern und Jugendlichen leben, kann es eine gute Idee sein, die individuelle Bildschirmzeit einzuschränken, um die Exposition gegenüber blauem Licht zu verringern. Sie können auch versuchen, einige Ihrer Glühbirnen durch solche mit warmen Farbtönen auszutauschen.